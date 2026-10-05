Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Trợ cấp hưu trí xã hội tăng lên 540.000 đồng mỗi tháng

Từ ngày 5/10, Nghị định 335/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 540.000 đồng/tháng.

Thiên Anh

Ngày 5/10, Nghị định 335/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội chính thức có hiệu lực. Nghị định quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội là 540.000 đồng/tháng, thay mức 500.000 đồng trước đây.

Mức chuẩn này là căn cứ để xác định mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng và các mức trợ giúp xã hội khác tại cộng đồng cũng như tại các cơ sở trợ giúp xã hội.

images.jpg
Chi trả lương hưu, trợ cấp cho người hưởng.

Đối với chính sách trợ cấp hưu trí xã hội, Văn bản hợp nhất số 15/2026/VBHN-NĐ-BYT của Bộ Y tế quy định đối tượng đủ điều kiện được hưởng mức 540.000 đồng/người/tháng. Trường hợp đồng thời thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng thì được hưởng chế độ trợ cấp cao hơn.

Đáng chú ý, Nghị định 335/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 5/10 nhưng quy định chuyển tiếp nêu rõ, các đối tượng đang hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP và Nghị định số 176/2025/NĐ-CP được chuyển sang mức tương ứng theo Nghị định mới từ ngày 1/7/2026.

Theo đó, Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm rà soát danh sách đối tượng đang hưởng chính sách và quyết định chi trả theo mức tương ứng kể từ ngày 1/7/2026.

Trợ cấp hưu trí xã hội là chính sách được quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và được Chính phủ quy định chi tiết tại Nghị định số 176/2025/NĐ-CP. Theo quy định hiện hành, chính sách hướng tới người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, hoặc thuộc trường hợp đang hưởng các khoản này nhưng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí xã hội và đáp ứng các điều kiện theo quy định.

tro-cap-xa-hoi-1775617901595991825799.jpg
Từ hôm nay (5/10), mức trợ cấp hưu trí xã hội tăng từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng/tháng.

Đối với người đủ điều kiện đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, hồ sơ được thực hiện theo Mẫu số 01. Người đề nghị hoặc người giám hộ có thể gửi hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại bất kỳ Bộ phận Một cửa.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Chủ tịch UBND cấp xã nơi cư trú tổ chức xác thực thông tin của đối tượng với các cơ sở dữ liệu liên quan, thẩm định và quyết định việc hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Thời gian hưởng được tính từ tháng Chủ tịch UBND cấp xã ký quyết định.

Nghị định 335/2026/NĐ-CP cũng cho phép địa phương, căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách, trình HĐND cấp tỉnh quyết định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn cao hơn mức chuẩn và mức trợ giúp quy định tại Nghị định.

Việc nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 540.000 đồng/tháng đồng thời làm căn cứ điều chỉnh nhiều khoản trợ cấp, hỗ trợ đối với các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội theo hệ số được quy định tại Nghị định 335/2026/NĐ-CP.

Nghị định 335/2026/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 21/8/2026 và có hiệu lực thi hành từ ngày 5/10/2026.

Mời quý độc giả xem video: Từ hôm nay mức trợ cấp hưu trí xã hội tăng từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng/tháng - Nguồn: VTV24
#trợ cấp xã hội #hưu trí #Nghị định 335 #Chính phủ #đối tượng hưởng #bảo hiểm xã hội

Bài liên quan

Xã hội

Chính phủ điều chỉnh tăng mức trợ cấp xã hội cho nhóm yếu thế

Nghị định mới nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội, tăng cường hỗ trợ cho người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và hộ nghèo, tạo điểm tựa vững chắc.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 335/2026/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội, trong đó nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng/tháng. Mức chuẩn mới được áp dụng từ ngày 1/7/2026.

Theo quy định mới, mức trợ cấp xã hội hằng tháng được tính trên cơ sở mức chuẩn 540.000 đồng nhân với hệ số tương ứng của từng nhóm đối tượng. Vì vậy, mức hưởng không giống nhau và không phải tất cả người thuộc diện bảo trợ xã hội đều nhận 540.000 đồng hoặc 1,62 triệu đồng mỗi tháng.

Xem chi tiết

Xã hội

Mở rộng trợ cấp hưu trí xã hội cho người từ 70 tuổi

Nhiều địa phương ủng hộ giảm tuổi hưởng và bổ sung tiêu chí như sống đơn thân, khuyết tật, giúp hỗ trợ người cao tuổi khó khăn hơn.

Tạo cơ chế linh hoạt trong điều hành chính sách

Một trong những nội dung đáng chú ý của Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) là đề xuất sửa đổi khoản 3 - Điều 21, theo hướng trao thêm thẩm quyền cho Chính phủ trong việc điều chỉnh độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Xem chi tiết

Xã hội

Trợ cấp hưu trí xã hội có thể giảm xuống 70 tuổi để mở rộng số người hưởng

Bộ Nội vụ đề xuất giảm dần tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống dưới 70, nhằm tăng số người hưởng lợi và đảm bảo an sinh xã hội bền vững.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội đang được lấy ý kiến, trong đó đề xuất giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 70 tuổi và có thể thấp hơn khi đủ điều kiện. Bộ Nội vụ là cơ quan chủ trì soạn thảo dự luật.

Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, người từ 75 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Riêng người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng chế độ này khi từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam không mong muốn độc quyền xuất bản SGK

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam không mong muốn độc quyền xuất bản SGK

"Nếu không có sự phân định rõ ràng trách nhiệm giữa Bộ GD&ĐT, chính quyền các địa phương và Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam - với tư cách là doanh nghiệp cung ứng - thì chắc chắn năm sau vẫn sẽ vướng mắc và có thể tiếp tục xảy ra tình trạng thiếu sách cục bộ", Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nói.