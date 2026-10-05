Trợ cấp hưu trí xã hội tăng lên 540.000 đồng mỗi tháng

Từ ngày 5/10, Nghị định 335/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 540.000 đồng/tháng.

Ngày 5/10, Nghị định 335/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội chính thức có hiệu lực. Nghị định quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội là 540.000 đồng/tháng, thay mức 500.000 đồng trước đây.

Mức chuẩn này là căn cứ để xác định mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng và các mức trợ giúp xã hội khác tại cộng đồng cũng như tại các cơ sở trợ giúp xã hội.

Chi trả lương hưu, trợ cấp cho người hưởng.

Đối với chính sách trợ cấp hưu trí xã hội, Văn bản hợp nhất số 15/2026/VBHN-NĐ-BYT của Bộ Y tế quy định đối tượng đủ điều kiện được hưởng mức 540.000 đồng/người/tháng. Trường hợp đồng thời thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng thì được hưởng chế độ trợ cấp cao hơn.

Đáng chú ý, Nghị định 335/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 5/10 nhưng quy định chuyển tiếp nêu rõ, các đối tượng đang hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP và Nghị định số 176/2025/NĐ-CP được chuyển sang mức tương ứng theo Nghị định mới từ ngày 1/7/2026.

Theo đó, Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm rà soát danh sách đối tượng đang hưởng chính sách và quyết định chi trả theo mức tương ứng kể từ ngày 1/7/2026.

Trợ cấp hưu trí xã hội là chính sách được quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và được Chính phủ quy định chi tiết tại Nghị định số 176/2025/NĐ-CP. Theo quy định hiện hành, chính sách hướng tới người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, hoặc thuộc trường hợp đang hưởng các khoản này nhưng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí xã hội và đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Từ hôm nay (5/10), mức trợ cấp hưu trí xã hội tăng từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng/tháng.

Đối với người đủ điều kiện đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, hồ sơ được thực hiện theo Mẫu số 01. Người đề nghị hoặc người giám hộ có thể gửi hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại bất kỳ Bộ phận Một cửa.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Chủ tịch UBND cấp xã nơi cư trú tổ chức xác thực thông tin của đối tượng với các cơ sở dữ liệu liên quan, thẩm định và quyết định việc hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Thời gian hưởng được tính từ tháng Chủ tịch UBND cấp xã ký quyết định.

Nghị định 335/2026/NĐ-CP cũng cho phép địa phương, căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách, trình HĐND cấp tỉnh quyết định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn cao hơn mức chuẩn và mức trợ giúp quy định tại Nghị định.

Việc nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 540.000 đồng/tháng đồng thời làm căn cứ điều chỉnh nhiều khoản trợ cấp, hỗ trợ đối với các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội theo hệ số được quy định tại Nghị định 335/2026/NĐ-CP.

Nghị định 335/2026/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 21/8/2026 và có hiệu lực thi hành từ ngày 5/10/2026.