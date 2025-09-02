Dàn khí tài lăn bánh từ Trường đua F1 tiến thẳng về Quảng trường Ba Đình

Hà Nội

Xã hội

Rạng sáng ngày 2/9, đoàn xe pháo Quân sự bánh lốp cùng các phương tiện đặc chủng của lực lượng Công an đã xuất phát từ Trường đua F1 tiến thẳng về...

Thiên Tuấn - Thiên Trang
Theo ghi nhận của PV lúc 3h20, đoàn xe pháo quân sự bánh lốp cùng các phương tiện đặc chủng của lực lượng Công an đã xuất phát từ Trường đua F1, qua Lê Đức Thọ tiến thẳng về khu vực quảng trường Ba Đình để tham gia Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Dàn khí tài lăn bánh qua đường Hồ Tùng Mậu di chuyển về vị trí tập kết.
Đoàn xe pháo quân sự bánh lốp cùng các phương tiên đặc chủng của lực lượng Công an lần lượt di chuyển về khu vực quảng trường Ba Đình.
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bắt đầu từ 6h30 đến 10h, sáng nay, ngày 02/09.
Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia, với sự tham gia của khoảng 30.000 người (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành) và các khối lực lượng vũ trang, quần chúng.
Có sự tham gia của lực lượng diễu binh từ các quốc gia khách mời.
Mời quý độc giả xem thêm video: Dàn khí tài lăn bánh từ Trường đua F1 tiến thẳng về khu vực quảng trường Ba Đình.
#khí tài quân sự #diễu hành #Quảng trường Ba Đình #Lễ kỷ niệm 80 năm #Quốc khánh Việt Nam #Trường đua F1

