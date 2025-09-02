Người dân xuyên đêm chờ bắn đại bác ở Mỹ Đình

Trước thềm Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh, người dân Hà Nội đã thể hiện niềm mong chờ đặc biệt dành cho màn bắn đại bác tại Mỹ Đình.
Chỉ ít giờ nữa sẽ diễn ra lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh, người dân trên khắp các tuyến đường đang cùng chờ đợi và hòa ca trong niềm vui sướng.
23h ngày 1/9, đường Thanh Niên (Hà Nội) ken đặc người dân. Ai nấy háo hức chờ thời khắc dàn xe khí tài tiến qua trong lễ diễu binh 2/9.
Tại nút giao Nguyễn Tri Phương – Cửa Bắc, từng dòng người đổ về, chọn cho mình vị trí đẹp để chờ ngắm dàn khí tài quân sự trong lễ diễu binh, diễu hành.
Từng là hiện tượng toàn cầu, nhiều game mobile nổi tiếng bất ngờ biến mất không dấu vết, trong đó có cả Flappy Bird của Việt Nam.
20h50 ngày 1/9, khu vực đường Kim Mã – Liễu Giai (Hà Nội) rộn ràng dòng người đổ về để chờ xem diễu binh, diễu hành 2/9.
Trước giờ G lễ diễu binh, diễu hành 2/9, đường Lê Duẩn dẫn về ga Hà Nội chật kín người, ai nấy đều háo hức.
Để giữ chỗ đẹp chờ xem lễ diễu binh, diễu hành vào sáng ngày 2/9, nhiều người tranh thủ ăn uống ngay trên vỉa hè phố Sơn Tây (Hà Nội) vào tối ngày 1/9.
Chiều ngày 1/9, trên đường Kim Mã, các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh cho lễ diễu binh, diễu hành A80 đã có mặt tại các điểm chốt.
CAPTCHA không chỉ làm mất vài giây của bạn, mà thực chất là “lá chắn” quan trọng bảo vệ môi trường trực tuyến khỏi spam, bot và lừa đảo.
Hàng dài người dân từ khắp nơi đã đổ về khu vực đường Hùng Vương, Nguyễn Thái Học chờ xem diễu binh, diễu hành A80.
Tử vi dự báo, từ 1/9 có 3 con giáp vùng lên mạnh mẽ, dù nghèo đến đâu cũng trở nên sung túc, biến lỗ thành lãi.
Các chuyên gia bất ngờ tìm thấy tấm bia đá La Mã 2.000 năm tuổi được trang trí bằng hình đại bàng và chữ khắc Hy Lạp.
Nhìn từ bên ngoài, công trình này có vẻ như một trò đùa, nhưng không gian bên trong lại gây sốc với sự tiện nghi và đầy đủ đến bất ngờ.
Volkswagen đang lên kế hoạch cho động cơ tăng áp 5 xy-lanh nghỉ hưu và động cơ dung tích 2.5 TFSI trên TT RS hay RS Q3 sẽ xuất hiện trên Golf hiệu năng cao.
Thành phố Seversk đang gặp nguy hiểm, 5.000 quân Ukraine đang phải đối mặt với nguy cơ bị bao vây hoàn toàn, khi khu rừng Serebryansky đã bị Nga chiếm.
Các nhà khảo cổ, thợ lặn trục vớt được nhiều hiện vật quý giá, bao gồm tượng Nhân sư tại "thành phố tiệc tùng" Canopus ở ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập.
Các nhà nghiên cứu phát hiện Kostensuchus atrox - loài cá sấu khổng lồ đã ăn thịt khủng long ở Argentina cách đây 70 triệu năm vào thời kỳ kỷ Phấn trắng.
Ấn Độ thu gom 1,75 triệu tấn rác điện tử mỗi năm, biến e-waste thành lợi nhuận tỷ USD nhưng phải trả giá bằng sức khỏe và môi trường.
Sau bộ ảnh nàng tiên rừng bí ẩn, gợi cảm, Hoa hậu Hoàn vũ Venezuela 2025 Stephany Abasali khoe những khoảnh khắc quyến rũ khi hóa tiên cá.
Nhân dịp Quốc khánh, gia đình Hà Anh từ TP HCM ra Hà Nội, hòa mình vào không khí rộn ràng của Thủ đô, thực hiện bộ ảnh kỷ niệm trên những con phố rực rỡ cờ hoa.
Bộ sưu tập Mansour Ojjeh McLaren bao gồm các siêu phẩm rất đỉnh cao có chung màu sơn cam như Mclaren F1, McLaren P1, P1 GTR... và vô số phiên bản khác nhau.