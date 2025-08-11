Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Thị trường cho vay đạt 200.000 tỷ đồng dư nợ: Tiềm năng lớn, rủi ro không nhỏ

Tài chính thay thế bùng nổ cho người thu nhập từ 5 đến 10 triệu 1 tháng: Cơ hội tiếp cận tiền bạc hay bẫy tín dụng?

Trường Hân t/h

Thị trường tài chính thay thế tại Việt Nam đang mở rộng nhanh chóng, với quy mô doanh thu đạt gần 8.000 tỷ đồng trong năm 2023, tăng trưởng kép 36,8%/năm giai đoạn 2021–2023, theo báo cáo của FiinGroup. Dẫn đầu thị phần là dịch vụ cầm đồ, chiếm 57,7%, trong đó F88 hiện là chuỗi có quy mô và tốc độ tăng trưởng nổi bật nhất trong phân khúc cầm đồ thế hệ mới.

1280x1280-47.png

F88 được đánh giá cao nhờ chiến lược mở rộng nhanh, ứng dụng công nghệ và khả năng tiếp cận nhóm khách hàng chưa có điều kiện tiếp cận tài chính truyền thống. Tuy nhiên, mô hình này cũng gây nhiều tranh cãi.

1280x1280-48.png

Các mô hình tài chính thay thế, bao gồm cho vay ngang hàng, cầm đồ, vay nhanh qua app… vẫn chưa có hành lang pháp lý rõ ràng. Điều này khiến thị trường phát triển thiếu kiểm soát và tiềm ẩn rủi ro với người vay, đặc biệt là nhóm thu nhập thấp – đối tượng chiếm gần 47% lực lượng lao động. Đó là nhóm khách phần lớn dễ tổn thương và thiếu kỹ năng tài chính

1280x1280-46.png

FiinGroup nhận định, để duy trì tăng trưởng bền vững, các doanh nghiệp tài chính thay thế cần nâng cao tính minh bạch, chuyên nghiệp hóa hoạt động và xây dựng lòng tin từ người tiêu dùng thông qua các biện pháp giám sát và truyền thông hiệu quả.

#thị trường vay tiền #tài chính thay thế #F88 #cầm đồ #vay nhanh qua app #tín dụng đen

Bài liên quan

Kinh doanh

Cổ phiếu F88 được định giá cao kỷ lục, vốn hóa gấp 63 lần vốn điều lệ

Việc cổ phiếu F88 được định giá lên tới 634.000 đồng khiến công ty này có mức vốn hóa vượt 5.200 tỷ đồng - gấp 63 lần số vốn điều lệ 83 tỷ đồng.

Cổ phiếu F88 sắp niêm yết trên UPCoM ngày 8/8 với giá 634.900 đồng/cp, đưa vốn hóa lên 5.244 tỷ đồng - cao nhất thị trường. Tuy nhiên, con số này được cho là “xa rời các lý thuyết thông thường" so với giá trị nội tại của doanh nghiệp.

Vốn hóa cao gấp 63 lần vốn điều lệ

Xem chi tiết

Huy động 50 tỷ trái phiếu lãi suất 10,5%/năm F88 làm ăn sao?

Dù cùng phát hành lô trái phiếu kỳ hạn 12 tháng với mệnh giá khác nhau nhưng xu hướng lãi suất trái phiếu do F88 phát hành đã giảm xuống.

Theo thông tin từ HNX, CTCP Kinh doanh F88 cho biết vừa phát hành thành công thêm một lô trái phiếu mã F88CH2425008, kỳ hạn 12 tháng, mệnh giá 50 tỷ đồng và ngày phát hành 05/12/2024 (đáo hạn ngày 05/12/2025). Trong đó, lãi suất lô trái phiếu là 10,5%/năm.
Xem chi tiết

Số hóa

Ứng dụng vay tiền nhanh có thể khiến bạn ôm nợ hàng trăm triệu đồng

Ẩn mình dưới lớp vỏ "hỗ trợ tài chính", hàng loạt ứng dụng vay tiền nhanh đang biến tướng thành bẫy tín dụng đen, khiến nhiều người dân rơi vào cảnh khốn đốn vì lãi suất cắt cổ, bị khủng bố tinh thần và chiếm đoạt dữ liệu cá nhân

Thời gian gần đây, Công an tỉnh Quảng Ngãi liên tục cảnh báo về sự gia tăng của các ứng dụng vay tiền "siêu tốc" xuất hiện trên Facebook, TikTok, YouTube hay Google. Những app này thường quảng cáo rầm rộ với lời mời gọi như "duyệt vay trong 5 phút", "không cần gặp mặt", "không cần chứng minh thu nhập", "giải ngân ngay trong ngày"... Tuy nhiên, phía sau những lời hứa ngọt ngào đó là cạm bẫy tinh vi, đầy rủi ro.

Vay vài triệu, nợ cả trăm triệu

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Giá vàng hôm nay 11/8: Lập đỉnh mới?

Giá vàng hôm nay 11/8: Lập đỉnh mới?

Giá vàng hôm nay 11/8 trên thế giới được dự đoán tiếp tục tăng, trong bối cảnh thị trường chờ loạt dữ liệu lạm phát và sức khỏe tiêu dùng Mỹ tuần tới.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Giá vàng hôm nay 11/8: Lập đỉnh mới?

Giá vàng hôm nay 11/8: Lập đỉnh mới?

Giá vàng hôm nay 11/8 trên thế giới được dự đoán tiếp tục tăng, trong bối cảnh thị trường chờ loạt dữ liệu lạm phát và sức khỏe tiêu dùng Mỹ tuần tới.

Giá xăng hôm nay 17/7: Tăng bật dữ dội?

Giá xăng hôm nay 10/8: Tăng nhẹ?

Giá xăng 10/8 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.