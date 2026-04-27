Tình hình mưa dông ở miền Bắc

Từ chiều tối và đêm mai (28/4) đến ngày 29/4, miền Bắc đón không khí lạnh yếu, gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to.  

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, chiều và đêm có lúc có mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ.

Dự báo từ chiều tối và đêm mai (28/4) đến ngày 29/4, miền Bắc đón không khí lạnh yếu, gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trời mát kéo dài.

Miền Bắc có mưa rải rác vào chiều và đêm nay (27/4).
Thanh Hóa đến Huế sáng nay có mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Dự báo từ chiều tối và đêm 28/4 đến ngày 29/4, khu vực Thanh Hoá, Nghệ An cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trời mát.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Dự báo trong hai ngày 29-30/4, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Nam Bộ hôm nay nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

TPHCM hôm nay nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 34-36 độ.

Dự báo từ ngày 28/4-2/5, khu vực Tây Nguyên sẽ có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối. Từ ngày 30/4-2/5, khu vực Nam Bộ cũng có mưa dông vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Xã hội

Thời tiết ngày 24/4: Không khí lạnh gây mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 24/4, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, duy trì nền nhiệt thấp và gây mưa dông trên diện rộng.

Tại khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, thời tiết chuyển mát rõ rệt. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 20–23 độ C ở Đông Bắc Bộ, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; Bắc Trung Bộ dao động từ 21–24 độ C. Gió Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4.

Riêng tại Hà Nội, từ đêm 23/4 đến sáng 24/4 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trời mát, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21–23 độ C.

Xã hội

Bắc Bộ đón không khí lạnh, mưa giông dữ dội ngày 23/4

Dự báo thời tiết 23/4/2026, miền Bắc và Bắc Trung Bộ hứng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, gây mưa giông kèm nguy cơ lũ quét, lốc xoáy.

Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ trải qua một ngày 23/4/2026 với sự thay đổi thời tiết đột ngột khi không khí lạnh tràn về, mang theo mưa giông và làm giảm nhiệt độ đáng kể. Dự báo, nhiệt độ tại khu vực này sẽ giảm mạnh từ 5-7 độ C, phổ biến ở mức 26-28 độ C, tạo cảm giác mát mẻ hơn hẳn. Vùng núi có thể chứng kiến nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở mức 19-21 độ C, trong khi vùng đồng bằng và trung du dao động từ 21-23 độ C.

Mưa giông bao phủ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Xã hội

Gió mùa Đông Bắc về, Bắc Bộ và Trung Bộ đối mặt mưa dông, mưa đá

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ đêm 22/4, một đợt không khí lạnh từ phía Nam Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến nước ta.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết cho biết: "Khối không khí lạnh hiện đã áp sát biên giới phía Bắc và sẽ nhanh chóng lan xuống các khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ trong đêm nay, sau đó mở rộng ảnh hưởng đến toàn bộ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng kết hợp giữa không khí lạnh và vùng hội tụ gió trên cao (từ 1.500–5.000m), từ chiều tối 22/4 đến đêm 23/4, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20–40mm/24h, cục bộ có nơi trên 100mm/24h".

