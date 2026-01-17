Hiện trường vụ cháy khu ổ chuột ở thủ đô Hàn Quốc

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại một trong những khu nhà ổ chuột cuối cùng còn sót lại ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc, đã khiến hàng trăm người phải sơ tán.

AP đưa tin, đám cháy thiêu rụi những ngôi nhà tạm bợ trong khu ổ chuột ở phía nam Seoul, Hàn Quốc, hôm 16/1, buộc khoảng 260 cư dân phải sơ tán. Ông Jeong Gwang-hun, cán bộ cứu hỏa địa phương, cho biết, hơn 1.200 người, bao gồm lính cứu hỏa và cảnh sát, đã được điều động đến hiện trường.

Khói bốc lên từ hiện trường vụ cháy khu ổ chuột ở Seoul ngày 16/1. Ảnh: AP.

Theo thông báo của Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Quốc gia Hàn Quốc, đám cháy được khống chế hoàn toàn sau hơn 8 giờ kể từ khi bùng phát tại làng Guryong.

"258 cư dân đã được sơ tán đến nơi an toàn và không có trường hợp thương vong nào", Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Quốc gia Hàn Quốc thông tin.

Lính cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy ngày 16/1. Ảnh: AP.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân vụ cháy cũng như mức độ thiệt hại về tài sản.

Những năm qua, một số vụ hỏa hoạn từng xảy ra tại ngôi làng Guryong, nơi những ngôi nhà được xây dựng bằng vật liệu dễ cháy nằm san sát nhau.

Ngôi làng, nằm gần một số khu dân cư đắt đỏ nhất với những tòa nhà chung cư cao tầng và khu mua sắm xa hoa ở Seoul, được hình thành vào những năm 1980 như một khu định cư cho những người phải rời khỏi khu dân cư ban đầu của họ trong các dự án giải tỏa nhà cửa và tái phát triển quy mô lớn.