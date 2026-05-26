Kính viễn vọng chụp được ảnh 'Quả cầu pha lê' tuyệt đẹp

Kính viễn vọng đặt trên đỉnh núi lửa ở Hawaii, Mỹ đã chụp được hình ảnh tuyệt đẹp về tinh vân "Quả Cầu Pha Lê" trên bầu trời.

Theo hình ảnh ngoạn mục được chụp bởi kính viễn vọng Gemini North đặt trên đỉnh núi lửa Mauna Kea (Hawaii, Mỹ), thuộc Đài quan sát Quốc tế Gemini, tinh vân Crystal Ball (còn gọi là tinh vân "Quả Cầu Pha Lê" hay NGC 1514) hiện ra với nhiều lớp khí phát sáng tạo thành hình cầu đẹp mắt. NGC 1514 là một tinh vân hành tinh nằm cách Trái đất khoảng 1.500 năm ánh sáng trong chòm sao Kim Ngưu.

Các chuyên gia cho hay, tinh vân "Quả Cầu Pha Lê" là dạng vật thể vũ trụ gọi là "tinh vân hành tinh". Tên gọi này xuất phát từ việc chúng có hình dạng tròn trịa, giống như quả cầu và có liên quan đến các hành tinh ngoài Hệ Mặt trời.

Tinh vân hành tinh được hình thành khi các ngôi sao bắt đầu giải phóng các lớp khí bên ngoài vào cuối đời, tạo thành các cấu trúc hình cầu hoặc gần hình cầu, có thể trông giống như các hành tinh khi quan sát bằng kính viễn vọng.

Vì vậy, cũng giống như các tinh vân hành tinh khác, quả cầu pha lê tuyệt đẹp mà Gemini North chụp được thực ra mang một bản chất chết chóc.

Hình ảnh ngoạn mục về tinh vân Crystal Ball. Ảnh: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA. Image Processing: J. Miller & M. Rodriguez (International Gemini Observatory/NSF NOIRLab), T.A. Rector (University of Alaska Anchorage/NSF NOIRLab), D. de Martin & M. Zamani (NSF NOIRLab).

Theo Phòng thí nghiệm NOIRLab của Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ, đơn vị vận hành Gemini North, tinh vân "Quả Cầu Pha Lê" đặc biệt hơn khi nó liên quan đến 2 ngôi sao quay quanh nhau với quỹ đạo dài 9 năm.

"Các nhà khoa học tin rằng một trong những ngôi sao này, từng có khối lượng lớn hơn Mặt trời của chúng ta nhiều lần, đã giải phóng các lớp ngoài của nó trong giai đoạn hấp hối", trích thông cáo từ NOIRLab .

Khi ngôi sao tiền thân và ngôi sao đồng hành của nó quay quanh nhau, chúng định hình lớp vỏ khí đang giãn nở bằng những cơn gió mạnh và không đối xứng, tạo thành các lớp lồi lõm mà chúng ta thấy ngày nay. Ánh sáng từ tinh vân "Quả Cầu Pha Lê" mất tận 1.500 năm để đến được Trái đất. Điều này có nghĩa là hình ảnh tuyệt đẹp này đã xuất hiện từ 1.500 năm trước nhưng bây giờ chúng ta mới quan sát thấy.