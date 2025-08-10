Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Thu hồi thanh sô cô la nhãn hiệu Dubai vì "nguy cơ cho sức khỏe"

Nhiều thanh sô cô la nhãn hiệu Dubai đã bị thu hồi do người tiêu dùng phản ánh về các loại hạt không được ghi rõ trong sản phẩm.

- Bình Nguyên (Theo Independent)

Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm (FSA) đã ban hành cảnh báo đối với ba thanh sô cô la nhãn hiệu Dubai do sản phẩm có chứa đậu phộng, hạnh nhân, hạt điều và quả óc chó không được ghi trên nhãn.

Các sản phẩm sô cô la nhãn hiệu Dubai của Noesis, Fix it và Le Damas đều nằm trong cảnh báo, khuyến cáo người tiêu dùng và các doanh nghiệp thực phẩm hành động để "tránh nguy cơ cho sức khỏe".

Nhiều thanh sô cô la nhãn hiệu Dubai đã bị thu hồi vì người tiêu dùng được cảnh báo về các loại hạt không được tiết lộ trong sản phẩm. Ảnh Getty/iStock

Những người bị dị ứng với đậu phộng hoặc các loại hạt khác được khuyến cáo không nên mua những sản phẩm này và không nên ăn chúng nếu họ đã mua.

FSA cho biết: “Chúng tôi thông báo đến người tiêu dùng và các doanh nghiệp thực phẩm đã mua bất kỳ sản phẩm sô cô la nhãn hiệu Dubai nào được liệt kê dưới đây vì những sản phẩm này có chứa đậu phộng và các loại hạt khác (hạnh nhân, hạt điều và quả óc chó) không được đề cập trên nhãn, có thể gây nguy cơ sức khỏe cho bất kỳ ai bị dị ứng với đậu phộng hoặc các loại hạt khác”.

Các doanh nghiệp thực phẩm bán các sản phẩm sô cô la nhãn hiệu Dubai nằm trong danh sách thu hồi được khuyến cáo nên ngừng bán ngay lập tức và tiến hành thu hồi sản phẩm, và nếu đã bán lẻ, hãy tiến hành thu hồi sản phẩm.

Các sản phẩm do công ty có tên Black Sea Trading Ltd cung cấp. Công ty này cho đến nay vẫn chưa thể liên lạc được.

Những người bị dị ứng với đậu phộng hoặc các loại hạt khác đã được khuyến cáo không nên mua các sản phẩm này và không nên ăn chúng nếu họ đã mua, đặc biệt nếu họ bị dị ứng với đậu phộng hoặc các loại hạt khác (Food Standards Agency (FSA).

Le Damas Sweets LLC, công ty sản xuất sô cô la Le Damas, chia sẻ với The Independent rằng, sản phẩm được liệt kê trong thông báo thu hồi của FSA là hàng giả và không được công ty sản xuất, phân phối hoặc ủy quyền.

Người phát ngôn của Le Damas cho biết: “Chúng tôi muốn trấn an khách hàng và đối tác bán lẻ của mình rằng sản phẩm được đề cập không phải là mặt hàng chính hãng của Le Damas. Đó là hàng giả sử dụng sai nhãn hiệu của chúng tôi và không đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn, chất lượng hoặc thiết kế của chúng tôi”.

Theo Independent
#sô cô la Dubai #Noesis #Fix it và Le Dama #Fix it #Le Damas #bị thu hồi

Bài liên quan

Sống Khỏe

Thu hồi lô Dầu gội đầu Newgi.C chứa thuốc diệt côn trùng

Bộ Y tế vừa đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy lô dầu gội đầu Newgi.C do phát hiện chứa hoạt chất Permethrin dùng để diệt côn trùng.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ra công văn số 2000/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy Dầu gội đầu Newgi.C, loại chai 100 ml, do sản phẩm không được phân loại là sản phẩm mỹ phẩm.

Cụ thể, Cục Quản lý Dược kiểm tra mẫu dầu gội đầu Newgi.C, loại chai 100 ml, có số tiếp nhận phiếu công bố 180/20/CBMP-CT, số lô 010324, NSX 030324, HSD 030327. Đơn vị chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và sản xuất là Công ty Cổ phần Dược phẩm Phương Nam. (địa chỉ: 300C Nguyễn Thông, phường An Thới, quận Bình Thủy (cũ), thành phố Cần Thơ).

Xem chi tiết

Sống Khỏe

20 tấn tôm đông lạnh của hãng Bornstein Seafoods bị thu hồi

Thu hồi tôm đông lạnh Bornstein Seafoods do nguy cơ nhiễm khuẩn Listeria nghiêm trọng. 

Vừa qua, công ty Bornstein Seafoods Inc., có trụ sở tại Bellingham, Washington đã tự nguyện công bố thu hồi lượng lớn sản phẩm "Tôm thịt đã nấu chín, bóc vỏ, ăn liền" (Cooked, Peeled, Ready-To-Eat Coldwater Shrimp Meat). Quyết định này được đưa ra sau khi phát hiện nguy cơ tiềm ẩn nhiễm khuẩn Listeria monocytogenes trong các lô sản phẩm.

Theo nguồn thông tin từ FDA Hoa Kỳ, tổng cộng 44.550 pound (khoảng hơn 20 tấn) sản phẩm đã bị thu hồi. Các sản phẩm này được phân phối rộng rãi tới các nhà bán lẻ và nhà phân phối tại một số bang của Hoa Kỳ bao gồm California, Oregon, Washington và cả British Columbia, Canada. Ngoài ra, có khả năng sản phẩm đã được phân phối rộng hơn trên toàn quốc.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body bị thu hồi toàn quốc

Lô sản phẩm kem chống nắng toàn thân Hanayuki Sunscreen Body loại hộp 1 tuýp 100 gram bị Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy.

Ngày 16/5, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã có Công văn số 1361/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Hanayuki Sunscreen Body - hộp 1 tuýp 100 gam. Trên nhãn ghi số tiếp nhận PCB 779/24/CBMP-ĐN, số lô 0010125, NSX 060125, HD 050127.

Sản phẩm Hanayuki Sunscreen Body do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group (địa chỉ ở tầng lửng cao ốc Đại Thanh Bình số 911-913-915-917 Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5, TP Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Công ty TNHH EBC Group (đường số 6, KCN Giang Điền, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) sản xuất.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới