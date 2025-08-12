Hà Nội

Thông báo chia tay sân khấu Liên Quân Mobile, nữ MC khiến fan ngỡ ngàng

Cộng đồng trẻ

Quyết định gác lại công việc MC ở các giải Liên quân mobile thời gian tới của Kim Ngân khiến nhiều người hâm mộ vô cùng bất ngờ lẫn tiếc nuối.

Trầm Phương
Kim Ngân (Nguyễn Trần Kim Ngân, sinh năm 2003 tại Sóc Trăng) là một nữ MC được yêu thích trong cộng đồng esports, đặc biệt là Liên Quân Mobile. Tuy nhiên mới đây cô nàng vừa đăng tải thông báo về việc sẽ dừng lại công việc MC tại các giải đấu Liên Quân. (Ảnh: Facebook Nguyễn Trần Kim Ngân)
Nữ MC giãi bày trên trang cá nhân: "Lý do cho việc này là vì định hướng cá nhân. Chuyện này đến sớm hơn so với mình dự kiến, nhưng mình đã suy nghĩ về nó khá lâu rồi. Mình còn trẻ và mình muốn tận dùng tuổi trẻ này để khám phá nhiều hơn thế giới ngoài kia. Nếu chỉ mãi ở yên một chỗ, mình sẽ không phát triển được". (Ảnh: Facebook Nguyễn Trần Kim Ngân)
Kim Ngân khởi đầu từ những cuộc thi MC không thành công, cô tìm lại được đam mê khi tạo kênh YouTube chia sẻ bài giảng văn học, từ đó quyết tâm theo nghề dẫn chương trình. (Ảnh: Facebook Nguyễn Trần Kim Ngân)
Sự nghiệp của cô thật sự "cất cánh" khi bén duyên với Liên Quân Mobile, được cộng đồng yêu mến và trở thành một gương mặt quen thuộc trên sân khấu esports. (Ảnh: Facebook Nguyễn Trần Kim Ngân)
Mặc dù có một thời gian vướng lùm xùm cá nhân, tuy nhiên không thể phủ nhận rằng Kim Ngân đã trở thành một phần không thể thiếu của các giải đấu lớn nhỏ và việc cô rời đi đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng người hâm mộ. (Ảnh: Facebook Nguyễn Trần Kim Ngân)
Ngay sau khi thông tin được công bố, cộng đồng người hâm mộ đã thể hiện sự tiếc nuối, đồng thời gửi gắm rất nhiều lời chúc tốt đẹp đến Kim Ngân. Những người đồng nghiệp như MC Phương Thảo cũng bày tỏ tình cảm và sự trân trọng đối với Kim Ngân với 1 bài đăng riêng. (Ảnh: Facebook Vũ Phương Thảo)
Bài viết của Phương Thảo không chỉ là lời tạm biệt mà còn là sự bày tỏ tình cảm chân thành đến Kim Ngân, người đã cùng Phương Thảo tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ trên sân khấu. (Ảnh: Facebook Vũ Phương Thảo)
Trên trang cá nhân, ngoài bài đăng thông báo chính thức về việc dừng công việc MC ở Liên Quân, Kim Ngân cũng dành những lời cảm ơn, bày tỏ sự trần trọng với người bạn trai hiện tại là tuyển thủ BirdLB. (Ảnh: Facebook Nguyễn Trần Kim Ngân)
Với vai trò MC tại các giải đấu lớn, Kim Ngân từng chinh phục khán giả bằng vẻ đẹp ngọt ngào, nụ cười tỏa nắng và cách dẫn dắt giàu năng lượng. (Ảnh: Facebook Nguyễn Trần Kim Ngân)
Sự dí dỏm, linh hoạt trong tương tác với tuyển thủ và khán giả giúp mỗi màn xuất hiện của cô luôn tràn đầy sức sống. (Ảnh: Facebook Nguyễn Trần Kim Ngân)
Trầm Phương
