Bắc Bộ đón không khí lạnh, mưa giông dữ dội ngày 23/4

Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ trải qua một ngày 23/4/2026 với sự thay đổi thời tiết đột ngột khi không khí lạnh tràn về, mang theo mưa giông và làm giảm nhiệt độ đáng kể. Dự báo, nhiệt độ tại khu vực này sẽ giảm mạnh từ 5-7 độ C, phổ biến ở mức 26-28 độ C, tạo cảm giác mát mẻ hơn hẳn. Vùng núi có thể chứng kiến nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở mức 19-21 độ C, trong khi vùng đồng bằng và trung du dao động từ 21-23 độ C.

Mưa giông bao phủ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ yếu kết hợp với hội tụ gió trên cao, khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa dao động từ 20-40mm/24h, cục bộ có thể lên đến trên 100mm/24h. Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở Bắc Trung Bộ trong hai ngày 23-24/4, với lượng mưa phổ biến 20-40mm/24h, có nơi trên 100mm/24h.

Trung Trung Bộ và các khu vực khác

Từ chiều tối 23-25/4, Trung Trung Bộ sẽ có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa 10-30mm/24h, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Riêng Hà Nội, ngày 23/4 dự báo có mưa rào, giông, cục bộ mưa to, nhiệt độ thấp nhất khoảng 21-23 độ C.

Nắng nóng vẫn duy trì ở miền Nam

Trong khi miền Bắc chìm trong mưa lạnh, các tỉnh từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục hứng chịu nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất có thể đạt 35-37 độ C, thậm chí trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, chỉ còn 50-55%. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Cơ quan khí tượng cảnh báo, giai đoạn giao mùa này, mưa giông thường đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng và có biện pháp bảo vệ.

Dự báo chi tiết theo vùng

* **Hà Nội:** Nhiều mây, mưa rào, giông, cục bộ mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 25-27 độ C.

* **Tây Bắc Bộ:** Có mây, mưa rào, giông, cục bộ mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C (vùng núi có nơi dưới 20 độ C), cao nhất 27-30 độ C (Lai Châu - Điện Biên 31-34 độ C).

* **Đông Bắc Bộ:** Nhiều mây, mưa vừa, giông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió nhẹ, đông bắc cấp 2-3 ở ven biển. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C (vùng núi có nơi dưới 20 độ C), cao nhất 24-27 độ C.

* **Thanh Hóa đến Huế:** Phía Bắc mưa vừa, giông, cục bộ mưa to đến rất to. Phía Nam nắng nóng gay gắt, chiều tối mưa rào, giông. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất phía Bắc 27-30 độ C, phía Nam 31-34 độ C (Nam Quảng Trị - Huế 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C).

* **Duyên hải Nam Trung Bộ:** Ngày nắng, có nơi nắng nóng; phía Bắc nắng nóng gay gắt, chiều tối mưa rào, giông. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 32-35 độ C (phía Bắc 35-37 độ C).

* **Cao nguyên Trung Bộ:** Ngày nắng, có nơi nắng nóng; phía Bắc nắng nóng. Chiều tối, đêm mưa giông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 31-34 độ C (có nơi trên 35 độ C).

* **Nam Bộ:** Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối, đêm mưa giông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C (có nơi trên 35 độ C).

* **TP.HCM:** Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối, đêm mưa giông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 33-35 độ C (có nơi trên 35 độ C).