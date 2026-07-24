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Chính trị

Bế mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 24/7, Hội nghị Trung ương 3 khoá XIV bước sang ngày làm việc thứ năm và bế mạc Hội nghị.

Hải Ninh

Theo thông cáo báo chí ngày làm việc thứ năm và bế mạc Hội nghị Trung ương 3 khoá XIV vừa được Văn phòng Trung ương Đảng phát hành chiều 24/7, buổi sáng, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV làm việc tại Hội trường. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thay mặt Bộ Chính trị điều hành nội dung thảo luận.

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Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Đảng cộng sản.

Trung ương và các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về 3 nội dung: Báo cáo sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; Báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026; Báo cáo về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp, cho ý kiến về các báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương.

Buổi chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thay mặt Bộ Chính trị điều hành Hội nghị. Trung ương và đại biểu dự phiên bế mạc Hội nghị tại Hội trường để nghe Bộ Chính trị báo cáo tiếp thu, giải trình về các nội dung Trung ương đã thảo luận, đóng góp ý kiến.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thay mặt Bộ Chính trị trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Trung ương thảo luận đối với nhóm nội dung về công tác xây dựng Đảng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thay mặt Bộ Chính trị trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Trung ương thảo luận đối với nhóm nội dung về kinh tế-xã hội và phát triển đất nước.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang thay mặt Bộ Chính trị trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Trung ương thảo luận đối với nhóm nội dung về xây dựng xã hội an toàn và an ninh quốc gia.

Trung ương thảo luận, cho ý kiến về các nội dung trên và biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước; đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng; nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

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#Hội nghị trung ương #Đảng khóa XIV #Phát triển kinh tế #Chính sách xã hội #Nghị quyết

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