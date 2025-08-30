Hà Nội

Tìm thấy tranh quý bị Đức quốc xã cướp trong ngôi nhà ở Argentina

Kho tri thức

Tìm thấy tranh quý bị Đức quốc xã cướp trong ngôi nhà ở Argentina

Bức “Chân dung một quý bà” của họa sĩ Giuseppe Ghislandi mới được phát hiện trong một ngôi nhà được rao bán ở Argentina. Bức tranh từng bị Đức quốc xã cướp bóc.

Tâm Anh (theo ATI)
Bị Đức quốc xã đánh cắp trong Thế chiến 2, bức tranh “Chân dung một quý bà” của họa sĩ Giuseppe Ghislandi mới được tìm thấy lại sau khi xuất hiện trong những bức ảnh về một ngôi nhà được rao bán ở Argentina. Ảnh: Robles Casas & Campos.
Bức họa “Chân dung một quý bà” được họa sĩ Giuseppe người Italy vẽ theo trường phái baroque. Đây là một trong hơn 1.100 bức tranh bị Đức Quốc xã cướp bóc từ nhà buôn nghệ thuật Do Thái Jacques Goudstikker khi tiến hành cuộc xâm lược Hà Lan năm 1940. Ảnh: Cultural Heritage Agency of the Netherlands.
Nhiều tác phẩm trong bộ sưu tập của Goudstikker sau đó đã được tìm thấy. Thế nhưng, bức tranh “Chân dung một quý bà” vẫn mất tích trong hơn 80 năm. Ảnh: Wikimedia Commons.
Bức tranh “Chân dung một quý bà” cuối cùng đã được các phóng viên Hà Lan tìm thấy sau nhiều năm tìm kiếm. Hiện người thừa kế duy nhất còn lại của Goudstikker (trong ảnh) đang hy vọng cuối cùng sẽ lấy lại được bức tranh của cha mình. Ảnh: Wikimedia Commons.
Các phóng viên điều tra người Hà Lan của tờ Algemeen Dagblad đã dành gần một thập kỷ để tìm kiếm bức tranh “Chân dung một quý bà”. Theo đó, họ đã phát hiện manh mối về bức tranh liên quan tới Friedrich Kadgien, sĩ quan cấp cao của Đức Quốc xã và SS, từng là cố vấn tài chính của Hermann Göring. Ảnh: nypost.
Hermann Göring là một trong số nhiều quan chức Đức quốc xã được biết đến đã lấy đi một số tác phẩm nghệ thuật trong bộ sưu tập của Goudstikker. Và ít nhất hai tác phẩm nghệ thuật thuộc sở hữu của Goudstikker, bao gồm cả bức “Chân dung một quý bà” được cho là đã được Hermann Göring chuyển cho Friedrich Kadgien. Ảnh: nypost.
Sau khi Thế chiến 2 kết thúc, Friedrich được cho là đã mang theo kim, cương, đồ trang sức và 2 bức tranh (bao gồm cả bức tranh “Chân dung một quý bà”) đến Nam Mỹ. Friedrich qua đời năm 1978 và để lại tài sản ở Mar del Plata cho hai con gái. Ảnh: thetimes.
Tờ Algemeen Dagblad đã cử phóng viên điều tra và tìm thấy bức ảnh về ngôi nhà của hậu duệ Friedrich được rao bán. Trong bức ảnh có hình ảnh của bức họa “Chân dung một quý bà” mà họ đang tìm kiếm. Ảnh: Redacción.
