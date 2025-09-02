Hà Nội

Người dân xuyên đêm chờ bắn đại bác ở Mỹ Đình

Xã hội

Trước thềm Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh, người dân Hà Nội đã thể hiện niềm mong chờ đặc biệt dành cho màn bắn đại bác tại Mỹ Đình.

Ngay từ đêm 1/9, trên trục đường Lê Quang Đạo trước cổng sân vận động, nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ đã mang chiếu, bạt ra trải giữa đường để nghỉ ngơi, sẵn sàng "trắng đêm" cùng không khí thiêng liêng của ngày kỷ niệm trọng đại.
Theo ghi nhận của phóng viên, Lữ đoàn pháo binh 45 cùng các đơn vị liên quan đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho màn bắn pháo lễ trong dịp kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2/9.
Theo kế hoạch, đúng 6h30 ngày 2/9 tại Sân vận động Mỹ Đình, nghi thức bắn 21 phát đại bác trên nền nhạc Quốc thiều Việt Nam sẽ mở màn Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh.
Ngoài đến tận nơi xem trực tiếp, người dân cũng có thể theo dõi màn pháo lễ khai hỏa tại các vị trí được lắp đặt màn hình LED trên địa bàn thành phố.
Một số hình ảnh khác do phóng viên Báo Tri Thức &amp; Cuộc Sống ghi nhận.
