VICEM Hoàng Mai lập đỉnh lợi nhuận 13 quý, cổ phiếu “bốc đầu” kịch trần

Lợi nhuận quý 3/2025 của VICEM Hoàng Mai đạt mức cao nhất từ quý 3/2022, kéo giá cổ phiếu tăng trần liên tục trong hai phiên gần đây.

CTCP Xi măng VICEM Hoàng Mai (HNX: HOM) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2025 với doanh thu thuần đạt 377 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước công ty chịu lỗ hơn 11 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận cao nhất kể từ quý 3/2022.

Nguyên nhân tăng lợi nhuận chủ yếu đến từ giá bán clinker tại nhà máy tăng và sản lượng clinker sản xuất được nâng cao so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, hoạt động xử lý chất thải bắt đầu từ tháng 10/2024 đã đóng góp gần 4 tỷ đồng doanh thu trong quý. Tỷ lệ sử dụng nguyên liệu thay thế như vỏ cây, dăm gỗ và chất thải rắn thông thường trong sản xuất clinker cũng được cải thiện, giúp giảm chi phí nguyên liệu than cám và góp phần tăng lợi nhuận.

Tuy nhiên, giá xi măng nội địa giảm đã làm lợi nhuận giảm khoảng 8,2 tỷ đồng. Chi phí điện tăng do điều chỉnh giá của EVN và chi phí tái chế vỏ bao theo quy định môi trường cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp.

Ảnh minh họa

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Xi măng VICEM Hoàng Mai ghi nhận doanh thu thuần gần 1.219 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 16 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước công ty ghi nhận lỗ hơn 51 tỷ đồng.

So với kế hoạch cả năm với doanh thu gần 1.565 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 15 tỷ đồng, công ty đã thực hiện được 78% mục tiêu doanh thu và vượt 7% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến cuối tháng 9/2025, doanh nghiệp vẫn còn lỗ lũy kế hơn 79 tỷ đồng. Tổng tài sản tăng 17% so với đầu năm, đạt hơn 1.449 tỷ đồng, trong khi lượng tiền mặt giảm 92%, còn gần 18 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn từ khách hàng tăng mạnh lên hơn 384 tỷ đồng, gấp 2,3 lần đầu năm. Hàng tồn kho cũng tăng 70%, lên gần 153 tỷ đồng.

Nợ phải trả của công ty ở mức gần 574 tỷ đồng, tăng 51% so với đầu năm, trong đó nợ vay tài chính chiếm hơn 150 tỷ đồng, tăng gần 60% và chiếm 26% tổng nợ.

Diễn biến giá cổ phiếu HOM phản ánh kết quả kinh doanh cải thiện với phiên giao dịch ngày 22/10 ghi nhận mức tăng trần lên 5.200 đồng/cp, khối lượng giao dịch gần 306.000 đơn vị, cao gấp 9 lần phiên trước và đạt đỉnh gần 3 tháng. Phiên 23/10 tiếp tục duy trì đà tăng lên 5.700 đồng/cp. Tính từ đầu năm, giá cổ phiếu HOM tăng gần 41%, với thanh khoản bình quân khoảng 38.000 cổ phiếu mỗi phiên.