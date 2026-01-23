Thông tin mới về vụ cháy trung tâm thương mại ở Pakistan

Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy trung tâm mua sắm ở Pakistan đã tăng lên 67 người.

Theo AP, tính đến ngày 22/1, số nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại một trung tâm thương mại ở Karachi, Pakistan, cuối tuần qua đã tăng lên 67 người.

Bác sĩ Summaiya Syed cho biết, các đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm tại khu Gul Plaza bị thiệt hại nặng nề do vụ cháy hôm 17/1.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm tại khu trung tâm thương mại sau vụ hỏa hoạn, ngày 21/1/2026. Ảnh: AP.

Theo bác sĩ Summaiya Syed, việc nhận dạng các thi thể rất khó khăn song đã xác nhận 67 người thiệt mạng. Asad Raza, một quan chức cảnh sát cấp cao ở Karachi, cũng xác nhận số người tử vong. Trước đó, chính quyền xác nhận 34 người tử vong.

Một số người thân của những người mất tích trong vụ hỏa hoạn chỉ trích nỗ lực cứu hộ quá chậm chạp. "Họ không tiến hành tìm kiếm đúng cách", Khair-un-Nisa nói, vừa chỉ tay về phía những người cứu hộ. Được biết, một người thân của Khair-un-Nisa đã mất tích trong trận hỏa hoạn khi đi mua sắm.

Saadia Saeed cho biết anh trai cô đã bị mắc kẹt bên trong tòa nhà từ tối 17/1 và cô không biết chuyện gì đã xảy ra với anh.

"Tôi sẵn sàng vào bên trong trung tâm thương mại này nhưng cảnh sát không cho phép", Saadia buồn rầu nói.

Chính quyền đã triển khai cảnh sát xung quanh tòa nhà để ngăn mọi người vào trong bởi công trình này hiện giờ không ổn định. Lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục công tác tìm kiếm một cách cẩn trọng.

Theo các nhà điều tra, đám cháy bùng phát tại trung tâm thương mại vào thời điểm hầu hết chủ cửa hàng đang đóng cửa hoặc đã rời đi. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra. Trước đó, cảnh sát nói rằng vụ hỏa hoạn có thể là do chập điện.

