Thu hồi hơn 8.000 m² đất “kim cương” ở Nha Trang

Đây là diện tích đất do Báo và Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa - đơn vị sử dụng đất tự nguyện trả lại đất.

Hạo Nhiên

Ngày 10/12, thông tin từ UBND phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đơn vị này vừa ban hành quyết định thu hồi khu đất rộng hơn 8.000 m² tại số 70 đường Trần Phú theo quy định của Luật Đất đai 2024.

UBND phường Nha Trang đề nghị Báo và Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa xác định giá trị còn lại của tài sản trên đất để thực hiện các thủ tục tiếp theo.

dji0735-1759739433811975207464.jpg
Khu đất "kim cương" số 70 Trần Phú (phường Nha Trang) bỏ hoang nhiều năm nay.

Trước đó, ngày 28/5, Báo Khánh Hòa (nay là Báo và Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa) đã có văn bản đề nghị bàn giao trụ sở tại địa chỉ 70 Trần Phú cho đơn vị của tỉnh có chức năng quản lý, xử lý.

Ngay sau đó, Sở NN&MT Khánh Hòa đã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến UBND phường Nha Trang để giải quyết thủ tục thu hồi đất đối với khu đất số 70 Trần Phú theo thẩm quyền.

Hồi tháng 10/2025, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa công bố kết luận thanh tra chuyên đề đối với các dự án chậm tiến độ, vướng mắc và sử dụng đất kém hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chỉ ra nhiều tồn đọng kéo dài tại khu đất số 70 Trần Phú và kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa nghiên cứu đấu giá quyền sử dụng đất.

