Tước GPLX 23 tháng, phạt 35 triệu đồng lái xe say xỉn tông 3 xe máy ở Gia Lai

Ngày 8/9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã xử lý tài xế ô tô có nồng độ cồn ở mức cao, tông 3 xe máy tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai, tài xế N.T.T.L. (SN 1984, trú tại phường Diên Hồng, Gia Lai) đã thỏa thuận, bồi thường thiệt hại cho Ban Quản lý Quảng trường Đại Đoàn Kết 45 triệu đồng và 15 triệu đồng đối với thiệt hại của 3 xe máy.

Sau khi xảy ra sự việc, đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông L. về hành vi điều khiển ô tô mà trong cơ thể có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg/l khí thở. Với vi phạm này, tài xế bị phạt 35 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Hiện trường vụ lái xe "say xỉn" tông 3 xe máy. Ảnh Huy Toàn

Như Tri thức và Cuộc sống đã đưa tin, khoảng 20h30 ngày 31/8, ông L. điều khiển ô tô biển kiểm soát 81A-078.xx, lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo, hướng về đường Anh Hùng Núp, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai

Khi đến khu vực trước Quảng trường Đại Đoàn Kết, do say rượu dẫn đến mất kiểm soát, ô tô do ông L. điều khiển đã tông vào 3 xe máy của người dân đang đỗ tại đây. Chưa hết, chiếc xe tiếp tục lao vào hàng rào ở quảng trường mới dừng lại.

Qua kiểm tra, cảnh sát xác định ông L. có nồng độ cồn mức 0,91mg/l khí thở. Kết quả xét nghiệm cho thấy tài xế âm tính với ma túy.