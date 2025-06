Thiếu niên nhảy cầu đã tự bơi vào bờ, sức khỏe ổn định

Kịp thời ngăn cản một thanh niên có ý định nhảy cầu tự tử N.Q.T, sinh năm 2003, thường trú ở phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng, có dấu hiệu đã sử dụng rượu bia, tâm lý không ổn định và có ý định tự tử.

Ngày 5/5, Công an TP Hải Phòng cho biết, vào khoảng 18h35 ngày 4/5, khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực chân cầu Niệm (quận Kiến An), tổ công tác Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng nhận tin báo từ người dân về một trường hợp nam thanh niên có biểu hiện bất thường, nghi muốn tự tử.