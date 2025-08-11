Bóng hồng gây chú ý trong vòng tuyển chọn SEA Games 33 Liên Quân Mobile

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Không chỉ được chú ý với lối chơi quyết liệt và đầy kĩ năng, tuyển thủ nữ Shizuka còn gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, cá tính.

Trầm Phương
Vòng tuyển chọn SEA Games 33 nội dung Liên Quân Mobile - Đồng Đội Nữ đã diễn ra trong hai ngày 9/8 và 10/8. Bên cạnh những trận đấu kịch tính và hấp dẫn, nhan sắc xinh đẹp của cô nàng Shizuka - tuyển thủ đi đường giữa của đội tuyển The Daredevil Team (TDT) khiến cộng đồng game thủ chú ý. (Ảnh: FBNV)
Mặc dù TDT không giành được vé đại diện Việt Nam tại SEA Games 33, tuy nhiên màn trình diễn của riêng cá nhân Shizuka được nhiều khán giả đánh giá cao. Những khoảnh khắc cô nàng tập trung thi đấu được fan đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội thu hút lượng tương tác lớn. (Ảnh: Fanpage TDT Esport)
Shizuka là một trong những nữ tuyển thủ Liên Quân hàng đầu Việt Nam với lịch sử từng thi đấu tại đấu trường chuyên nghiệp. (Ảnh: FBNV)
Cô nàng từng đạt được Huy chương Vàng tại Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á (ASEAN University Games). (Ảnh: FBNV)
Bên cạnh đó, cô nàng thường khiến cộng đồng fan game "bỏng mắt" với gu thời trang nóng bỏng, bốc lửa. (Ảnh: FBNV)
Cách đó ít lâu, Shizuka đã "đốn tim" fan với bộ ảnh sinh nhật với phong cách gợi cảm, quyến rũ. Xuất hiện trong bộ ảnh này, Shizuka mặc đồ nội y màu đen, toát lên vẻ bí ẩn, quyến rũ nhưng cũng đầy trưởng thành. (Ảnh: FBNV)
Trên mạng xã hội, nữ tuyển thủ cũng rất biết cách thể hiện bản thân khi thường xuyên khoe ảnh đi biển, diện bikini. (Ảnh: FBNV)
Cô nàng không chỉ đơn thuần khoe hình thể mà còn thể hiện một sự tự tin tuyệt đối vào chính mình. (Ảnh: FBNV)
Hiện tại, Shizuka sở hữu trang cá nhân với hơn 57.000 người theo dõi. (Ảnh: FBNV)
Cô nàng cũng thỉnh thoảng thực hiện các bộ ảnh cosplay táo bạo khiến cộng đồng fan "điêu đứng". Những hình ảnh được Shizuka hóa thân thường là các tướng nữ game có ngoại hình gợi cảm. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
#Shizuka #SEA Games 33 #Liên Quân Mobile #tuyển thủ nữ #Esports Việt Nam #đấu trường chuyên nghiệp

