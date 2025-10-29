Tiên Nguyễn giữ chức vụ gì trong đế chế nghìn tỷ của gia đình?

Tiên Nguyễn đang trực tiếp tham gia công việc kinh doanh của gia đình, giữ chức Tổng Giám Đốc của DAFC.

Mới đây, Tiên Nguyễn bất ngờ thông báo sắp lên xe hoa với những khoảnh khắc ảnh cưới ngọt ngào với chồng sắp cưới.

Tiên Nguyễn (Nguyễn Thảo Tiên, sinh năm 1997) là con gái của “vua hàng hiệu” Johnathan Hạnh Nguyễn và cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn hiện là Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), bà Thủy Tiên giữ vai trò Tổng giám đốc IPPG.

Là con gái gia tộc tài phiệt, Tiên Nguyễn được hưởng nền giáo dục xuất sắc ngay từ khi còn nhỏ. Tiên Nguyễn học cấp 3 tại 1 trường quốc tế ở TP HCM, sau đó theo học Đại học RMIT và học cao học ngành Quản trị Hàng không tại trường Đại học London (Anh).

Từ khi còn đi học, Tiên Nguyễn đã được ba mẹ dạy và tạo cơ hội cho cọ xát với những kiến thức thực tế trong việc quản trị kinh doanh. Tiên Nguyễn cũng sẵn sàng bán hàng ở quầy giảm giá để lấy kinh nghiệm trong công việc kinh doanh gia đình.

Tiên Nguyễn - Tổng Giám Đốc của DAFC. Ảnh: DAFC

Sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Hàng không tại Đại học London (Anh), Tiên Nguyễn về Việt Nam trực tiếp tham gia công việc kinh doanh của gia đình. Tiên Nguyễn giữ chức Phó Tổng giám đốc mảng phát triển thời trang cao cấp của tập đoàn. Tiên Nguyễn còn là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thời trang và Mỹ phẩm Duy Anh (DAFC).

Tiên Nguyễn trực tiếp quản lý nhóm chuyên viên mua hàng, tham gia định hướng xu hướng thời trang, tìm kiếm và lựa chọn thương hiệu phù hợp để mang về Việt Nam. Trước sự đổi mới không ngừng của thị trường và ngành công nghiệp thời trang, Tiên Nguyễn luôn tìm cách làm mới, tạo dấu ấn riêng cho công ty. Tiên Nguyễn luôn lắng nghe ý kiến và phản hồi của nhân viên để tạo nên môi trường làm việc tích cực, tôn trọng lẫn nhau.

Tiên Nguyễn trong vai trò doanh nhân. Ảnh: DAFC

Bên cạnh đó, ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội với vai trò Giám đốc Quỹ vì cộng đồng IPP.

Trên trang mạng xã hội, Tiên Nguyễn thường xuyên đăng tải hình ảnh thời trang sang chảnh của mình. Ái nữ tập đoàn IPP cũng thường xuyên tham gia các sự kiện thời trang cao cấp như của nhà mốt Chanel, Dolce & Gabbana, Versace… khắp thế giới.