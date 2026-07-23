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Chính trị

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi làm Phó ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Sáng 23/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ.

Hà Ngọc Chính

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ông Nguyễn Hoàng Giang 55 tuổi, quê Hải Phòng; trình độ tiến sĩ Kinh tế; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 14. Ông Giang nhận nhiệm vụ mới sau hai năm giữ cương vị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

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Tân phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Hoàng Giang phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: TTXVN.

Ông Nguyễn Hoàng Giang từng giữ các chức Phó giám đốc Sở Thương mại, Phó giám đốc Sở Công Thương, trước khi ra Hà Nội làm Vụ trưởng Kinh tế - Văn phòng Trung ương Đảng; Vụ trưởng, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 4/2014, ông được luân chuyển giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình (cũ), công tác tại đây 6 năm trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vào giữa năm 2020.

Tháng 7/2024, sau 4 năm làm Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ, ông được Ban Bí thư điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, sau đó được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh. Sau khi Quảng Ngãi và Kon Tum sáp nhập vào tháng 7/2025, ông tiếp tục giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Tại Đại hội 14 của Đảng, ông Giang được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

>> Mời bạn đọc xem video: Không thể lãng quên. Nguồn VTV1.
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#Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi #Phó ban Chính sách #chiến lược Trung ương #Ông Nguyễn Hoàng Giang #55 tuổi #quê Hải Phòng

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