Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ứng dụng Android chứa trojan, cần xóa ngay lập tức

Số hóa

Ứng dụng Android chứa trojan, cần xóa ngay lập tức

Một ứng dụng giả mạo trên Google Play bị phát hiện chứa trojan Anatsa, đe dọa hơn 50.000 người dùng.

Thiên Trang (TH)
Các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo ứng dụng Android phổ biến vừa bị phát hiện chứa trojan Anatsa.
Các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo ứng dụng Android phổ biến vừa bị phát hiện chứa trojan Anatsa.
Theo các nhà nghiên cứu an ninh mạng tại ThreatLabz, ứng dụng giả mạo trình đọc tài liệu đã vượt qua kiểm duyệt Google Play và ghi nhận hơn 50.000 lượt tải.
Theo các nhà nghiên cứu an ninh mạng tại ThreatLabz, ứng dụng giả mạo trình đọc tài liệu đã vượt qua kiểm duyệt Google Play và ghi nhận hơn 50.000 lượt tải.
Anatsa, còn gọi là TeaBot, có khả năng đánh cắp thông tin đăng nhập và ghi lại thao tác gõ phím.
Anatsa, còn gọi là TeaBot, có khả năng đánh cắp thông tin đăng nhập và ghi lại thao tác gõ phím.
Mục tiêu chính của mã độc này là các ứng dụng ngân hàng và hàng trăm tổ chức tài chính toàn cầu.
Mục tiêu chính của mã độc này là các ứng dụng ngân hàng và hàng trăm tổ chức tài chính toàn cầu.
Google từng gỡ bỏ nhiều ứng dụng chứa Anatsa nhưng trojan này liên tục tái xuất với kỹ thuật tinh vi.
Google từng gỡ bỏ nhiều ứng dụng chứa Anatsa nhưng trojan này liên tục tái xuất với kỹ thuật tinh vi.
Các chuyên gia cho rằng đây là mối đe dọa dai dẳng, khó phát hiện và ngăn chặn triệt để.
Các chuyên gia cho rằng đây là mối đe dọa dai dẳng, khó phát hiện và ngăn chặn triệt để.
Người dùng có nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu qua biểu mẫu giả mạo hoặc giao dịch gian lận tự động.
Người dùng có nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu qua biểu mẫu giả mạo hoặc giao dịch gian lận tự động.
Khuyến cáo là cần gỡ bỏ ngay ứng dụng độc hại và đổi toàn bộ mật khẩu tài khoản quan trọng.
Khuyến cáo là cần gỡ bỏ ngay ứng dụng độc hại và đổi toàn bộ mật khẩu tài khoản quan trọng.
Mời quý độc giả xem thêm video: Nở rộ nhiều chiêu trò lừa đảo từ công nghệ AI | Bản tin 141
Thiên Trang (TH)
#trojan #Android #Anatsa #Google Play #mất dữ liệu #ứng dụng độc hại

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT