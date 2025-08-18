Hà Nội

Tìm thấy loại rượu chưng cất lâu đời nhất Trung Quốc, lộ chi tiết sốc

Kho tri thức

Tìm thấy loại rượu chưng cất lâu đời nhất Trung Quốc, lộ chi tiết sốc

Khám phá khảo cổ mới tại Trung Quốc đã tìm thấy dấu tích rượu chưng cất cổ xưa nhất, minh chứng cho truyền thống ẩm thực và nghi lễ lâu đời.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Tại khu di chỉ Daxinzhuang ở Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, các nhà khảo cổ học đến từ Viện Khảo cổ học Tế Nam đã phát hiện ra một vật thể lạ. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Tế Nam.
Đó là chiếc bình bằng đồng hình con cú, được tìm thấy trong Lăng mộ M257. Chiếc bình có niên đại từ thời nhà Thương (khoảng năm 1.600 Trước Công Nguyên đến năm 1.046 Trước Công nguyên). Ảnh: @Viện Khảo cổ học Tế Nam.
Các nhà khảo cổ học nhận thấy chiếc bình kín vẫn còn chứa một lượng nhỏ chất lỏng, nhưng do nắp và thân bình bị ăn mòn nên các nhà nghiên cứu không thể mở ra để kiểm tra bên trong. Sau khi được Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Sơn Đông phê duyệt kế hoạch bảo tồn và bảo vệ toàn bộ hiện vật thu được từ cuộc khai quật này, chiếc bình mới có thể được mở ra và phân tích nội dung bên trong. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Tế Nam.
Các chuyên gia tại Trung tâm Bảo vệ, Phục hồi và Nhận dạng Di tích Văn hóa Tỉnh Sơn Đông đã xử lý cẩn thận tình trạng ăn mòn tại điểm tiếp xúc và tiến hành mở nắp. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Tế Nam.
Bình được phát hiện chứa một chất lỏng trong suốt, nghi là rượu, được chôn cùng người quá cố như một vật cúng. Một mẫu chất lỏng đã được gửi đến phòng thí nghiệm khảo cổ học tại Đại học Sơn Đông để nghiên cứu chuyên sâu, thông qua công nghệ sắc ký khí/khối phổ vi chiết pha rắn. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Tế Nam.
Phân tích cho thấy mẫu chứa nước gồm etanol, etyl axetat và các sản phẩm chưng cất khác. Nó không chứa các loại đường, protein có trong trái cây lên men và rượu gạo, cũng không chứa các axit hữu cơ có trong rượu lên men vốn tạo độ pH axit là 3-4. Chỉ các thành phần hữu cơ dễ bay hơi có điểm sôi dưới 100°C mới tồn tại sau quá trình chưng cất, do đó, rượu chưng cất không chứa các axit đó, không chuyển sang màu xanh do quá trình oxy hóa đồng và có độ pH trung tính. Rượu chưng cất này có nhà Thương không màu và có độ pH là 5,8, gần đạt đến độ trung tính. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Tế Nam.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
#Trung Quốc #nhà Thương #chưng cất #lăng mộ #rượu lâu đời nhất trung quốc

