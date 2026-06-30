TikTok Shop thay đổi cuộc chơi ngành F&B với chiến lược sáng tạo

Hệ thống mua sắm trên TikTok đang trở thành mặt trận bứt phá mới của ngành thực phẩm, thúc đẩy các tập đoàn lớn đẩy mạnh đầu tư, đón đầu dòng chảy thị trường.

Theo số liệu từ TikTok, doanh số ngành thực phẩm trên TikTok Shop đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, trở thành một trong những kênh tăng trưởng giàu tiềm năng đối với các nhà sản xuất.

Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp không chỉ tận dụng nền tảng này để gia tăng doanh số mà còn xem đây là nguồn dữ liệu quan trọng nhằm định hình chiến lược đổi mới sản phẩm, giúp phản ứng nhanh trước những xu hướng gây sốt trên mạng xã hội như chocolate Dubai hay kẹo sấy thăng hoa.

Ảnh minh hoạ

Xu hướng này phản ánh sự tăng tốc mạnh mẽ của mô hình "thương mại khám phá" (discovery commerce). Theo TikTok, trong năm 2025, nền tảng ghi nhận hơn 103 tỷ lượt tìm kiếm có mục đích mua sắm từ người dùng Mỹ. Tổng khối lượng giao dịch toàn sàn tăng gần 80% so với cùng kỳ năm trước, trong khi doanh số của các thương hiệu lớn tăng tới 97%.

Chia sẻ với Food Dive, bà Amanda Parker, Giám đốc mảng Thực phẩm của TikTok Shop, cho biết các xu hướng trên TikTok đang tái định hình cách các doanh nghiệp hàng tiêu dùng nhanh (CPG) phát triển và đổi mới sản phẩm.

Nội dung và thương mại ngày càng gắn kết

Theo bà Amanda Parker, TikTok Shop là một không gian khám phá được vận hành bằng nội dung, nơi kết hợp giữa sáng tạo nội dung và thương mại điện tử. Điểm khác biệt lớn nhất của mô hình này là biến những nội dung vốn chỉ mang tính truyền cảm hứng thành cơ hội mua sắm ngay lập tức.

Cơ chế tích hợp giúp rút ngắn đáng kể hành trình mua sắm, tạo điều kiện để người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận một thương hiệu mới hoặc trải nghiệm dòng sản phẩm mới của những thương hiệu đã quen thuộc.

Theo bà Parker, hệ sinh thái đối tác của TikTok Shop rất đa dạng, từ những thương hiệu nổi lên nhờ hiệu ứng lan truyền, các doanh nghiệp CPG mới đến những tập đoàn truyền thống có lịch sử hàng trăm năm.

Ảnh: Performance Marketing World

Đối với các thương hiệu mới, nền tảng này mở ra cơ hội tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, giúp giảm rào cản gia nhập thị trường. Nhiều doanh nghiệp thậm chí có thể tăng trưởng mà không cần phụ thuộc vào hệ thống bán lẻ trung gian.

Trong khi đó, các tập đoàn lâu đời có thêm cơ hội tiếp cận nhóm khách hàng mới và làm mới sức hút của những dòng sản phẩm đã có mặt trên thị trường nhiều năm. Với mọi nhóm doanh nghiệp, TikTok Shop đang trở thành bệ phóng hiệu quả để giới thiệu sản phẩm mới hoặc các phiên bản độc quyền.

Yếu tố thị giác quyết định sức hút

Theo bà Amanda Parker, thành công trên TikTok Shop phụ thuộc rất lớn vào yếu tố thị giác. Là nền tảng lấy video và hình ảnh làm trung tâm, những sản phẩm đạt doanh số cao thường có hình ảnh bắt mắt, từ thiết kế bao bì đến cách xuất hiện trong các video thực tế.

"Nếu một thanh protein bar có kết cấu đặc biệt và được quay cận cảnh trước ống kính, sản phẩm đó ngay lập tức sẽ tạo nên sức hút", bà Parker lấy ví dụ.

Bà cho rằng hình ảnh hấp dẫn là yếu tố đầu tiên khơi gợi sự tò mò của người xem. Tuy nhiên, để chuyển sự tò mò thành đơn hàng thực tế, doanh nghiệp còn phải tạo được sự kết nối với các xu hướng văn hóa và bắt kịp những trào lưu đang được cộng đồng quan tâm.

"Mua sắm kết hợp giải trí" bùng nổ tại Việt Nam

Tại Việt Nam, xu hướng này diễn ra với tốc độ và quy mô mạnh mẽ. TikTok Shop đã vươn lên trở thành sàn thương mại điện tử lớn thứ hai trên thị trường, đưa Việt Nam trở thành một trong những "vùng đất vàng" của mô hình Shoppertainment (mua sắm kết hợp giải trí).

Nhiều thương hiệu F&B trong nước và các tập đoàn đa quốc gia đã chuyển mạnh ngân sách sang nền tảng này. Thay vì chỉ phụ thuộc vào hệ thống bán lẻ truyền thống, các doanh nghiệp chủ động hợp tác với mạng lưới KOC, KOL để tổ chức các phiên mega livestream kéo dài nhiều giờ hoặc triển khai các chiến dịch hashtag challenge thu hút hàng triệu lượt xem.

Sự nhạy bén của người tiêu dùng Việt Nam trước các xu hướng ẩm thực mới, cùng hệ thống logistics và thanh toán không tiền mặt ngày càng phát triển, đang biến TikTok Shop Việt Nam trở thành bệ phóng hiệu quả cho các sản phẩm F&B biết kết hợp giữa nội dung hấp dẫn, KOL uy tín và các chương trình ưu đãi độc quyền.