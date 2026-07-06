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Chính trị

Quảng Ngãi thu nhận mẫu ADN thân nhân, đối chiếu 13.000 mộ phần liệt sĩ

Tỉnh Quảng Ngãi triển khai đợt cao điểm thu thập sinh phẩm ADN thân nhân nhằm đối chiếu 13.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Tuệ Minh

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" do Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia phát động.

Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 88 về việc lấy mẫu, số hóa và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

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Thu thập mẫu AND các mộ phần chưa xác định danh tính đưa vào kho dữ liệu số.

Theo đó, tỉnh sẽ tổ chức khai quật, lấy mẫu đối với 13.656 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 113 nghĩa trang liệt sĩ.

Các mẫu sau khi thu thập sẽ được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) để giám định ADN; đồng thời toàn bộ thông tin về mộ và hài cốt liệt sĩ sẽ được số hóa, cập nhật vào phần mềm quản lý thông tin mộ liệt sĩ.

Theo Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thành lập 4 tổ lấy mẫu sinh phẩm tại 12 nghĩa trang liệt sĩ.

Kết quả triển khai bước đầu sẽ được rút kinh nghiệm để nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh. Đơn vị xác định thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, phấn đấu sớm hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm.

Song song với việc lấy mẫu tại các phần mộ liệt sĩ, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã ban hành Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 29/6 về đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin.

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Tỉnh Quảng Ngãi triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Theo kế hoạch, việc thu nhận mẫu sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 16/7/2026, sau đó tiếp tục khảo sát, cập nhật thông tin liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ và thu nhận mẫu theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Địa điểm tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm được bố trí theo trạm, dự kiến tập trung theo đơn vị cấp huyện (cũ), tại các địa điểm thuận lợi cho việc đi lại của thân nhân liệt sĩ như nhà văn hóa, trường học.

Các điểm thu nhận mẫu được bố trí theo trạm, dự kiến tập trung theo đơn vị cấp huyện (cũ), tại những địa điểm thuận tiện như nhà văn hóa, trường học. Đối với thân nhân có đủ sức khỏe, việc lấy mẫu sẽ được tổ chức tập trung tại các xã được phân công chủ trì.

Riêng đối với thân nhân liệt sĩ là người cao tuổi, sức khỏe yếu, ốm đau hoặc không có khả năng đi lại, các đoàn công tác sẽ tổ chức thu nhận mẫu lưu động tại nơi cư trú hoặc bố trí phương tiện, nhân lực hỗ trợ đưa đón đến địa điểm lấy mẫu.

Đối với thân nhân đang cư trú tại các tỉnh, thành phố khác trên cả nước, không thể tham gia thu nhận mẫu trong thời gian triển khai trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh sẽ tổng hợp danh sách, báo cáo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội để được hướng dẫn, phối hợp tổ chức thu nhận mẫu theo quy định.

Những người trẻ tình nguyện phục chế ảnh liệt sĩ.
#hài cốt liệt sĩ #ADN #Quảng Ngãi #xác định danh tính

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