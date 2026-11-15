Nhân viên tiếp thị xe ô tô lừa đảo, chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng của khách

Lợi dụng lòng tin của khách hàng, Đinh Thành Sơn - nhân viên tiếp thị xe ô tô đã đưa ra thông tin gian dối, lừa đảo chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng.

Ngày 15/11, thông tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Thành Sơn (SN 1996, trú xã Thạch Khê, Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, Đinh Thành Sơn là nhân viên tư vấn bán hàng của một đại lý bán ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Quá trình bán hàng, lợi dụng công việc của mình, Sơn đã đưa ra nhiều thông tin gian dối như: nộp tiền trước, nộp thêm tiền cọc để được giao xe sớm hơn; nộp tiền hưởng khuyến mãi 500 -1.000 lít xăng, được làm bảo hiểm thân vỏ... để lừa đảo khách hàng.

Cơ quan Công an đọc quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Thành Sơn. Ảnh: CACC

Sau đó, Sơn đã dùng số điện thoại mình đang sử dụng sửa thành tên “Hương kế toán” rồi tự tạo các tin nhắn với nội dung kế toán yêu cầu chuyển tiền để được giao xe sớm, nộp trước 20% giá trị xe, nộp tiền để đặt phụ kiện… rồi chụp màn hình, gửi cho khách hàng, yêu cầu họ chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Sơn.

Với thủ đoạn trên, Sơn đã chiếm đoạt tổng số tiền 738 triệu đồng của anh B.X.T (SN 1993, trú tại tỉnh Quảng Trị) và anh T.T.A (SN 1998, trú tại tỉnh Nghệ An).

Hiện, vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.