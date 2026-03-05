Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Chuyên gia NASA cảnh báo hàng nghìn tiểu hành tinh có thể lao vào Trái đất

Kho tri thức

Chuyên gia NASA cảnh báo hàng nghìn tiểu hành tinh có thể lao vào Trái đất

Nhà khoa học Kelly Fast cảnh báo hàng nghìn tiểu hành tinh "có khả năng hủy diệt thành phố" nhưng các chuyên gia chưa phát hiện.

Tâm Anh (TH)
Bà Kelly Fast, người phụ trách phòng thủ hành tinh của NASA, mới đây đưa ra cảnh báo gây lo ngại rằng, hàng nghìn tiểu hành tinh gần Trái đất nhưng chưa được phát hiện. Ảnh: Science Photo Library/Andrzej Wojcicki/Getty Images.
Bà Kelly Fast, người phụ trách phòng thủ hành tinh của NASA, mới đây đưa ra cảnh báo gây lo ngại rằng, hàng nghìn tiểu hành tinh gần Trái đất nhưng chưa được phát hiện. Ảnh: Science Photo Library/Andrzej Wojcicki/Getty Images.
“Điều khiến tôi trăn trở suốt đêm là những tiểu hành tinh mà chúng ta chưa biết đến”, nhà khoa học Fast bày tỏ lo ngại về những tiểu hành tinh có thể lao vào Trái đất nhưng chưa xác định được vị trí. Ảnh: scitechdaily.com.
“Điều khiến tôi trăn trở suốt đêm là những tiểu hành tinh mà chúng ta chưa biết đến”, nhà khoa học Fast bày tỏ lo ngại về những tiểu hành tinh có thể lao vào Trái đất nhưng chưa xác định được vị trí. Ảnh: scitechdaily.com.
Nhà khoa học Fast cho hay điều đáng lo ngại nhất chính là nhóm tiểu hành tinh cỡ trung có đường kính khoảng 150m. Chúng có kích thước đủ nhỏ để không bị các hệ thống quan sát hiện tại phát hiện. Ảnh: dottedhippo via Getty Images.
Nhà khoa học Fast cho hay điều đáng lo ngại nhất chính là nhóm tiểu hành tinh cỡ trung có đường kính khoảng 150m. Chúng có kích thước đủ nhỏ để không bị các hệ thống quan sát hiện tại phát hiện. Ảnh: dottedhippo via Getty Images.
Thế nhưng, nhóm tiểu hành tinh loại này lại đủ lớn để gây ra thảm họa trên diện rộng nếu va chạm với Trái đất. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA.
Thế nhưng, nhóm tiểu hành tinh loại này lại đủ lớn để gây ra thảm họa trên diện rộng nếu va chạm với Trái đất. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA.
Giới khoa học gọi nhóm tiểu hành tinh cỡ trung bằng cái tên "kẻ hủy diệt thành phố". Theo ước tính, khoảng 25.000 tiểu hành tinh thuộc nhóm này di chuyển trong vùng lân cận quỹ đạo Trái đất. Ảnh: NASA.
Giới khoa học gọi nhóm tiểu hành tinh cỡ trung bằng cái tên "kẻ hủy diệt thành phố". Theo ước tính, khoảng 25.000 tiểu hành tinh thuộc nhóm này di chuyển trong vùng lân cận quỹ đạo Trái đất. Ảnh: NASA.
Tuy nhiên, các chuyên gia mới xác định được vị trí của khoảng 40% tiểu hành tinh trong số này. Điều này có nghĩa còn khoảng 15.000 tiểu hành tinh có thể lao xuống Trái đất nhưng con người vẫn chưa biết tới chúng hay có thể xác định vị trí. Ảnh: buradaki via Getty Images.
Tuy nhiên, các chuyên gia mới xác định được vị trí của khoảng 40% tiểu hành tinh trong số này. Điều này có nghĩa còn khoảng 15.000 tiểu hành tinh có thể lao xuống Trái đất nhưng con người vẫn chưa biết tới chúng hay có thể xác định vị trí. Ảnh: buradaki via Getty Images.
Theo các nhà khoa học, khó khăn lớn nhất trong việc phát hiện các tiểu hành tinh mệnh danh "kẻ hủy diệt thành phố" nằm ở kích thước và vị trí quỹ đạo của chúng. Do có kích thước trung bình nên chúng không đủ sáng để phản xạ nhiều ánh sáng Mặt trời như các tiểu hành tinh lớn. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/T. Pyle (SSC).
Theo các nhà khoa học, khó khăn lớn nhất trong việc phát hiện các tiểu hành tinh mệnh danh "kẻ hủy diệt thành phố" nằm ở kích thước và vị trí quỹ đạo của chúng. Do có kích thước trung bình nên chúng không đủ sáng để phản xạ nhiều ánh sáng Mặt trời như các tiểu hành tinh lớn. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/T. Pyle (SSC).
Thậm chí, một số "kẻ hủy diệt thành phố" còn di chuyển gần quỹ đạo Trái đất quanh Mặt trời khiến việc phát hiện càng khó khăn hơn. Ngay cả những kính thiên văn hiện đại nhất cũng khó mà phát hiện những tiểu hành tinh thuộc nhóm này. Ảnh: SciTechDaily.com.
Thậm chí, một số "kẻ hủy diệt thành phố" còn di chuyển gần quỹ đạo Trái đất quanh Mặt trời khiến việc phát hiện càng khó khăn hơn. Ngay cả những kính thiên văn hiện đại nhất cũng khó mà phát hiện những tiểu hành tinh thuộc nhóm này. Ảnh: SciTechDaily.com.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (TH)
#Cảnh báo tiểu hành tinh nguy hiểm #Nguy cơ va chạm Trái đất #Kích thước và quỹ đạo tiểu hành tinh #Tiểu hành tinh gần Trái đất

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT