Hiện trường máy bay quân sự rơi ở Colombia, hơn 110 người thương vong

Chiếc máy bay vận tải quân sự gặp nạn ngay sau khi cất cánh tại Puerto Leguizamo, Colombia, khiến hơn 110 người thương vong.

AP đưa tin, trong một video đăng tải trên mạng xã hội, Phó Thị trưởng Carlos Claros cho biết chiếc máy bay vận tải quân sự chở 121 người, chủ yếu là binh sĩ, đã bị rơi ngay sau khi cất cánh tại Puerto Leguizamo, Colombia, ngày 23/3. Vụ tai nạn khiến ít nhất 33 người thiệt mạng và 81 người khác bị thương. Số người tử vong có thể còn gia tăng.

Người dân tập trung tại khu vực hiện trường chiếc máy bay vận tải quân sự gặp nạn sau khi cất cánh từ Puerto Leguizamo, Colombia, ngày 23/3/2026. Ảnh: MiPutumayo/AP.

"Thi thể các nạn nhân đã được đưa tới nhà xác của thị trấn. Những người bị thương được điều trị tại hai phòng khám của thị trấn trước khi họ được chuyển đến các thành phố lớn hơn", Phó Thị trưởng Carlos Claros thông tin.

“Tôi muốn cảm ơn người dân Puerto Leguizamo đã đến giúp đỡ các nạn nhân trong vụ tai nạn này”, Phó Thị trưởng nói với đài truyền hình RCN của Colombia.

Ảnh: NDTV.

Bộ trưởng Quốc phòng Pedro Sánchez cho biết trên mạng X rằng chiếc máy bay gặp nạn hôm 23/3 đang vận chuyển binh lính đến một thành phố khác ở Putumayo.

Những hình ảnh được các phương tiện truyền thông Colombia đăng tải trực tuyến cho thấy đám khói đen bốc lên từ khu vực nơi máy bay rơi và một chiếc xe chở binh lính đang vội vã đến hiện trường.

Chỉ huy lực lượng không quân cho biết thêm rằng hai máy bay, với 74 giường bệnh, đã được điều đến khu vực này để đưa những người bị thương trở về các bệnh viện ở thủ đô Bogota và những nơi khác.

Erich Saumeth, một chuyên gia hàng không và nhà phân tích quân sự người Colombia, cho biết chiếc máy bay vận tải Hercules C-130 bị rơi hôm 23/3 đã được Mỹ tặng cho Colombia vào năm 2020. Ba năm sau, chiếc máy bay trải qua một đợt đại tu chi tiết, trong đó động cơ được kiểm tra và các bộ phận quan trọng được thay thế.

“Tôi không nghĩ chiếc máy bay này gặp nạn vì thiếu linh kiện tốt”, Saumeth nói. Ông cho biết các cuộc điều tra sẽ phải xác định lý do tại sao động cơ của chiếc Hercules, vốn có bốn cánh quạt, lại hỏng nhanh như vậy sau khi cất cánh.

Bộ trưởng Quốc phòng Sánchez cho biết, cho đến nay, chưa có dấu hiệu nào cho thấy máy bay bị tấn công bởi các nhóm phiến quân hoạt động gần Puerto Leguizamo.

