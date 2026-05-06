Thương vong mới nhất trong vụ nổ nhà máy pháo hoa ở Trung Quốc

Ít nhất 26 người được xác định đã thiệt mạng trong vụ nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa Huasheng ở Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Theo AP, truyền thông Trung Quốc đưa tin ngày 5/5, vụ nổ xảy ra tại nhà máy sản xuất pháo hoa Huasheng ở thành phố Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, vào chiều 4/5 đã khiến ít nhất 26 người thiệt mạng và 61 người khác bị thương.

Truyền thông Trung Quốc cho biết, nhà máy này do Công ty Sản xuất và Trưng bày Pháo hoa Huasheng vận hành.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường sau vụ nổ tại một nhà máy sản xuất pháo hoa ở Guandu, thành phố Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, ngày 5/5/2026. Ảnh: Chen Sihan/Xinhua/AP.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu “nỗ lực hết sức” để tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích trong vụ nổ và cứu chữa những người bị thương. Ông kêu gọi giới chức nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ việc và truy cứu trách nhiệm những người liên quan.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng ra chỉ thị sàng lọc rủi ro và kiểm soát mối nguy hiểm hiệu quả trong các ngành công nghiệp trọng điểm và tăng cường quản lý an toàn công cộng.

Hình ảnh từ trên không do Đài truyền hình nhà nước CCTV công bố hôm 5/5 cho thấy khói trắng bốc lên ở một số khu vực của công trình, nhiều cơ sở bị sập hoặc hư hại.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ nổ. Ảnh: Lokmattimes.com.

Được biết, hàng trăm nhân viên cứu hộ đã được huy động đến hiện trường để thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn. Nhiều người dân ở các khu vực nguy hiểm đã được chính quyền địa phương sơ tán để đảm bảo an toàn.

Theo một quan chức chính quyền, hoạt động tìm kiếm và cứu hộ tại hiện trường về cơ bản đã hoàn tất, nhưng việc xác minh số thương vong và nhận dạng nạn nhân vẫn đang được tiến hành.

Chính quyền địa phương đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và gia đình của họ.

