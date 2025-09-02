Hà Nội

Thời khắc 15 cỗ đại bác khai hỏa, mở màn Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Xã hội

Tiếng đại bác rền vang giữa trời thu Hà Nội không chỉ tạo nên âm hưởng hùng tráng, mà còn khẳng định sức mạnh, niềm tự hào và khí thế bất diệt của dân tộc...

Thiên Tuấn
Khoảng 6h sáng 2/9, hàng vạn người đã tập trung trên trục đường Lê Quang Đạo trước cổng sân vận động Mỹ Đình chờ đợi thời khắc 15 khẩu đại bác đồng loạt khai hỏa, mở màn cho Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh.
Một gia đình tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm trong khi chờ đợi.
Người dân nhìn về cổng sân vận động Mỹ Đình.
Các khẩu đại bác đặt ở sân vận động sẵn sáng khai hỏa.
Sự hồi hộp trước "giờ G".
Các chiến sĩ bước vào vị trí, chuẩn bị điểm hỏa.
6h45, 15 cỗ đại bác đồng loạt khai hỏa, mở màn cho Lễ diễu binh, diễu hành trọng thể kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Tiếng đại bác rền vang giữa trời thu Hà Nội không chỉ tạo nên âm hưởng hùng tráng, mà còn khẳng định sức mạnh, niềm tự hào và khí thế bất diệt của dân tộc Việt Nam trong ngày lễ trọng đại.
GALLERY MỚI NHẤT