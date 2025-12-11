Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Smartphone sở hữu hệ điều hành lạ nhưng chạy ngon ứng dụng Android

Số hóa

Smartphone sở hữu hệ điều hành lạ nhưng chạy ngon ứng dụng Android

Hãng Jolla quay lại thị trường với mẫu Jolla Phone mới có phần cứng hiện đại, thiết kế tháo rời pin và hệ điều hành Sailfish ưu tiên quyền riêng tư.

Tuệ Minh
Sau nhiều năm im ắng, hãng Jolla của Phần Lan thông báo trên X rằng thế hệ Jolla Phone mới sắp ra mắt. Máy đi kèm phần cứng được làm mới, hệ điều hành chú trọng quyền riêng tư và mang theo kỳ vọng mang đến trải nghiệm mà Android hay iOS chưa làm được.
Sau nhiều năm im ắng, hãng Jolla của Phần Lan thông báo trên X rằng thế hệ Jolla Phone mới sắp ra mắt. Máy đi kèm phần cứng được làm mới, hệ điều hành chú trọng quyền riêng tư và mang theo kỳ vọng mang đến trải nghiệm mà Android hay iOS chưa làm được.
Jolla Phone có ba màu lấy cảm hứng từ phong cảnh Bắc Âu gồm đen, trắng và cam. Khác với nhiều smartphone hiện nay được gắn kín, mặt lưng của Jolla Phone có thể tháo ra dễ dàng và pin bên trong có thể tháo rời.
Jolla Phone có ba màu lấy cảm hứng từ phong cảnh Bắc Âu gồm đen, trắng và cam. Khác với nhiều smartphone hiện nay được gắn kín, mặt lưng của Jolla Phone có thể tháo ra dễ dàng và pin bên trong có thể tháo rời.
Bên trong, máy được trang bị phần cứng hiện đại với kết nối 5G, RAM 12GB và bộ nhớ 256GB. Máy hỗ trợ mở rộng lên tối đa 2TB bằng thẻ microSD và có hai khe nano SIM.
Bên trong, máy được trang bị phần cứng hiện đại với kết nối 5G, RAM 12GB và bộ nhớ 256GB. Máy hỗ trợ mở rộng lên tối đa 2TB bằng thẻ microSD và có hai khe nano SIM.
Phía trước là màn hình AMOLED 6.36 inch độ phân giải Full HD, được bảo vệ bằng kính Gorilla Glass.
Phía trước là màn hình AMOLED 6.36 inch độ phân giải Full HD, được bảo vệ bằng kính Gorilla Glass.
Cụm camera sau gồm camera chính 50MP và camera góc siêu rộng 13MP. Camera selfie chưa được công bố đầy đủ thông số.
Cụm camera sau gồm camera chính 50MP và camera góc siêu rộng 13MP. Camera selfie chưa được công bố đầy đủ thông số.
Phần cứng chỉ là một nửa câu chuyện. Trọng tâm của thiết bị là Sailfish OS 5, phiên bản mới nhất của hệ điều hành di động dựa trên Linux do Jolla phát triển.
Phần cứng chỉ là một nửa câu chuyện. Trọng tâm của thiết bị là Sailfish OS 5, phiên bản mới nhất của hệ điều hành di động dựa trên Linux do Jolla phát triển.
Hãng mô tả Sailfish là hệ điều hành di động thương mại duy nhất còn tồn tại ở châu Âu và đặc biệt chú trọng quyền riêng tư.
Hãng mô tả Sailfish là hệ điều hành di động thương mại duy nhất còn tồn tại ở châu Âu và đặc biệt chú trọng quyền riêng tư.
Jolla khẳng định Sailfish không có bộ theo dõi. Không thu thập dữ liệu nền. Không tích hợp dịch vụ Google Play. Tuy nhiên, hãng cũng hiểu rằng người dùng vẫn cần tới nhiều ứng dụng Android quen thuộc. Sailfish OS hỗ trợ chạy ứng dụng Android.
Jolla khẳng định Sailfish không có bộ theo dõi. Không thu thập dữ liệu nền. Không tích hợp dịch vụ Google Play. Tuy nhiên, hãng cũng hiểu rằng người dùng vẫn cần tới nhiều ứng dụng Android quen thuộc. Sailfish OS hỗ trợ chạy ứng dụng Android.
Máy còn có công tắc vật lý đặt bên trái để ngay lập tức tắt micro, camera, Bluetooth và các cảm biến khác. Jolla cho biết sản phẩm lần này là kết quả của 12 năm tồn tại trong bối cảnh nhiều nền tảng di động đã biến mất gồm Symbian, MeeGo, Firefox OS và Windows Phone. Hiện nay toàn cầu chỉ còn bốn hệ điều hành di động lớn và Sailfish là đại diện duy nhất đến từ châu Âu.
Máy còn có công tắc vật lý đặt bên trái để ngay lập tức tắt micro, camera, Bluetooth và các cảm biến khác. Jolla cho biết sản phẩm lần này là kết quả của 12 năm tồn tại trong bối cảnh nhiều nền tảng di động đã biến mất gồm Symbian, MeeGo, Firefox OS và Windows Phone. Hiện nay toàn cầu chỉ còn bốn hệ điều hành di động lớn và Sailfish là đại diện duy nhất đến từ châu Âu.
Jolla Phone hiện đã mở đặt trước với khoản đặt cọc 99 EUR, tương đương khoảng 3.45 triệu đồng. Những người đặt sớm sẽ được ưu đãi mức giá 499 EUR. Giá bán lẻ dự kiến dao động từ 599 EUR đến 699 EUR, tương đương khoảng 20.96 triệu đồng và 24.45 triệu đồng.
Jolla Phone hiện đã mở đặt trước với khoản đặt cọc 99 EUR, tương đương khoảng 3.45 triệu đồng. Những người đặt sớm sẽ được ưu đãi mức giá 499 EUR. Giá bán lẻ dự kiến dao động từ 599 EUR đến 699 EUR, tương đương khoảng 20.96 triệu đồng và 24.45 triệu đồng.
Tuy nhiên, máy sẽ chỉ được đưa vào sản xuất nếu đạt tối thiểu 2.000 lượt đặt trước trước ngày 4 tháng 1 năm 2026. Tin vui là Jolla cho biết hãng đã đạt hơn một nửa mục tiêu này thông qua trang gọi vốn.
Tuy nhiên, máy sẽ chỉ được đưa vào sản xuất nếu đạt tối thiểu 2.000 lượt đặt trước trước ngày 4 tháng 1 năm 2026. Tin vui là Jolla cho biết hãng đã đạt hơn một nửa mục tiêu này thông qua trang gọi vốn.
Trải nghiệm hệ điều hành Saifish mới lạ, chạy được app Android.
Tuệ Minh
#Smartphone hệ điều hành độc đáo #Jolla Phone mới ra mắt #Hệ điều hành Sailfish ưu tiên quyền riêng tư #Thiết kế tháo rời pin và mở rộng bộ nhớ #Hỗ trợ ứng dụng Android trên Sailfish OS #Smartphone 5G với cấu hình cao

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT