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Xã hội

“Nữ quái” lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người

Do không có việc làm ổn định và nợ nần, Trịnh Thị Quyên (Thanh Hóa) đã thực hiện hành vi lừa 63 người làm thủ tục đi xuất khẩu lao động để chiếm đoạt tài sản.

Hạo Nhiên

Ngày 13/11, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Thị Quyên (SN 1972, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, qua tiếp nhận đơn thư phản ánh, tố giác về tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện Trịnh Thị Quyên có dấu hiệu bất thường trong việc nhận tiền của nhiều người dân để làm thủ tục đưa đi xuất khẩu lao động.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, Quyên tự giới thiệu bản thân là người môi giới xuất khẩu lao động cho một công ty tại TP. Hà Nội, có khả năng làm thủ tục đưa người lao động sang Hàn Quốc, Australia, các nước châu Âu và tham gia một số chương trình xuất khẩu lao động khác.

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Đối tượng Trịnh Thị Quyên tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Để tạo lòng tin, đối tượng đưa ra những lời quảng cáo về thủ tục đơn giản, mức tiền đặt cọc ban đầu chỉ từ 5 đến 10 triệu đồng, qua đó khiến nhiều người dân tin tưởng, giao tiền.

Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2024 đến tháng 6/2025, Trịnh Thị Quyên đã nhận tiền của 63 người dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An, chiếm đoạt tổng số tiền 764 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Quyên khai nhận do không có việc làm ổn định, nợ nần và cần tiền phục vụ nhu cầu cá nhân nên đã nảy sinh ý định, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.
#Trịnh Thị Quyên #nữ quái #Công an Hà Tĩnh #bắt giữ #lừa đảo #xuất khẩu lao động

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