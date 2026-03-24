Thông tin mới nhất vụ máy bay chở 128 người rơi ở Colombia

Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Colombia cho biết, số người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay quân sự tại nước này đã lên tới 66 người.

An An (Theo AP)

Theo AP, chiếc máy bay quân sự chở 128 người, chủ yếu là binh sĩ, đã rơi ngay sau khi cất cánh tại Puerto Leguizamo, Colombia, vào ngày 23/3.

Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Colombia, Đại tướng Hugo Alejandro López Barreto, cho biết, đến thời điểm hiện tại, vụ tai nạn khiến ít nhất 66 quân nhân thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. 4 quân nhân vẫn mất tích.

“Thật đáng buồn, hậu quả của vụ tai nạn thảm khốc này là 66 quân nhân của chúng ta đã thiệt mạng”, Đại tướng Hugo Alejandro López Barreto nói.

Hiện trường vụ rơi máy bay quân sự ở Colombia. Ảnh: AP.

“Hiện tại, chúng tôi chưa có thông tin hay dấu hiệu nào cho thấy đây là một vụ tấn công của nhóm vũ trang bất hợp pháp”, Tướng Barreto nói tiếp.

Bộ trưởng Quốc phòng Pedro Sánchez trước đó cho biết trên mạng xã hội X rằng chiếc máy bay đang vận chuyển binh sĩ đến một thành phố khác trong tỉnh Putumayo thì gặp nạn.

Trên máy bay có 128 người, trong đó 115 là quân nhân lục quân, 11 thành viên phi hành đoàn và 2 người thuộc lực lượng Cảnh sát Quốc gia. Hơn 50 người đã được đưa ra khỏi hiện trường.

Các phương tiện truyền thông đăng tải video ghi lại cảnh binh sĩ được người dân địa phương chở bằng xe máy rời khỏi hiện trường, trong khi một nhóm cư dân khác cố gắng dập tắt đám cháy do vụ rơi máy bay gây ra trên cánh đồng bao quanh bởi cây cối rậm rạp.

Chỉ huy Không quân Colombia, ông Carlos Fernando Silva, cho biết hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn, máy bay gặp sự cố và rơi cách sân bay khoảng 2 km.

Sau vụ tai nạn, Tổng thống Gustavo Petro nhấn mạnh chiến dịch lâu dài của ông nhằm hiện đại hóa máy bay và các trang thiết bị khác của quân đội, đồng thời cho rằng những nỗ lực này đã bị cản trở bởi “những khó khăn về thủ tục hành chính” và đề nghị một số quan chức cần phải chịu trách nhiệm.

Máy bay rơi ở Mexico, 7 người thiệt mạng

Một chiếc máy bay cỡ nhỏ gặp nạn khi cố gắng hạ cánh khẩn cấp ở miền trung Mexico, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.

AP dẫn lời ông Adrián Hernández, Điều phối viên Bảo vệ Dân sự bang Mexico, thông tin chiếc máy bay cỡ nhỏ gặp nạn khi cố gắng hạ cánh khẩn cấp hôm 15/12, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.

"Vụ tai nạn xảy ra ở San Mateo Atenco, một khu công nghiệp cách sân bay Toluca 5 km. Máy bay trước đó cất cánh từ Acapulco, dọc theo bờ biển Thái Bình Dương", nguồn tin cho biết.

Hiện trường máy bay quân sự rơi ở Colombia, hơn 110 người thương vong

Chiếc máy bay vận tải quân sự gặp nạn ngay sau khi cất cánh tại Puerto Leguizamo, Colombia, khiến hơn 110 người thương vong.

AP đưa tin, trong một video đăng tải trên mạng xã hội, Phó Thị trưởng Carlos Claros cho biết chiếc máy bay vận tải quân sự chở 121 người, chủ yếu là binh sĩ, đã bị rơi ngay sau khi cất cánh tại Puerto Leguizamo, Colombia, ngày 23/3. Vụ tai nạn khiến ít nhất 33 người thiệt mạng và 81 người khác bị thương. Số người tử vong có thể còn gia tăng.

aproimaybay1.jpg
Người dân tập trung tại khu vực hiện trường chiếc máy bay vận tải quân sự gặp nạn sau khi cất cánh từ Puerto Leguizamo, Colombia, ngày 23/3/2026. Ảnh: MiPutumayo/AP.
Hiện trường máy bay rơi ở Bolivia, nhiều người thiệt mạng

Một máy bay chở tiền bị rơi gần thành phố La Paz của Bolivia, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

AP dẫn thông tin từ Bộ trưởng Quốc phòng Bolivia Marcelo Salinas cho biết, máy bay Hercules C-130 đang vận chuyển tiền giấy mới in của Bolivia bị rơi xuống đường cao tốc ở El Alto, một thành phố liền kề với La Paz, và bốc cháy hôm 27/2. Lực lượng cứu hỏa sau đó đã dập tắt được ngọn lửa bao trùm chiếc máy bay này. Khoảng chục phương tiện trên cao tốc bị hư hại.

maybay.png
Hiện trường vụ tai nạn máy bay ở Bolivia khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. Ảnh chụp màn hình: Rapid Report.
