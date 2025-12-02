Hà Nội

'Tiktoker tạo trend' Đồng Thùy Dung gây bất ngờ với giao diện khác lạ

Cộng đồng trẻ

'Tiktoker tạo trend' Đồng Thùy Dung gây bất ngờ với giao diện khác lạ

Hình ảnh mới của Đồng Thùy Dung với gương mặt bầu bĩnh, làn da căng bóng khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Trầm Phương
Đồng Thùy Dung là một trong những hiện tượng mạng xã hội thu hút hàng triệu lượt xem nhờ những video ngắn hài hước, chân thực với giọng nói đậm chất địa phương. (Ảnh: FBNV)
Sự mộc mạc và những câu nói "sát thương" về tình yêu, cuộc sống đã giúp cô gái đến từ Sóc Sơn này nhanh chóng nổi tiếng. (Ảnh: FBNV)
Nhiều người biết đến Đồng Thùy Dung vốn đã quen thuộc với một cô nàng có gương mặt nhỏ nhắn, không quá nổi bật nhưng có sự duyên dáng riêng. (Ảnh: FBNV)
Tuy nhiên, khác với hình ảnh giản dị thường thấy, gần đây, Đồng Thùy Dung đã có một sự thay đổi ngoạn mục về ngoại hình. Trong loạt ảnh mới được cô nàng đăng tải, nhiều người có thể thấy rõ sự khác biệt. (Ảnh: FBNV)
Khuôn mặt của Đồng Thùy Dung trở nên hài hòa, đường nét rõ ràng và thanh thoát hơn. Đặc biệt, làn da căng bóng, đầy đặn tạo cảm giác trẻ trung, rạng rỡ. (Ảnh: FBNV)
Cô nàng dịu dàng, đằm thắm với tà áo dài truyền thống trong bộ ảnh mới được đăng tải. (Ảnh: FBNV)
Sự "lột xác" này không hoàn toàn là bí mật. Cách đây không lâu, Đồng Thùy Dung đã thẳng thắn chia sẻ với người hâm mộ về việc can thiệp thẩm mỹ. (Ảnh: FBNV)
Cô nàng Tiktoker cho biết mình đã sử dụng phương pháp cấy mỡ để cải thiện khuôn mặt, giúp gương mặt đầy đặn và phúc hậu hơn. (Ảnh: FBNV)
Việc cô nàng công khai quá trình làm đẹp đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều, nhưng đa số đều tôn trọng quyết định cá nhân của cô. (Ảnh: FBNV)
Quá trình hồi phục sau cấy mỡ đã mang lại cho Đồng Thùy Dung một giao diện mới hoàn toàn khác lạ so với hình ảnh mộc mạc trước kia, giúp cô tự tin hơn trong cuộc sống và công việc. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
#Đồng Thùy Dung #tiktoker #thẩm mỹ #lột xác #phẫu thuật

