Thủ tướng Phạm Minh Chính: Sẽ đề xuất tăng lương sớm

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ sẽ trình phương án tăng lương sớm hơn mốc 1/7/2026, dựa trên góp ý của đại biểu Quốc hội.

Chiều 30/10, giải trình tại Quốc hội sau hai ngày thảo luận sôi nổi, người đứng đầu Chính phủ cảm ơn các ý kiến chân thành, thẳng thắn, động viên hệ thống chính trị, đồng thời khẳng định sẽ cân đối nguồn lực để báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền về lộ trình tăng lương sớm hơn kế hoạch.

"Như các đại biểu Quốc hội đang đề xuất phải tăng lương tiếp vào năm tới này. Trên cơ sở ý kiến Quốc hội, chúng tôi sẽ xem xét, cân nhắc và xin ý kiến các cấp có thẩm quyền, trong đó có Quốc hội, chúng ta sẽ tăng lương sớm hơn", Thủ tướng nói tại nghị trường.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, chưa bao giờ phải chi cho an sinh xã hội nhiều như thế. Đơn cử trong thời gian xảy ra dịch Covid-19, mức chi cho an sinh xã hội lên tới 1,1 triệu tỷ đồng, bằng 17% GDP.

Cũng theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhiệm kỳ này, Chính phủ phải tập trung giải quyết rất nhiều vấn đề tồn đọng. Điển hình như 12 dự án thua lỗ kéo dài hàng chục năm, đến nay cơ bản đã xử lý xong, nhiều dự án bắt đầu có lãi; hay việc xử lý 4 ngân hàng yếu kém...

Hiện còn gần 3.000 dự án tồn đọng khác, trong đó hơn 2.000 dự án thuộc thẩm quyền Chính phủ, bộ, ngành, địa phương; còn khoảng 500 - 600 dự án cần xin ý kiến cấp có thẩm quyền, trong đó có Quốc hội.

Về hạ tầng, Thủ tướng cho biết đã đạt và vượt hai mục tiêu lớn mà Đại hội Đảng XIII đề ra: hơn 3.000km đường cao tốc và khoảng 1.700km đường ven biển (dự kiến cuối năm sẽ vượt con số này). Nhờ đó, hệ số ICOR (hệ số sử dụng vốn) của nền kinh tế đã giảm mạnh từ mức 10 - 12 xuống còn mức 6, phản ánh hiệu quả đầu tư được nâng cao rõ rệt.

Với những kết quả trên, theo Thủ tướng, đó là nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, của Nhân dân, của doanh nghiệp, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng trong đó thường xuyên trực tiếp là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cá nhân đồng chí Tổng Bí thư. Cùng đó là sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, sự đồng hành, ủng hộ của Quốc hội và nỗ lực của Chính phủ.

Dành thời gian chia sẻ nhiều về vấn đề giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng cho biết, nhiệm kỳ này đã có 3,4 triệu tỷ đồng được bố trí cho đầu tư công, tăng 55% so với nhiệm kỳ trước. Về số lượng dự án, trước đây hơn 10.000 dự án, nhưng nhiệm kỳ này kiềm chế chỉ khoảng 4.760 dự án.

Qua đó, chúng ta có điều kiện triển khai các dự án lớn như hệ thống đường cao tốc vùng đồng bằng sông Cửu Long, các tuyến cao tốc vùng trung du, miền núi phía Bắc; mở rộng các tuyến cao tốc đã làm trước đây; đầu tư bến cảng, sân bay; chuẩn bị đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dự kiến khởi công ngày 19/12 tới.

Theo Thủ tướng, trong quá trình thực hiện, Chính phủ và Quốc hội đã phải tháo gỡ rất nhiều khó khăn, đặc biệt là thể chế.

"Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo quyết liệt hoàn thiện thể chế để thúc đẩy đầu tư; có những vướng mắc thể chế phải mất 3 - 4 năm mới tháo gỡ được", ông chia sẻ.

Nói thêm về việc phân cấp, phân quyền, Thủ tướng bày tỏ rất mừng khi chứng kiến sự thay đổi của nhiều địa phương, không còn e ngại khi được giao làm chủ đầu tư các dự án lớn.

Thủ tướng cho rằng, trong bối cảnh rủi ro bên ngoài còn lớn, mục tiêu tăng trưởng cao đòi hỏi đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; khai thác hiệu quả dư địa từ biển, bầu trời và lòng đất; đồng thời tiếp tục điều hành tài khóa, tiền tệ linh hoạt để huy động, sử dụng nguồn lực "đúng, trúng, hiệu quả".