Hiện trường máy bay quân sự rơi ở Colombia, hơn 110 người thương vong

Chiếc máy bay vận tải quân sự gặp nạn ngay sau khi cất cánh tại Puerto Leguizamo, Colombia, khiến hơn 110 người thương vong.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, trong một video đăng tải trên mạng xã hội, Phó Thị trưởng Carlos Claros cho biết chiếc máy bay vận tải quân sự chở 121 người, chủ yếu là binh sĩ, đã bị rơi ngay sau khi cất cánh tại Puerto Leguizamo, Colombia, ngày 23/3. Vụ tai nạn khiến ít nhất 33 người thiệt mạng và 81 người khác bị thương. Số người tử vong có thể còn gia tăng.

Người dân tập trung tại khu vực hiện trường chiếc máy bay vận tải quân sự gặp nạn sau khi cất cánh từ Puerto Leguizamo, Colombia, ngày 23/3/2026. Ảnh: MiPutumayo/AP.

"Thi thể các nạn nhân đã được đưa tới nhà xác của thị trấn. Những người bị thương được điều trị tại hai phòng khám của thị trấn trước khi họ được chuyển đến các thành phố lớn hơn", Phó Thị trưởng Carlos Claros thông tin.

“Tôi muốn cảm ơn người dân Puerto Leguizamo đã đến giúp đỡ các nạn nhân trong vụ tai nạn này”, Phó Thị trưởng nói với đài truyền hình RCN của Colombia.

Ảnh: NDTV.

Bộ trưởng Quốc phòng Pedro Sánchez cho biết trên mạng X rằng chiếc máy bay gặp nạn hôm 23/3 đang vận chuyển binh lính đến một thành phố khác ở Putumayo.

Những hình ảnh được các phương tiện truyền thông Colombia đăng tải trực tuyến cho thấy đám khói đen bốc lên từ khu vực nơi máy bay rơi và một chiếc xe chở binh lính đang vội vã đến hiện trường.

Chỉ huy lực lượng không quân cho biết thêm rằng hai máy bay, với 74 giường bệnh, đã được điều đến khu vực này để đưa những người bị thương trở về các bệnh viện ở thủ đô Bogota và những nơi khác.

Erich Saumeth, một chuyên gia hàng không và nhà phân tích quân sự người Colombia, cho biết chiếc máy bay vận tải Hercules C-130 bị rơi hôm 23/3 đã được Mỹ tặng cho Colombia vào năm 2020. Ba năm sau, chiếc máy bay trải qua một đợt đại tu chi tiết, trong đó động cơ được kiểm tra và các bộ phận quan trọng được thay thế.

“Tôi không nghĩ chiếc máy bay này gặp nạn vì thiếu linh kiện tốt”, Saumeth nói. Ông cho biết các cuộc điều tra sẽ phải xác định lý do tại sao động cơ của chiếc Hercules, vốn có bốn cánh quạt, lại hỏng nhanh như vậy sau khi cất cánh.

Bộ trưởng Quốc phòng Sánchez cho biết, cho đến nay, chưa có dấu hiệu nào cho thấy máy bay bị tấn công bởi các nhóm phiến quân hoạt động gần Puerto Leguizamo.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ máy bay rơi xuống khu dân cư ở Mỹ hồi tháng 5/2025

Nguồn video: VTV
Quân sự - Thế giới

Hiện trường máy bay rơi ở Bolivia, nhiều người thiệt mạng

Một máy bay chở tiền bị rơi gần thành phố La Paz của Bolivia, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

AP dẫn thông tin từ Bộ trưởng Quốc phòng Bolivia Marcelo Salinas cho biết, máy bay Hercules C-130 đang vận chuyển tiền giấy mới in của Bolivia bị rơi xuống đường cao tốc ở El Alto, một thành phố liền kề với La Paz, và bốc cháy hôm 27/2. Lực lượng cứu hỏa sau đó đã dập tắt được ngọn lửa bao trùm chiếc máy bay này. Khoảng chục phương tiện trên cao tốc bị hư hại.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay ở Bolivia khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. Ảnh chụp màn hình: Rapid Report.
Quân sự - Thế giới

Rơi máy bay ở Colombia, nhiều người thiệt mạng

Một chiếc máy bay bị rơi xuống vùng nông thôn ở tỉnh Norte de Santander, Colombia, khiến toàn bộ 15 người trên máy bay thiệt mạng, trong đó có 1 nghị sĩ.

AP đưa tin, chiếc máy bay cất cánh lúc 11h42 sáng ngày 28/1 (giờ địa phương) từ sân bay ở thủ phủ của tỉnh Norte de Santander, và dự định hướng tới Ocaña, một đô thị được bao quanh bởi núi. Tuy nhiên, máy bay đã bị rơi xuống một khu vực nông thôn thuộc tỉnh Norte de Santander, khiến toàn bộ 15 người trên máy bay thiệt mạng, trong đó có một nghị sĩ.

Nghị sĩ Diógenes Quintero nằm trong số những người thiệt mạng. Ảnh: Hạ viện Colombia.
Quân sự - Thế giới

Hiện trường vụ máy bay rơi xuống sông ở Mỹ, hai người thiệt mạng

Một chiếc máy bay đã lao xuống sông Payette ở Mỹ, khiến hai người thiệt mạng, trong đó có nhà khí tượng học Roland Steadham.

Theo ABC 6, vụ tai nạn máy bay xảy ra vào ngày 27/1. Giới chức trách cho biết chiếc máy bay, thuộc sở hữu của Northwest Registered Agent LLC, đã va vào đường dây điện trước khi rơi xuống một đoạn sông đóng băng ở khu vực Black Canyon.

Chiếc máy bay va vào đoạn dây điện và rơi xuống một đoạn sông đóng băng. Ảnh: KIVI.
