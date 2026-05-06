Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Thương vong mới nhất trong vụ nổ nhà máy pháo hoa ở Trung Quốc

Ít nhất 26 người được xác định đã thiệt mạng trong vụ nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa Huasheng ở Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

An An (Theo AP)

Theo AP, truyền thông Trung Quốc đưa tin ngày 5/5, vụ nổ xảy ra tại nhà máy sản xuất pháo hoa Huasheng ở thành phố Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, vào chiều 4/5 đã khiến ít nhất 26 người thiệt mạng và 61 người khác bị thương.

Truyền thông Trung Quốc cho biết, nhà máy này do Công ty Sản xuất và Trưng bày Pháo hoa Huasheng vận hành.

apnonhamayphaohoaotrungquoc.jpg
Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường sau vụ nổ tại một nhà máy sản xuất pháo hoa ở Guandu, thành phố Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, ngày 5/5/2026. Ảnh: Chen Sihan/Xinhua/AP.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu “nỗ lực hết sức” để tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích trong vụ nổ và cứu chữa những người bị thương. Ông kêu gọi giới chức nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ việc và truy cứu trách nhiệm những người liên quan.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng ra chỉ thị sàng lọc rủi ro và kiểm soát mối nguy hiểm hiệu quả trong các ngành công nghiệp trọng điểm và tăng cường quản lý an toàn công cộng.

Hình ảnh từ trên không do Đài truyền hình nhà nước CCTV công bố hôm 5/5 cho thấy khói trắng bốc lên ở một số khu vực của công trình, nhiều cơ sở bị sập hoặc hư hại.

no.png
Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ nổ. Ảnh: Lokmattimes.com.

Được biết, hàng trăm nhân viên cứu hộ đã được huy động đến hiện trường để thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn. Nhiều người dân ở các khu vực nguy hiểm đã được chính quyền địa phương sơ tán để đảm bảo an toàn.

Theo một quan chức chính quyền, hoạt động tìm kiếm và cứu hộ tại hiện trường về cơ bản đã hoàn tất, nhưng việc xác minh số thương vong và nhận dạng nạn nhân vẫn đang được tiến hành.

Chính quyền địa phương đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và gia đình của họ.

Các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ nổ.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nổ nhà máy pháo hoa ở Thái Lan vào tháng 1/2026

Nguồn video: VTV
#nổ nhà máy pháo hoa ở Trung Quốc #vụ nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở Trung Quốc #Trung Quốc #vụ nổ #tai nạn pháo hoa

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Nổ tại nhà máy pháo hoa ở Ấn Độ, hơn 50 người thương vong

Ít nhất 13 người thiệt mạng và khoảng 40 người khác bị thương trong vụ nổ tại một nhà máy sản xuất pháo hoa ở Ấn Độ.

Theo The Hindu, vụ nổ xảy ra tại một nhà máy sản xuất pháo hoa ở Mundathikode gần Thrissur, bang Kerala, vào ngày 21/4, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương.

"Vụ nổ xảy ra vào khoảng 15h30 chiều 21/4, gây ra một đám cháy thiêu rụi nhiều công trình. Trong số 8 nhà kho đang hoạt động tại hiện trường, 5 nhà kho bị thiêu rụi hoàn toàn, 3 trong số đó chứa một lượng lớn vật liệu nổ. Sức công phá mạnh đến mức các nhà kho bị thổi bay, mảnh vỡ văng xa ở cánh đồng xung quanh", nguồn tin cho biết.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Nổ tại cửa hàng pháo hoa ở Trung Quốc, 12 người thiệt mạng

Một vụ nổ tại cửa hàng bán pháo hoa ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đã khiến 12 người thiệt mạng.

Theo AP, truyền thông địa phương đưa tin, vụ nổ xảy ra tại một cửa hàng bán pháo hoa ở tỉnh Hồ Bắc hôm 18/2. Đây là vụ nổ tương tự thứ hai xảy ra tại Trung Quốc chỉ trong vài ngày.

"Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng đến hiện trường và dập tắt đám cháy tại cửa hàng bán pháo hoa ở thị trấn Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, vào chiều 18/2", nguồn tin cho hay. Vụ nổ đã khiến 12 người thiệt mạng.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Nổ lớn tại phòng xông hơi ở Hàn Quốc, hàng chục người bị thương

Ít nhất 28 người bị thương trong vụ nổ khí gas tại một phòng xông hơi khô ở Yangju, Hàn Quốc. 72 người được đưa ra ngoài an toàn. 

Theo The Chosun, vụ nổ khí gas xảy ra tại một phòng xông hơi khô ở Jangheung-myeon, thành phố Yangju, tỉnh Gyeonggi.

Cơ quan Cứu hỏa và Thảm họa Bắc Gyeonggi và Sở Cứu hỏa Yangju cho biết, họ đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp vào khoảng 10h17 sáng 27/9 với nội dung: "Một bình gas đã phát nổ bên trong phòng xông hơi khiến nhiều người bị thương".

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới