Xoài Non giao diện 'búp bê Barbie đời thực' đốn tim người đối diện

Cộng đồng trẻ

Với mái tóc vàng óng ả được tạo kiểu sóng lơi cùng gương mặt sắc sảo, đôi mắt to tròn, Xoài Non được ví như nàng búp bê sống đầy cuốn hút trong bộ ảnh mới.

Trầm Phương
Gần đây, những hình ảnh mới nhất của người đẹp Phạm Thùy Trang, hay còn được biết đến với biệt danh Xoài Non, đã gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội. (Ảnh: IGNV)
Với phong cách trang điểm và làm tóc hoàn toàn mới mẻ, hot girl sinh năm 2002 này đã thành công hóa thân thành một nàng búp bê tóc vàng xinh đẹp, khoe trọn vẻ ngoài quyến rũ và thời thượng. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh được chia sẻ, Xoài Non xuất hiện với mái tóc vàng óng ả, dài bồng bềnh cùng phần tóc mái bằng đặc trưng, tạo nên vẻ ngoài ngọt ngào nhưng không kém phần sắc sảo. (Ảnh: IGNV)
Cô khéo léo lựa chọn lối trang điểm nhấn vào đôi mắt to tròn, sắc nét và đôi môi căng mọng, khiến nhan sắc của cô được ví như những nàng búp bê Barbie phiên bản đời thực. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn làm nên sự sang trọng cho bộ ảnh chính là trang phục và phụ kiện đến từ thương hiệu thời trang cao cấp. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng diện chiếc váy không tay màu ánh kim với họa tiết nổi ấn tượng, cô nàng toát lên vẻ quý phái và lộng lẫy. (Ảnh: IGNV)
Phụ kiện đi kèm là túi xách và trang sức đồng bộ, tạo nên một tổng thể hoàn hảo, như một tiểu thư đài các. (Ảnh: IGNV)
Trong một ouyfit khác, Xoài Non diện chiếc váy ngắn với tone nâu đất trầm ôm sát cơ thể, chất liệu nhún bèo cùng phần trễ vai tinh tế đã giúp Xoài Non khoe được vóc dáng thon gọn và đôi chân dài miên man(Ảnh: IGNV)
Kết hợp cùng túi xách tay tone màu nâu đồng, tổng thể toát lên vẻ bí ẩn, thu hút. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc, Xoài Non còn cho thấy sự đầu tư nghiêm túc vào hình ảnh và thần thái. Trong mỗi bức ảnh, cô nàng đều thể hiện sự chuyên nghiệp với ánh nhìn cuốn hút, tạo dáng đa dạng, từ e ấp nhẹ nhàng đến quyến rũ, sắc lạnh. (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh này không chỉ nhận được vô số lời khen ngợi về nhan sắc "không góc chết" mà còn khẳng định khả năng biến hóa linh hoạt của Xoài Non. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Xoài Non #búp bê #thời trang #phong cách #hot girl #xoài non hóa búp bê

