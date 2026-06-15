Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Thông tin vụ hai trực thăng va chạm ở Brazil, 6 người tử vong

Hai chiếc trực thăng rơi xuống sau khi va chạm trên bầu trời Rio de Janeiro, Brazil, khiến cả 6 người trên máy bay tử vong.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ cơ quan cứu hỏa Rio de Janeiro cho biết, vụ va chạm giữa hai trực thăng xảy ra tại Rio de Janeiro vào sáng 14/6. Một chiếc trực thăng đã rơi xuống bãi đậu xe của một đại lý ô tô, nơi có nhiều xe điện đang đỗ, gây ra hỏa hoạn. Đám cháy được dập tắt sau đó.

Vụ tai nạn khiến cả 6 người có mặt trên trực thăng thiệt mạng.

aproitructhangobrazil.jpg
Mảnh vỡ máy bay nằm rải rác gần hiện trường vụ hai trực thăng được cho là đã va chạm giữa không trung và rơi xuống bãi đậu xe của một đại lý ô tô ở Rio de Janeiro, Brazil, ngày 14/6/2026. Ảnh: AP/Bruna Prado.

Cảnh sát thông tin, ca sĩ kiêm diễn viên hài người Mỹ Oliver Tree có tên trong danh sách hành khách được cung cấp cho cơ quan hàng không. Tuy nhiên, danh tính những người tử vong trong vụ tai nạn hiện chưa được công bố.

Trước đó, Tree đã biểu diễn tại Buenos Aires, Argentina, vào ngày 4/6, và đăng tải một video chơi bóng đá ở một khu phố của Brazil lên Instagram vào ngày 13/6.

Kênh truyền hình trực tuyến Blender của Argentina cho biết nhà sáng tạo nội dung Gaspar Prim Díaz - hay còn gọi là Gaspi - có mặt trên một trong những chiếc trực thăng đó.

Được biết, Gaspi có hơn 2,8 triệu người theo dõi trên YouTube.

"Cảm ơn vì những tác phẩm nghệ thuật, sự kỳ diệu và nhạy bén của bạn. Tất cả chúng tôi sẽ nhớ bạn", Blender đăng tải trên mạng X.

Fernandes de Freitas, một công nhân sửa chữa lốp xe cho biết, ông đã nhìn thấy một trong hai chiếc trực thăng bốc cháy sau vụ va chạm trên không và nhận thấy một hành khách nhảy ra khỏi chiếc máy bay còn lại trước khi nó rơi xuống đất.

"Cảnh tượng thật kinh hoàng", de Freitas nói.

Các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Ban bố tình trạng khẩn cấp do máy bay rơi tại Mỹ hồi tháng 11/2025

Nguồn video: VTV
#hai trực thăng va chạm ở Brazil #rơi trực thăng ở Brazil #Brazil #tai nạn trực thăng ở Brazil #tai nạn trực thăng

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Rơi máy bay chở hành khách nhảy dù ở Mỹ, 12 người thiệt mạng

Máy bay chở 1 phi công và 11 hành khách tham gia chuyến nhảy dù ở Missouri đã rơi xuống một cánh đồng và bốc cháy, khiến toàn bộ người trên phi cơ thiệt mạng.

AP dẫn lời cảnh sát trưởng hạt Bates, Chad Anderson cho biết, vụ tai nạn xảy ra ngay sau khi máy bay cất cánh từ một sân bay địa phương vào khoảng 11h30 sáng 14/6 (giờ địa phương). Một số thân nhân của những người trên máy bay đã chứng kiến vụ tai nạn.

"Chiếc máy bay bị biến dạng nằm trên bãi cỏ gần sân bay Butler Memorial, với một hàng dài xe cứu hộ tập trung trên một con phố gần đó. Các nhà chức trách đã nỗ lực làm việc để xác định danh tính của tất cả nạn nhân và thông báo cho người thân của họ", cảnh sát trưởng Chad Anderson thông tin.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Rơi máy bay vận tải quân sự ở Ấn Độ, 5 người thiệt mạng

Máy bay vận tải quân sự AN-32 của Không quân Ấn Độ (IAF) bị rơi gần khu vực Jorhat thuộc bang Assam, khiến 5 người thiệt mạng.

AP dẫn lời các quan chức địa phương cho biết, chiếc máy bay vận tải quân sự AN-32 bị rơi trong một chuyến bay huấn luyện thường lệ ở bang Assam hôm 13/6. Hình ảnh từ hiện trường vụ tai nạn cho thấy mảnh vỡ của máy bay nằm rải rác trên một cánh đồng.

"Một máy bay vận tải AN-32 của IAF gặp nạn trong chuyến bay thường lệ vào khoảng 10 giờ sáng 13/6 tại Jorhat, Assam. Công tác quản lý hiện trường và điều tra ban đầu đang được tiến hành. Chúng tôi đề nghị mọi người không nên suy đoán cho đến khi có kết quả sơ bộ", IAF cho biết trong một tuyên bố đăng tải trên mạng X.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Rơi máy bay ở Croatia, ít nhất 4 người thiệt mạng

Một chiếc máy bay rơi xuống bãi đất trống ở Croatia, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Nhà chức trách đang mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. 

AP đưa tin, vụ tai nạn máy bay xảy ra gần thị trấn Medulin, Croatia, vào ngày 4/6. Theo hãng thông tấn HINA, chiếc phi cơ cất cánh từ Áo và đang hướng tới Medulin thì gặp nạn, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy chiếc máy bay bị hư hại nằm trên một cánh đồng và cảnh sát cùng lực lượng cứu hỏa đang có mặt tại hiện trường.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới