Nhan sắc chuẩn hoa khôi của MC Diễm Quỳnh gần 30 năm trước

Gần 30 năm trước, MC Diễm Quỳnh gây ấn tượng bởi lối dẫn dắt duyên dáng và nhan sắc "chuẩn hoa khôi" khiến bao thế hệ khán giả phải say lòng.

Thiên Anh
Nhà báo, MC Diễm Quỳnh hiện là Phó Trưởng Ban văn nghệ của Đài truyền hình Việt Nam.
Những hình ảnh hiếm hoi từ cuối thập niên 90 và đầu 2000 đã cho thấy một Diễm Quỳnh hoàn toàn khác biệt. Nữ MC không sở hữu vẻ đẹp sắc sảo hay cầu kỳ, mà gây ấn tượng bởi sự dịu dàng, trong sáng.
Gương mặt trái xoan thanh tú, sống mũi cao thẳng, cùng đôi mắt to tròn, lấp lánh nụ cười khiến nữ nhà báo, MC Diễm Quỳnh trở thành "nàng thơ" của biết bao khán giả truyền hình.
Vẻ đẹp của Diễm Quỳnh thời đó mang một nét rất Hà Nội, vừa tinh tế, vừa đài các, lại vừa gần gũi và thân thiện.
Khác với nhiều người đẹp cùng thời, Diễm Quỳnh không theo đuổi phong cách quyến rũ hay thời thượng. Cô thường xuất hiện với những trang phục đơn giản, kín đáo nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch và cuốn hút.
Mái tóc dài tự nhiên, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng của nhà báo, MC Diễm Quỳnh càng làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên, không cần tô vẽ.
Sự xuất hiện của Diễm Quỳnh trên màn ảnh nhỏ mỗi cuối tuần, qua các chương trình như "Trò chơi âm nhạc" hay "Tạp chí văn nghệ" đã trở thành một "thói quen" đẹp của nhiều gia đình Việt.
Khán giả không chỉ chờ đợi những nội dung hấp dẫn mà còn để được ngắm nhìn vẻ đẹp tươi trẻ, rạng ngời của nữ nhà báo, MC Diễm Quỳnh. Vẻ đẹp ấy không chỉ đến từ ngoại hình, mà còn toát ra từ sự thông minh, kiến thức sâu rộng và sự tự tin, duyên dáng trong từng lời nói.
Thời gian trôi đi, Diễm Quỳnh giờ đây đã không còn đứng trên sân khấu với vai trò MC thường xuyên, nhưng hình ảnh của cô vẫn luôn vẹn nguyên trong lòng công chúng.
Khi nhìn lại những bức ảnh cũ, nhiều người không khỏi bồi hồi nhớ về một thời vàng son của truyền hình Việt Nam, và về một nữ nhà báo, MC Diễm Quỳnh tài sắc vẹn toàn - người đã trở thành chuẩn mực của vẻ đẹp tự nhiên, thanh lịch. Ảnh sử dụng trong bài: VTV, Facebook nhân vật.
Thiên Anh
#Diễm Quỳnh #hoa khôi truyền hình #nhan sắc thời trẻ #dẫn chương trình #truyền hình Việt Nam

