Bảng giá vàng hôm nay 26/10 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin giá vàng, thị trường.

Giá vàng trong nước hôm nay 26/10/2023 Đầu giờ sáng 26/10, giá vàng 9999 của SJC hôm nay tăng 50 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua. Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 9h04' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết vào lúc 8h42' như sau: Bán ra SJC Hà Nội mua vào: 69.700.000 đồng/lượng - Bán ra: 70.420.000 đồng/lượng SJC TP.HCM mua vàoo: 69.700.000 đồng/lượng - Bán ra: 70.400.000 đồng/lượng SJC Đà Nẵng mua vào: 69.700.000 đồng/lượng - Bán ra: 70.420.000 đồng/lượng DOJI Hà Nội mua vào: 69.650.000 đồng/lượng - Bán ra: 70.450.000 đồng/lượng DOJI TP.HCM mua vào: 69.650.000 đồng/lượng - Bán ra: 70.350.000 đồng/lượng

Giá vàng trong nước 25/10

Trước đó, trong bản tin giá vàng ngày 25/10. Giá vàng 9999 trong nước kết thúc phiên giao dịch ngày 25/10/2023, được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 69.650.000 đồng/lượng – 70.370.000 đồng/lượng.

Doji Hà Nội: 69.600.000 đồng/lượng – 70.400.000 đồng/lượng.

SJC TP.HCM: 69.850.000 đồng/lượng – 70.550.000 đồng/lượng.

Doji TP.HCM: 69.600.000 đồng/lượng – 70.400.000 đồng/lượng.

SJC Đà Nẵng: 69.650.000 đồng/lượng – 70.370.000 đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 69,90 – 70,52 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 69,90 – 70,72 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng hôm nay 26/10: Đồng loạt sụt giảm? (ảnh minh họa: Internet).

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới ngày 25/10, theo trang tin tài chính Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h00 (25/10) theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 1.971,655 USD/ounce, giảm 1,555 USD/ounce so với giá vàng thế giới hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 57,706 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng của SJC vẫn đang cao hơn giá vàng quốc tế là 12,194 triệu đồng/lượng.

Kết thúc phiên giao dịch, giá vàng đã giảm nhẹ, chấm dứt mức tăng ấn tượng chạm ngưỡng gần 2.000 USD/ounce vào phiên tuần trước, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Hamas vẫn tiếp tục căng thẳng, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo David Meger, giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhu cầu trú ẩn an toàn có thể sẽ là lý do tiếp tục đẩy giá vàng lên mức cao hơn sau một thời gian có dấu hiệu giảm nhẹ. Ngoài ra ông cũng lưu ý, nếu dữ liệu lạm phát cao hơn dự kiến sẽ làm gia tăng mối lo ngại về lãi suất tăng, từ đó nhu cầu trú ẩn an toàn cũng sẽ tăng theo.

Trong khi đó, một số nhà kinh tế và phân tích thị trường cũng đưa ra dự báo rằng khả năng vàng sẽ giảm, điều này xuất phát bởi vàng đã có thời gian 2 tuần liên tiếp tăng quá nhanh, do vậy việc có một đợt giảm, chốt lời trong tuần này là có khả năng.

Dựa theo khảo sát vàng mới nhất của Kitco News, vàng đã đạt mức cao nhất trong vòng 3,5 tháng. Điều này khiến các nhà phân tích kỳ vọng sẽ có một đợt giảm sau đợt tăng đột biến đã diễn ra liên tục trong 2 tuần này.