HanoiTex & HanoiFabri: Giao thương công nghệ ngành dệt may và phụ liệu, vải

HanoiTex & HanoiFabric trưng bày những xu hướng, công nghệ mới nhất trong sản xuất nguyên liệu dệt may.

Triển lãm HanoiTex & HanoiFabric tổ chức định kỳ hàng năm vào tháng 10 tại Hà Nội. Đây là nền tảng trưng bày những xu hướng, công nghệ mới nhất trong sản xuất nguyên liệu dệt may và các loại vải đa dạng, đồng thời tập trung vào các thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế về thiết bị, máy móc dệt may.



Triển lãm mỗi năm đón tiếp gần 10,000 lượt khách tham quan thương mại, mang lại cơ hội để các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, cập nhật thông tin, học hỏi kinh nghiệm cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tại thị trường dệt may của khu vực phía Bắc Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, HanoiTex&HanoiFabric 2024 hứa hẹn sẽ là một thị trường giao thương sôi động, mở ra nhiều cơ hội gặp gỡ và hợp tác kinh doanh cả trong lẫn ngoài nước đến với các doanh nghiệp.

Triển lãm thuộc chuỗi triển lãm quốc tế về ngành công nghiệp dệt may hàng đầu của Việt Nam và được các cơ quan đầu ngành công nghiệp dệt may như: Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VINATEX), Hội Dệt may thêu đan TP. Hồ Chí Minh (AGTEK), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, (Công ty CP Triển lãm Hội nghị và Quảng cáo Việt Nam (VCCI EXPO), CP Exihibition LTD (HongKong) và Công ty TNHH tổ chức triển lãm CP Việt Nam bảo trợ cũng như phối hợp đồng tổ chức.

Hơn 210 nhà triển lãm đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham gia.

Theo thống kê của ban tổ chức, đến thời điểm hiện tại, quy mô triển lãm với diện tích hơn 6,000m² - tăng 10 % so với năm 2023, với hơn 210 nhà triển lãm đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Ấn Độ, Banladesh, Đài Loan, Hàn Quốc, Hồng Kông, Litva, Nhật Bản, Thụy Sĩ, Trung Quốc, Việt Nam). Các nhà triển lãm sẽ trưng bày những sản phẩm, thiết bị hiện đại nhất của ngành Dệt May, cũng như đa dạng các loại vải và nguyên phụ liệu đáp ứng rõ ràng từng mục tiêu của xu hướng sản xuất hiện đại và bền vững.Các chuyên đề hội thảo về tầm nhìn của ngành dệt may 2045, các chuyển đổi xanh, quản lý sản xuất thông minh và lao động bền vững.

Lướt qua có thể thấy nhiều công ty và thương hiệu uy tín có mặt tại triển lãm.

Nhiều nhà sản xuất nguyên phụ liệu may và vải đã có nhà máy sản xuất tại miền bắc, đáp ứng như cầu cung ứng kịp thời và thuận lợi cho các cơ sở sản xuất tại phía Bắc Việt Nam.

Lướt qua có thể thấy nhiều công ty và thương hiệu uy tín có mặt tại triển lãm như: Sợi, Bông,Vải: Bautex Vina, Daluen, ETH textile, Faslink, FuColor, Hạnh Việt, Jiale Tex , Ko – Vina, Lami, Maxbond, ShenHong, Sunshinetex, TahTong, Tesstelation, Việt Thành, Yagi, ect.

Phụ liệu may mặc có các nhãn hiệu lớn như: Anh Toàn, Faswell , J-Long, Heasung Vina, KCC, Kiyohara, New One Brand, SanFang, Sheico Shimada, Shindo, Shinsung Vina, SAB, TCC, Thượng Hải, Tim Đỏ, YKK, ect.