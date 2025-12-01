Hà Nội

Khánh Vy nổi bật tại lễ trao giải phim Việt Nam lần thứ XXIV

Cộng đồng trẻ

Khánh Vy nổi bật tại lễ trao giải phim Việt Nam lần thứ XXIV

MC Khánh Vy gây chú ý khi xuất hiện tại Lễ Bế mạc và Trao giải Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV với nhan sắc ngọt ngào cùng thần thái sang trọng.

Thiên Anh
Vừa qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, MC Khánh Vy – gương mặt quen thuộc của VTV và là một trong những nữ MC trẻ được yêu thích nhất hiện nay – đã trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại Lễ Bế mạc và Trao giải Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV. Nhan sắc ngọt ngào cùng thần thái sang trọng của cô khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ.
Vừa qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, MC Khánh Vy – gương mặt quen thuộc của VTV và là một trong những nữ MC trẻ được yêu thích nhất hiện nay – đã trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại Lễ Bế mạc và Trao giải Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV. Nhan sắc ngọt ngào cùng thần thái sang trọng của cô khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ.
Qua loạt ảnh được đăng tải, Khánh Vy khiến người xem ấn tượng bởi vẻ đẹp trong trẻo, thanh lịch nhưng vẫn vô cùng nổi bật giữa không gian trang trọng của sự kiện điện ảnh lớn nhất năm.
Qua loạt ảnh được đăng tải, Khánh Vy khiến người xem ấn tượng bởi vẻ đẹp trong trẻo, thanh lịch nhưng vẫn vô cùng nổi bật giữa không gian trang trọng của sự kiện điện ảnh lớn nhất năm.
Khánh Vy xuất hiện với khuôn mặt khả ái, đường nét mềm mại, nụ cười tươi nhẹ mang đúng chất “nàng thơ xứ Nghệ” vốn quen thuộc với khán giả. Làn da trắng mịn, rạng rỡ dưới ánh đèn sân khấu, giúp cô nổi bật trước phông nền đỏ đặc trưng của buổi lễ.
Khánh Vy xuất hiện với khuôn mặt khả ái, đường nét mềm mại, nụ cười tươi nhẹ mang đúng chất “nàng thơ xứ Nghệ” vốn quen thuộc với khán giả. Làn da trắng mịn, rạng rỡ dưới ánh đèn sân khấu, giúp cô nổi bật trước phông nền đỏ đặc trưng của buổi lễ.
Điểm nhấn là bộ đầm dạ hội vàng đồng đính kết cầu kỳ, ôm trọn vóc dáng thanh mảnh, tạo sự sang trọng và kiêu sa. Thiết kế cổ cao, eo ôm sát kết hợp phần chân váy dài thướt tha giúp Khánh Vy trông như một nàng công chúa bước ra từ thảm đỏ quốc tế.
Điểm nhấn là bộ đầm dạ hội vàng đồng đính kết cầu kỳ, ôm trọn vóc dáng thanh mảnh, tạo sự sang trọng và kiêu sa. Thiết kế cổ cao, eo ôm sát kết hợp phần chân váy dài thướt tha giúp Khánh Vy trông như một nàng công chúa bước ra từ thảm đỏ quốc tế.
Mỗi khung hình cho thấy sự tự tin, duyên dáng và thần thái ngày càng chín muồi của nữ MC trẻ tuổi.
Mỗi khung hình cho thấy sự tự tin, duyên dáng và thần thái ngày càng chín muồi của nữ MC trẻ tuổi.
Thời gian gần đây, Khánh Vy tiếp tục chứng minh sức hút mạnh mẽ trong lĩnh vực dẫn chương trình. Cô đảm nhận vai trò MC các chương trình lớn của VTV, từ giáo dục, văn hóa đến giải trí.
Thời gian gần đây, Khánh Vy tiếp tục chứng minh sức hút mạnh mẽ trong lĩnh vực dẫn chương trình. Cô đảm nhận vai trò MC các chương trình lớn của VTV, từ giáo dục, văn hóa đến giải trí.
Phong cách dẫn tự nhiên, thông minh và khả năng ngoại ngữ xuất sắc giúp Vy nổi bật giữa dàn MC trẻ. Song song, cô cũng tích cực tham gia các dự án cộng đồng, các hoạt động về giáo dục và truyền cảm hứng, đặc biệt với giới trẻ.
Phong cách dẫn tự nhiên, thông minh và khả năng ngoại ngữ xuất sắc giúp Vy nổi bật giữa dàn MC trẻ. Song song, cô cũng tích cực tham gia các dự án cộng đồng, các hoạt động về giáo dục và truyền cảm hứng, đặc biệt với giới trẻ.
Khánh Vy còn duy trì hình ảnh trong sáng, dễ thương trên mạng xã hội, thường xuyên chia sẻ cuộc sống đời thường, những khoảnh khắc làm việc cũng như các chuyến đi mang tính trải nghiệm. Nhờ đó, cô luôn giữ được lượng lớn người hâm mộ trung thành.
Khánh Vy còn duy trì hình ảnh trong sáng, dễ thương trên mạng xã hội, thường xuyên chia sẻ cuộc sống đời thường, những khoảnh khắc làm việc cũng như các chuyến đi mang tính trải nghiệm. Nhờ đó, cô luôn giữ được lượng lớn người hâm mộ trung thành.
Ngoài công việc, Khánh Vy theo đuổi lối sống lành mạnh, cân bằng giữa sự nghiệp và đời tư. Nữ MC cho thấy sự trưởng thành rõ rệt trong phong cách thời trang, cách xuất hiện trước công chúng lẫn tư duy nghề nghiệp.
Ngoài công việc, Khánh Vy theo đuổi lối sống lành mạnh, cân bằng giữa sự nghiệp và đời tư. Nữ MC cho thấy sự trưởng thành rõ rệt trong phong cách thời trang, cách xuất hiện trước công chúng lẫn tư duy nghề nghiệp.
Sự xuất hiện nổi bật tại Lễ Bế mạc và Trao giải Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV một lần nữa chứng minh vị thế của Khánh Vy trong showbiz Việt: một nữ MC trẻ tài năng, duyên dáng, luôn biết cách tỏa sáng theo cách riêng của mình.
Sự xuất hiện nổi bật tại Lễ Bế mạc và Trao giải Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV một lần nữa chứng minh vị thế của Khánh Vy trong showbiz Việt: một nữ MC trẻ tài năng, duyên dáng, luôn biết cách tỏa sáng theo cách riêng của mình.
Thiên Anh
