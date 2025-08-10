Thu hồi thanh sô cô la nhãn hiệu Dubai vì "nguy cơ cho sức khỏe"

Nhiều thanh sô cô la nhãn hiệu Dubai đã bị thu hồi do người tiêu dùng phản ánh về các loại hạt không được ghi rõ trong sản phẩm.

Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm (FSA) đã ban hành cảnh báo đối với ba thanh sô cô la nhãn hiệu Dubai do sản phẩm có chứa đậu phộng, hạnh nhân, hạt điều và quả óc chó không được ghi trên nhãn.

Các sản phẩm sô cô la nhãn hiệu Dubai của Noesis, Fix it và Le Damas đều nằm trong cảnh báo, khuyến cáo người tiêu dùng và các doanh nghiệp thực phẩm hành động để "tránh nguy cơ cho sức khỏe".

Nhiều thanh sô cô la nhãn hiệu Dubai đã bị thu hồi vì người tiêu dùng được cảnh báo về các loại hạt không được tiết lộ trong sản phẩm. Ảnh Getty/iStock

Những người bị dị ứng với đậu phộng hoặc các loại hạt khác được khuyến cáo không nên mua những sản phẩm này và không nên ăn chúng nếu họ đã mua.

FSA cho biết: “Chúng tôi thông báo đến người tiêu dùng và các doanh nghiệp thực phẩm đã mua bất kỳ sản phẩm sô cô la nhãn hiệu Dubai nào được liệt kê dưới đây vì những sản phẩm này có chứa đậu phộng và các loại hạt khác (hạnh nhân, hạt điều và quả óc chó) không được đề cập trên nhãn, có thể gây nguy cơ sức khỏe cho bất kỳ ai bị dị ứng với đậu phộng hoặc các loại hạt khác”.

Các doanh nghiệp thực phẩm bán các sản phẩm sô cô la nhãn hiệu Dubai nằm trong danh sách thu hồi được khuyến cáo nên ngừng bán ngay lập tức và tiến hành thu hồi sản phẩm, và nếu đã bán lẻ, hãy tiến hành thu hồi sản phẩm.

Các sản phẩm do công ty có tên Black Sea Trading Ltd cung cấp. Công ty này cho đến nay vẫn chưa thể liên lạc được.

Le Damas Sweets LLC, công ty sản xuất sô cô la Le Damas, chia sẻ với The Independent rằng, sản phẩm được liệt kê trong thông báo thu hồi của FSA là hàng giả và không được công ty sản xuất, phân phối hoặc ủy quyền.

Người phát ngôn của Le Damas cho biết: “Chúng tôi muốn trấn an khách hàng và đối tác bán lẻ của mình rằng sản phẩm được đề cập không phải là mặt hàng chính hãng của Le Damas. Đó là hàng giả sử dụng sai nhãn hiệu của chúng tôi và không đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn, chất lượng hoặc thiết kế của chúng tôi”.