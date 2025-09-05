Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tiểu NVIDIA Trung Quốc trỗi dậy đe dọa vị thế toàn cầu

Số hóa

Tiểu NVIDIA Trung Quốc trỗi dậy đe dọa vị thế toàn cầu

Cambricon Technologies nổi lên như đối thủ tiềm năng của NVIDIA, khi cổ phiếu tăng gấp 10 lần và doanh thu bùng nổ trong nửa đầu năm 2025.

Thiên Trang (TH)
Thế giới công nghệ đang chấn động trước sự trỗi dậy của Cambricon, hãng chip AI được mệnh danh là “Tiểu NVIDIA” của Trung Quốc.
Thế giới công nghệ đang chấn động trước sự trỗi dậy của Cambricon, hãng chip AI được mệnh danh là “Tiểu NVIDIA” của Trung Quốc.
Công ty do anh em họ Trần sáng lập đã đưa cổ phiếu tăng gấp 10 lần chỉ trong hai năm qua.
Công ty do anh em họ Trần sáng lập đã đưa cổ phiếu tăng gấp 10 lần chỉ trong hai năm qua.
Cambricon đang phát triển chip Siyuan 690 với tham vọng tiệm cận hiệu năng H100 của NVIDIA. (Ành: SCMP)
Cambricon đang phát triển chip Siyuan 690 với tham vọng tiệm cận hiệu năng H100 của NVIDIA. (Ành: SCMP)
Người em Trần Thiên Thạch hiện sở hữu 28,6% cổ phần và đã trở thành tỷ phú USD với khối tài sản 20 tỷ USD.(Ành: SCMP)
Người em Trần Thiên Thạch hiện sở hữu 28,6% cổ phần và đã trở thành tỷ phú USD với khối tài sản 20 tỷ USD.(Ành: SCMP)
Doanh thu nửa đầu năm 2025 đạt 4,03 tỷ USD, gấp 40 lần so với cùng kỳ năm trước.
Doanh thu nửa đầu năm 2025 đạt 4,03 tỷ USD, gấp 40 lần so với cùng kỳ năm trước.
Cambricon hiện được xem là niềm hy vọng giúp Trung Quốc giảm phụ thuộc vào phần cứng Mỹ.(Ành: SCMP)
Cambricon hiện được xem là niềm hy vọng giúp Trung Quốc giảm phụ thuộc vào phần cứng Mỹ.(Ành: SCMP)
Giới phân tích nhận định sự tăng trưởng này càng được thúc đẩy sau khi NVIDIA ngừng sản xuất chip H20 cho Trung Quốc.
Giới phân tích nhận định sự tăng trưởng này càng được thúc đẩy sau khi NVIDIA ngừng sản xuất chip H20 cho Trung Quốc.
Với định giá 70 tỷ USD chỉ sau 9 năm, Cambricon đang chứng minh họ có thể trở thành đối thủ xứng tầm của NVIDIA trong tương lai.(Ành: SCMP)
Với định giá 70 tỷ USD chỉ sau 9 năm, Cambricon đang chứng minh họ có thể trở thành đối thủ xứng tầm của NVIDIA trong tương lai.(Ành: SCMP)
Mời quý độc giả xem thêm video: Công cụ quét mống mắt để xác minh là con người | VTV24
Thiên Trang (TH)
#Cambricon #NVIDIA #chip AI #Trung Quốc #thị trường công nghệ #doanh thu

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT