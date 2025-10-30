ĐBQH kiến nghị dự án cao tốc nên ưu tiên làm đường trên cao, cầu cạn

Đại biểu Nguyễn Anh Trí nêu quan điểm: "Làm đường cao tốc ở Việt Nam thì cần ưu tiên làm đường trên cao hoặc gọi là cầu cạn".

Chiều 30/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2026.

ĐỀ NGHỊ ĐẦU TƯ HOÀN CHỈNH ĐƯỜNG VEN BIỂN

Tham gia thảo luận, đại biểu Nguyễn Quốc Hận (đoàn Cà Mau) cho rằng, biến đổi khí hậu không còn là dự báo mà đang hiện hữu diễn ra trực tiếp hàng ngày, hàng giờ. Tình hình thời tiết cực đoan, mưa bão, lốc xoáy ngày càng nhiều và khó dự đoán.

"Khi mẹ thiên nhiên nổi giận, hệ lụy sẽ là hết sức nghiêm trọng, không những làm thiệt hại lớn cho nền kinh tế mà còn đe dọa trực tiếp đến đời sống, sức khỏe và tính mạng của con người. Đồng bằng sông Cửu Long vốn được thiên nhiên ưu đãi, khí hậu hiền hòa, con người và thiên nhiên sống hòa thuận với nhau. Nhưng những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển diễn ra hàng ngày, tình trạng thời tiết cực đoan diễn ra ngày càng thường xuyên hơn, lúc khô hạn, lúc mưa dầm.

Nếu trước đây chỉ có một vài tháng cuối năm nước dâng tràn bờ, nay diễn ra hầu như đều các tháng trong năm. Không chỉ tràn bờ mà còn tràn lên cả đường giao thông, tràn vào nội đô, gây ngập úng ở các đô thị, làm cản trở giao thông, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt và đời sống, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng của người dân như vụ rò rỉ điện làm thiệt mạng hai cháu nhỏ ở một thành phố vừa xảy ra", đại biểu Nguyễn Quốc Hận bày tỏ.

Theo đại biểu đến từ Cà Mau, xâm nhập mặn ngày càng sâu hơn đã làm thay đổi môi trường sống và tập quán sản xuất của người dân. Trước tình hình đó, ông đề nghị bổ sung đầu tư hoàn chỉnh đường ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

"Đây là con đường rất quan trọng. Ngoài giải quyết vấn đề về giao thông, còn là giải pháp để thích ứng với biến đổi khí hậu vì vừa là đường giao thông, vừa là đê chắn sóng, ngăn chặn sạt lở bờ biển và chống xâm nhập mặn, ngăn triều cường bởi các công trình cống dưới lòng đường. Ngoài ra, con đường này còn góp phần phát triển kinh tế xã hội các xã bãi ngang ven biển", đại biểu Hận phân tích.

Ông cũng đề nghị bố trí vốn để đầu tư mở rộng và thi công hoàn thành toàn tuyến đường Hồ Chí Minh, trong đó ưu tiên vốn cho mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn trùng với Quốc lộ 63 qua phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau và nâng cấp, mở rộng đoạn từ Năm Căn đến Đất Mũi, vì đây là công trình quan trọng quốc gia, nhưng đã lỡ hẹn qua rất nhiều nhiệm kỳ của Quốc hội.

Đại biểu Hận đề nghị bổ sung, nâng cấp, mở rộng đường Xuyên Á kết nối Cà Mau, Kiên Giang, Campuchia và Thái Lan vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 nhằm kết nối giao thương với các nước bạn.

LÀM CAO TỐC NÊN LÀM ĐƯỜNG TRÊN CAO

Cũng quan tâm đến vấn đề giao thông, xây dựng, đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn TP Hà Nội) nêu quan điểm: "Làm đường cao tốc ở Việt Nam thì cần ưu tiên làm đường trên cao hoặc gọi là cầu cạn".

Theo đại biểu Nguyễn Anh Trí, mặc dù làm cầu cạn thì phải đầu tư lớn hơn so với làm trên nền đất, tuy nhiên ở Việt Nam nếu chú ý xem ở miền Bắc thì rất nhiều núi non, còn miền Trung nghiêng từ Tây sang Đông, sông ngòi nhiều mà dốc và miền Nam thì đồng bằng nền đất yếu cho nên làm đường trên cao ít bị ảnh hưởng do lũ lụt, gây sạt lở đường hơn.

"Mấy ngày nay lũ lụt khắp nơi, tôi cho rằng cần khảo sát lại tất cả những đường cao tốc chúng ta làm mà bị ảnh hưởng lũ lụt như vậy thì có bị sạt lở, bị hư hỏng không và từ đó tính ra. Vậy xin nghiên cứu để làm đường trên cao, ít nhất là những chỗ xung yếu như hay bị lũ, nước chảy xiết, nền đất thấp, yếu hoặc núi non hiểm trở", đại biểu Nguyễn Anh Trí nêu ý kiến.