Kinh doanh

Tiềm lực công ty Hùng Minh Ban Mai làm NƠXH gần 1.200 tỷ

Công ty cổ phần Hùng Minh Ban Mai được thành lập từ năm 2018, từ vốn điều lệ 500 triệu đồng đã tăng lên 300 tỷ đồng sau đó.

Bảo Ngân

Mới đây, Công ty cổ phần Hùng Minh Ban Mai được tỉnh Bắc Ninh chấp thuận là nhà đầu tư thực hiện dự án khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (nay là xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh).

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến gần 1.200 tỷ đồng; quy mô sử dụng đất khoảng 1,25ha. Trong đó, diện tích đất xây dựng khoảng 12.464m2; xây 3 tòa nhà ở xã hội cao 21 tầng với tổng diện tích khoảng 4.630m2; tổng diện tích sàn khoảng 82.984m2.

Dự án cung cấp khoảng 720 căn hộ chung cư nhà ở xã hội để ở, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 1.480 người. Ngoài ra, có khoảng 10.444m2 diện tích sàn để kinh doanh dịch vụ, thương mại. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

a2.jpg
Ảnh minh họa.

Về Công ty cổ phần Hùng Minh Ban Mai, theo Cổng thông tin đăng ký quốc gia về doanh nghiệp cho thấy, doanh nghiệp này được thành lập năm 2018, có địa chỉ tại lô HC, Cụm Công nghiệp Trung Sơn - Ninh Sơn, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh.

Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là dịch vụ ăn uống khác (Chi tiết: Cung cấp suất ăn công nghiệp). Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Minh Chính (sinh năm 1987).

Theo VietnamFinance, tại thời điểm tháng 4/2019, Công ty cổ phần Hùng Minh Ban Mai tăng vốn điều lệ từ 500 triệu đồng lên 5 tỷ đồng. Tại ngày cấp đăng ký thay đổi 3/12/2020, công ty tăng vốn bứt tốc từ 5 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng, tăng gấp 16 lần.

Đến tháng 4/2022 công ty tiếp tục nâng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng. Đến tháng 3/2023, công ty lại nâng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng. Gần nhất ngày 4/8/2025, vốn điều lệ công ty nâng từ 250 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng.

UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã và đang triển khai 90 dự án nhà ở xã hội (tăng 13 dự án trong năm 2025), với tổng diện tích khoảng 311,18 ha, quy mô diện tích khoảng 10,36 triệu m2 sàn, dự kiến khi hoàn thành đáp ứng khoảng 127.066 căn hộ (giai đoạn 2022-2025 đã hoàn thành khoảng 25.000 căn hộ).

Trong 9 tháng đầu năm 2025, Bắc Ninh đã hoàn thành thêm 12.649 căn hộ, đạt khoảng 80% so với chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2025 (15.920 căn hộ).

