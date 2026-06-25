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Kinh doanh - Địa ốc

Yum! Brands bán Pizza Hut giá 2,7 tỷ USD qua hai thỏa thuận trái ngược

Yum! Brands bán chuỗi Pizza Hut toàn cầu cho quỹ tư nhân, trong khi tại Trung Quốc, thương hiệu này được Yum China mua lại để phát triển bền vững.

Bảo Châu

Tập đoàn Yum! Brands thông báo sẽ bán lại chuỗi Pizza Hut thông qua hai thương vụ với tổng giá trị 2,7 tỷ USD. Quyết định này đã làm lộ rõ hai quỹ đạo phát triển hoàn toàn khác biệt giữa thị trường Trung Quốc và phần còn lại của thế giới.

Cụ thể, ngoại trừ thị trường Trung Quốc đại lục, toàn bộ chi nhánh Pizza Hut tại Mỹ và các quốc gia khác trên thế giới sẽ được nhượng lại cho quỹ tư nhân LongRange Capital với mức giá 1,5 tỷ USD.

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Tập đoàn Yum! Brands thông báo sẽ bán lại chuỗi Pizza Hut. (Ảnh: Reuters)

Phân khúc này hiện bao gồm hơn 15.500 nhà hàng tại hơn 100 quốc gia, nhưng liên tục gặp khó khăn những năm qua. Nguyên nhân đến từ áp lực lạm phát, chi phí nguyên liệu leo thang và làn sóng sử dụng thuốc giảm cân GLP-1 đẩy người tiêu dùng rời xa thức ăn nhanh để tìm đến các lựa chọn lành mạnh hơn. Hệ quả là tại Mỹ, doanh số của các cửa hàng Pizza Hut hiện hữu đã lao dốc suốt 10 quý liên tiếp.

Ở chiều ngược lại, mảng kinh doanh tại Trung Quốc đại lục lại chứng kiến một kịch bản tươi sáng hơn hẳn. Phân khúc này, với quy mô 4.375 cửa hàng, sẽ được đối tác vận hành lâu năm là Yum China Holdings mua đứt với giá 1,2 tỷ USD.

Đánh giá về động thái này, ông Sam North, chuyên gia phân tích thị trường tại eToro, nhận định: "LongRange Capital thực chất đang tiếp quản một thương hiệu có tiếng vang toàn cầu nhưng đang cần một chiến lược cải tổ sắc bén. Trong khi đó, bước đi của Yum China lại giúp các nhà điều hành bản địa nắm quyền tự quyết lớn hơn tại thị trường cốt lõi của họ".

Thương vụ kép này là kết quả sau một thời gian dài cân nhắc của tập đoàn mẹ. Từ năm ngoái, Yum! Brands đã rục rịch tìm kiếm các giải pháp chiến lược cho tương lai của Pizza Hut, trước khi chính thức bước vào giai đoạn đàm phán độc quyền với quỹ LongRange vào tháng 5 vừa qua.

Các nhà điều hành bản địa nắm quyền tự quyết

Theo ông Zhu Danpeng, chuyên gia phân tích độc lập trong ngành thực phẩm tại Trung Quốc, việc Yum China thâu tóm thương hiệu Pizza Hut tại đây cho thấy doanh nghiệp này vô cùng lạc quan vào tương lai của chuỗi tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

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Tập đoàn Yum China Holdings chi 1,2 tỷ USD để mua lại toàn bộ quyền sở hữu thương hiệu Pizza Hut tại thị trường Trung Quốc. (Ảnh: Shutterstock)

Ông nhận định rằng từ việc mở rộng mạng lưới, tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trên từng chi nhánh cho đến việc mở rộng tệp khách hàng trung thành, có thể thấy rõ sau khi thực hiện chiến lược bản địa hóa, Yum China đã củng cố vững chắc năng lực cốt lõi để phát triển bền vững.

Yum China vốn là đơn vị được tách ra từ tập đoàn mẹ Yum! Brands. Doanh nghiệp này hiện nhận được sự hậu thuẫn tài chính lớn từ quỹ đầu tư tư nhân Primavera Capital và Tập đoàn Ant Group của tỷ phú Jack Ma. Nhằm thu hút nhóm khách hàng đang thắt chặt chi tiêu, Yum China đã đầu tư mạnh mẽ vào các sản phẩm mang đậm hương vị địa phương, tiêu biểu như món pizza nấm Vân Nam sốt truffle đen, đồng thời triển khai các mô hình cửa hàng mới và bổ sung nhiều món ăn có mức giá phải chăng hơn.

Nhờ những bước đi chiến lược này, Pizza Hut đã vươn lên trở thành thương hiệu nhà hàng phân khúc bình dân lớn nhất tại Trung Quốc. Chỉ riêng trong quý đầu năm, chuỗi đã mở mới thuần 207 cửa hàng và đặt mục tiêu cán mốc hơn 6.000 chi nhánh vào năm 2028.

Năm ngoái, doanh số của chuỗi tại thị trường tỷ dân này đã tăng 4%, trong khi lợi nhuận hoạt động tăng vọt tới 19%. Đặc biệt, biên lợi nhuận hoạt động đạt mức 7,9%, đây cũng là con số cao nhất ghi nhận được kể từ năm 2016.

Mời quý độc giả xem video: ‘Cửa hàng ma’ trên ứng dụng giao đồ ăn Trung Quốc: Ai hưởng lợi từ cuộc đua giá rẻ?/ Nguồn: VTV24
#Pizza Hut #Yum! Brands #LongRange Capital #Yum China #thương vụ #bán hàng

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