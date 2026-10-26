Thực hiện thành công ca ghép thận có thời gian thiếu máu lạnh kỷ lục ở Huế

Bệnh viện Trung ương Huế vừa thực hiện thành công ca ghép thận sử dụng công nghệ bảo quản tạng bằng máy LifePort, có thời gian thiếu máu lạnh lên đến 18 giờ.

Ngày 26/10, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế (TP. Huế) cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công liên tiếp hai ca ghép thận có sử dụng công nghệ bảo quản tạng bằng máy LifePort, nâng tổng số ca ghép thận ứng dụng công nghệ này tại bệnh viện lên 5 trường hợp.

Theo đó, ca ghép thứ 5 được thực hiện vào ngày 15/10 vừa qua đã lập kỷ lục với thời gian thiếu máu lạnh của thận ghép lên đến 18 giờ, đánh dấu cột mốc trong công tác bảo quản và vận chuyển tạng tại Việt Nam.

Thận được bảo quản bằng máy LifePort và vận chuyển ra Huế qua nhiều chặng bằng đường hàng không. Ảnh: BVCC

Người hiến tạng là bệnh nhân chết não 22 tuổi tại Bệnh viện Hùng Vương (tỉnh Gia Lai). Đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện lấy tạng, bảo quản bằng máy LifePort và vận chuyển ra Huế qua nhiều chặng bằng đường hàng không: từ sân bay Pleiku – Tân Sơn Nhất – Phú Bài, với tổng quãng đường dài hơn 1.800km.

Dù trải qua chặng đường dài, sau khi được ghép và tái tưới máu, thận ghép hồng hào, căng chắc và bài tiết nước tiểu ngay trên bàn mổ. Hiện chức năng thận của người bệnh phục hồi tốt, sức khỏe ổn định và tiếp tục được theo dõi.

Trước đó, ngày 4/10, Bệnh viện Trung ương Huế cũng thực hiện thành công ca ghép thận thứ 4 ứng dụng công nghệ LifePort cho bệnh nhi nam 12 tuổi. Tạng ghép được nhận từ người hiến chết não 26 tuổi tại Hà Nội.

Các bác sĩ đang tiến hành ca ghép thận cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Sau phẫu thuật, thận ghép phục hồi chức năng tức thì, bài tiết nước tiểu ngay trên bàn mổ. Lượng nước tiểu đạt khoảng 3.000ml trong 24 giờ đầu và duy trì ổn định ở mức 2.000 – 2.500ml mỗi 24 giờ.

Hiện, sức khỏe của cả hai bệnh nhân được ghép thận có sử dụng công nghệ bảo quản tạng bằng máy LifePort đều ổn định, tiến triển phục hồi tốt.

Trao đổi với báo chí, GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết: “Việc ứng dụng máy LifePort có vai trò quan trọng trong bảo quản thận, đặc biệt khi tiếp nhận nguồn tạng từ những địa phương cách xa trung tâm ghép. Thành công của các ca ghép là kết quả phối hợp giữa mạng lưới điều phối, cơ sở tiếp nhận người hiến, ê-kíp lấy và vận chuyển tạng, đơn vị vận chuyển hàng không cùng đội ngũ phẫu thuật của bệnh viện…”.