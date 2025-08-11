Thị trường cho vay đạt 200.000 tỷ đồng dư nợ: Tiềm năng lớn, rủi ro không nhỏ

Tài chính thay thế bùng nổ cho người thu nhập từ 5 đến 10 triệu 1 tháng: Cơ hội tiếp cận tiền bạc hay bẫy tín dụng?

Thị trường tài chính thay thế tại Việt Nam đang mở rộng nhanh chóng, với quy mô doanh thu đạt gần 8.000 tỷ đồng trong năm 2023, tăng trưởng kép 36,8%/năm giai đoạn 2021–2023, theo báo cáo của FiinGroup. Dẫn đầu thị phần là dịch vụ cầm đồ, chiếm 57,7%, trong đó F88 hiện là chuỗi có quy mô và tốc độ tăng trưởng nổi bật nhất trong phân khúc cầm đồ thế hệ mới.

F88 được đánh giá cao nhờ chiến lược mở rộng nhanh, ứng dụng công nghệ và khả năng tiếp cận nhóm khách hàng chưa có điều kiện tiếp cận tài chính truyền thống. Tuy nhiên, mô hình này cũng gây nhiều tranh cãi.

Các mô hình tài chính thay thế, bao gồm cho vay ngang hàng, cầm đồ, vay nhanh qua app… vẫn chưa có hành lang pháp lý rõ ràng. Điều này khiến thị trường phát triển thiếu kiểm soát và tiềm ẩn rủi ro với người vay, đặc biệt là nhóm thu nhập thấp – đối tượng chiếm gần 47% lực lượng lao động. Đó là nhóm khách phần lớn dễ tổn thương và thiếu kỹ năng tài chính

FiinGroup nhận định, để duy trì tăng trưởng bền vững, các doanh nghiệp tài chính thay thế cần nâng cao tính minh bạch, chuyên nghiệp hóa hoạt động và xây dựng lòng tin từ người tiêu dùng thông qua các biện pháp giám sát và truyền thông hiệu quả.