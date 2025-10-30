Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Sẽ đề xuất tăng lương sớm

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ sẽ trình phương án tăng lương sớm hơn mốc 1/7/2026, dựa trên góp ý của đại biểu Quốc hội.

Thiên Tuấn

Chiều 30/10, giải trình tại Quốc hội sau hai ngày thảo luận sôi nổi, người đứng đầu Chính phủ cảm ơn các ý kiến chân thành, thẳng thắn, động viên hệ thống chính trị, đồng thời khẳng định sẽ cân đối nguồn lực để báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền về lộ trình tăng lương sớm hơn kế hoạch.

"Như các đại biểu Quốc hội đang đề xuất phải tăng lương tiếp vào năm tới này. Trên cơ sở ý kiến Quốc hội, chúng tôi sẽ xem xét, cân nhắc và xin ý kiến các cấp có thẩm quyền, trong đó có Quốc hội, chúng ta sẽ tăng lương sớm hơn", Thủ tướng nói tại nghị trường.

anh-chup-man-hinh-2025-10-30-luc-193821.png

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, chưa bao giờ phải chi cho an sinh xã hội nhiều như thế. Đơn cử trong thời gian xảy ra dịch Covid-19, mức chi cho an sinh xã hội lên tới 1,1 triệu tỷ đồng, bằng 17% GDP.

Cũng theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhiệm kỳ này, Chính phủ phải tập trung giải quyết rất nhiều vấn đề tồn đọng. Điển hình như 12 dự án thua lỗ kéo dài hàng chục năm, đến nay cơ bản đã xử lý xong, nhiều dự án bắt đầu có lãi; hay việc xử lý 4 ngân hàng yếu kém...

Hiện còn gần 3.000 dự án tồn đọng khác, trong đó hơn 2.000 dự án thuộc thẩm quyền Chính phủ, bộ, ngành, địa phương; còn khoảng 500 - 600 dự án cần xin ý kiến cấp có thẩm quyền, trong đó có Quốc hội.

Về hạ tầng, Thủ tướng cho biết đã đạt và vượt hai mục tiêu lớn mà Đại hội Đảng XIII đề ra: hơn 3.000km đường cao tốc và khoảng 1.700km đường ven biển (dự kiến cuối năm sẽ vượt con số này). Nhờ đó, hệ số ICOR (hệ số sử dụng vốn) của nền kinh tế đã giảm mạnh từ mức 10 - 12 xuống còn mức 6, phản ánh hiệu quả đầu tư được nâng cao rõ rệt.

Với những kết quả trên, theo Thủ tướng, đó là nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, của Nhân dân, của doanh nghiệp, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng trong đó thường xuyên trực tiếp là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cá nhân đồng chí Tổng Bí thư. Cùng đó là sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, sự đồng hành, ủng hộ của Quốc hội và nỗ lực của Chính phủ.

Dành thời gian chia sẻ nhiều về vấn đề giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng cho biết, nhiệm kỳ này đã có 3,4 triệu tỷ đồng được bố trí cho đầu tư công, tăng 55% so với nhiệm kỳ trước. Về số lượng dự án, trước đây hơn 10.000 dự án, nhưng nhiệm kỳ này kiềm chế chỉ khoảng 4.760 dự án.

Qua đó, chúng ta có điều kiện triển khai các dự án lớn như hệ thống đường cao tốc vùng đồng bằng sông Cửu Long, các tuyến cao tốc vùng trung du, miền núi phía Bắc; mở rộng các tuyến cao tốc đã làm trước đây; đầu tư bến cảng, sân bay; chuẩn bị đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dự kiến khởi công ngày 19/12 tới.

Theo Thủ tướng, trong quá trình thực hiện, Chính phủ và Quốc hội đã phải tháo gỡ rất nhiều khó khăn, đặc biệt là thể chế.

"Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo quyết liệt hoàn thiện thể chế để thúc đẩy đầu tư; có những vướng mắc thể chế phải mất 3 - 4 năm mới tháo gỡ được", ông chia sẻ.

Nói thêm về việc phân cấp, phân quyền, Thủ tướng bày tỏ rất mừng khi chứng kiến sự thay đổi của nhiều địa phương, không còn e ngại khi được giao làm chủ đầu tư các dự án lớn.

Thủ tướng cho rằng, trong bối cảnh rủi ro bên ngoài còn lớn, mục tiêu tăng trưởng cao đòi hỏi đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; khai thác hiệu quả dư địa từ biển, bầu trời và lòng đất; đồng thời tiếp tục điều hành tài khóa, tiền tệ linh hoạt để huy động, sử dụng nguồn lực "đúng, trúng, hiệu quả".

#thủ tướng #phạm minh chính #tiền lương #giải ngân #đầu tư công #phân quyền

Bài liên quan

Chính trị

ĐBQH kiến nghị dự án cao tốc nên ưu tiên làm đường trên cao, cầu cạn

Đại biểu Nguyễn Anh Trí nêu quan điểm: "Làm đường cao tốc ở Việt Nam thì cần ưu tiên làm đường trên cao hoặc gọi là cầu cạn".

Chiều 30/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2026.

ĐỀ NGHỊ ĐẦU TƯ HOÀN CHỈNH ĐƯỜNG VEN BIỂN

Xem chi tiết

Chính trị

Kiến nghị sớm có lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu trước năm 2035

Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân kiến nghị sớm có một lộ trình tăng tuổi hưu trước năm 2035 để đảm bảo tất cả 5 triệu lao động được sử dụng.

Ngày 30/10, tham gia thảo luận về Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026…ĐBQH Nguyễn Thiện Nhân (đoàn TP HCM) đề cập đến vấn đề lương hưu và nguồn lực lao động.

CẢI CÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỂ NGƯỜI VỀ HƯU VẪN CÓ CUỘC SỐNG ĐÀNG HOÀNG

Xem chi tiết

Chính trị

Phần lớn lượng vàng vẫn nằm im trong két

Ông Bình cho biết, theo Hội đồng Vàng thế giới, người dân Việt Nam hiện nắm giữ khoảng 400 đến 500 tấn vàng, tương đương 35 đến 40 tỷ USD - chiếm gần 8% GDP.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, ngày 30/10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2026; kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 về đầu tư công trung hạn; tài chính quốc gia và vay, trả nợ công.

anh-chup-man-hinh-2025-10-30-luc-153005.png
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới