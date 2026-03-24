Thông tin mới nhất vụ máy bay chở 128 người rơi ở Colombia

Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Colombia cho biết, số người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay quân sự tại nước này đã lên tới 66 người.

Theo AP, chiếc máy bay quân sự chở 128 người, chủ yếu là binh sĩ, đã rơi ngay sau khi cất cánh tại Puerto Leguizamo, Colombia, vào ngày 23/3.

Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Colombia, Đại tướng Hugo Alejandro López Barreto, cho biết, đến thời điểm hiện tại, vụ tai nạn khiến ít nhất 66 quân nhân thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. 4 quân nhân vẫn mất tích.

“Thật đáng buồn, hậu quả của vụ tai nạn thảm khốc này là 66 quân nhân của chúng ta đã thiệt mạng”, Đại tướng Hugo Alejandro López Barreto nói.

“Hiện tại, chúng tôi chưa có thông tin hay dấu hiệu nào cho thấy đây là một vụ tấn công của nhóm vũ trang bất hợp pháp”, Tướng Barreto nói tiếp.

Bộ trưởng Quốc phòng Pedro Sánchez trước đó cho biết trên mạng xã hội X rằng chiếc máy bay đang vận chuyển binh sĩ đến một thành phố khác trong tỉnh Putumayo thì gặp nạn.

Trên máy bay có 128 người, trong đó 115 là quân nhân lục quân, 11 thành viên phi hành đoàn và 2 người thuộc lực lượng Cảnh sát Quốc gia. Hơn 50 người đã được đưa ra khỏi hiện trường.

Các phương tiện truyền thông đăng tải video ghi lại cảnh binh sĩ được người dân địa phương chở bằng xe máy rời khỏi hiện trường, trong khi một nhóm cư dân khác cố gắng dập tắt đám cháy do vụ rơi máy bay gây ra trên cánh đồng bao quanh bởi cây cối rậm rạp.

Chỉ huy Không quân Colombia, ông Carlos Fernando Silva, cho biết hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn, máy bay gặp sự cố và rơi cách sân bay khoảng 2 km.

Sau vụ tai nạn, Tổng thống Gustavo Petro nhấn mạnh chiến dịch lâu dài của ông nhằm hiện đại hóa máy bay và các trang thiết bị khác của quân đội, đồng thời cho rằng những nỗ lực này đã bị cản trở bởi “những khó khăn về thủ tục hành chính” và đề nghị một số quan chức cần phải chịu trách nhiệm.

