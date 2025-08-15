Hà Nội

Bí mật rùng rợn phía sau sức chiến đấu phi thường của lính Đức quốc xã

Bí mật rùng rợn phía sau sức chiến đấu phi thường của lính Đức quốc xã

Trong Thế chiến 2, lính Đức quốc xã chiến đấu hăng hái, tỉnh táo, sung mãn, thậm chí cảm thấy bản thân là vô địch. Đằng sau đó là sự thật rùng rợn.

Tâm Anh (theo History)
Trong giai đoạn đầu của Thế chiến 2, lính Đức quốc xã chiến đấu hăng hái, tỉnh táo, sung mãn, thậm chí cảm thấy bản thân là vô địch. Đằng sau đó là sự thật rùng rợn.
Vào ngày 1/9/1939, Hitler hạ lệnh cho binh sĩ Đức quốc xã tấn công xâm lược Ba Lan. Nhờ chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh, quân Đức với lực lượng hùng hậu nhanh chóng chiếm đóng Ba Lan.
Ba Lan trở thành quốc gia đầu tiên bị Đức quốc xã chiếm đóng trong Thế chiến 2 (1939 - 1945). Sau đó, quân Đức dưới sự chỉ huy của Hitler đã thực hiện các chiến dịch quân sự khác nhằm vào Pháp, Bỉ, Liên Xô...
Để tăng sức chiến đấu cho lính Đức, trùm phát xít Hitler và các quan chức cấp cao khuyến khích binh lính dùng rượu, thậm chí các chất kích thích như ma túy. Những thứ này nhằm giúp binh sĩ tăng khả năng tập trung và sự liều lĩnh, cùng lúc làm giảm các cảm giác cơ bản của con người như đau, đói, khát, buồn ngủ.
Về sau, Hitler và ban lãnh đạo Đức quốc xã nhận thức rõ giá trị của "thần dược" Pervitin - loại thuốc chế từ methamphetamine. Người dùng giúp Pervitin sẽ trở nên tỉnh táo, hứng khởi, không cảm thấy mệt mỏi, đói khát, thậm chí cảm thấy mình là vô địch ngay cả khi chiến đấu trong các điều kiện khắc nghiệt.
Chính quyền Hitler đã cho lính Đức quốc xã sử dụng Pervitin trong cuộc xâm lược Ba Lan năm 1939 và nhận thấy hiệu quả tuyệt vời. Theo đó, quân đội phát xít Đức đã đặt sản xuất 35 triệu viên thuốc Pervitin cho binh sĩ trước khi tiến đánh nước Pháp vào đầu năm 1940.
Pervitin được phân phát cho lính Đức và được hướng dẫn sử dụng liều 2 viên trong trường hợp cần thiết nhằm duy trì sự tỉnh táo.
Tuy nhiên, sau khi sử dụng "thần dược", nhiều binh lính gặp tác dụng phụ với các triệu chứng như bị tháo mồ hôi, rối loạn chức năng tuần hoàn, thậm chí tử vong.
Trong những năm tiếp theo, hàng trăm cho tới hàng ngàn lính Đức thiệt mạng do uống rượu, dùng các chất kích thích như Pervitin.
Theo đó, đội quân mà Hitler đặt nhiều kỳ vọng dần dần suy yếu và từng bước bị quân Đồng minh đánh bại trên các chiến trường.
Mời độc giả xem video: Khoảng 800.000 tấn bom đạn còn sót lại sau chiến tranh. Nguồn: THĐT1.
#lính Đức quốc xã #chiến tranh thế giới thứ hai #Pervitin #trùn phát xít Hitler

