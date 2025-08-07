Cổ phiếu F88 được định giá cao kỷ lục, vốn hóa gấp 63 lần vốn điều lệ

Việc cổ phiếu F88 được định giá lên tới 634.000 đồng khiến công ty này có mức vốn hóa vượt 5.200 tỷ đồng - gấp 63 lần số vốn điều lệ 83 tỷ đồng.

Cổ phiếu F88 sắp niêm yết trên UPCoM ngày 8/8 với giá 634.900 đồng/cp, đưa vốn hóa lên 5.244 tỷ đồng - cao nhất thị trường. Tuy nhiên, con số này được cho là “xa rời các lý thuyết thông thường" so với giá trị nội tại của doanh nghiệp.

Vốn hóa cao gấp 63 lần vốn điều lệ

Có một sự chênh lệch cực kỳ cao giữa vốn điều lệ và vốn hóa thị trường. Cụ thể, vốn điều lệ của F88 chỉ là 83 tỷ đồng nhưng định giá vốn hóa thị trường lên đến 5.244 tỷ đồng Khoảng cách 63 lần là phi thực tế, ngay cả với doanh nghiệp tăng trưởng cao.

Theo tìm hiểu của Phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, tỷ lệ vốn hóa/vốn điều lệ của các công ty đại chúng trên thế giới, cao nhất ở ngành công nghệ cũng chỉ thường từ 5 tới 15 lần, kế theo đó là ngành dược - biotech cũng chỉ thường dưới 10 lần, ngành bán lẻ khoảng dưới 7 lần.

Như vậy, F88 đang được định giá như một công ty công nghệ, nhưng thực chất là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính thay thế, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính cho khách hàng bình dân.

Cơ cấu tài sản cầm cố của F88.

﻿Số liệu: Báo cáo tài chính F88, Đồ họa: Cường Nguyễn.

Theo các báo cáo được F88 công bố mới đây, doanh nghiệp này đạt lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 321 tỷ đồng, ước tính cả năm sẽ đạt 514 tỷ đồng sau thuế.

Một loạt công ty "định giá trên trời" và cái kết sau đó

Mô hình kinh doanh của WeWork từng gây rất nhiều tranh cãi. Ảnh: WeWork.

Trên thế giới, đã từng có không ít trường hợp các công ty đại chúng được niêm yết với vốn hóa cao bất thường. Ví dụ như WeWork ở Mỹ, các quỹ định giá WeWork lên tới hơn 50 tỷ USD mặc dù lợi nhuận rất yếu, mô hình kinh doanh còn gây rất nhiều tranh cãi. Sau khi được niêm yết, các nhà đầu tư đã ngay lập tức quay lưng với WeWork, định giá lao dốc chỉ còn 10 - 12 tỷ USD. Tới năm 2023, mức vốn hóa chỉ còn vài trăm triệu USD, công ty tuyên bố phá sản.

Giá cổ phiếu Rivian lao dốc khiến một loạt các nhà đầu tư thua lỗ. Ảnh: Ycharts.

Rivian Cũng tương tự, đây là một start-up xe điện chưa có doanh thu cũng đưuọc IPO trên sàn chứng khoán Mỹ với mức định giá lên tới 150 tỷ USD, vượt qua cả các ông lớn lâu năm trong ngành như Ford hay GM. Chỉ một thời gian ngắn sau khi lên sàn, giá cổ phiếu của Rivian đã lao dốc, giảm tới 93%, khiến một loạt các nhà đầu tư bị thiệt hại nặng, nhất là những ai mua cổ phiếu ở giai đoạn đỉnh bong bóng.

Mức giá 634.000 đồng/cổ phiếu của F88 dưới góc nhìn kỹ thuật

Qua tìm hiểu của phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, ngành tài chính tiêu dùng có P/E trung bình 15-20x, nhưng F88 hoạt động trong phân khúc rủi ro cao. P/E của F88 chỉ rơi vào 10.2x. Con số này không đủ bù đắp rủi ro khi so với HD SAISON (với P/E 18) hay FE Credit (P/E 25 ở giai đoạn đỉnh).

Lãi suất theo loại tài sản cầm cố.

﻿Số liệu: Báo cáo tài chính F88, Đồ họa: Cường Nguyễn.

Cuối cùng, với giá 634.000 đồng/cổ phiếu, việc tiếp cận mã cổ phiếu này với các nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng được cho là không hề dễ dàng. Hiện nay trên sàn UpCOM, mỗi lệnh mua cổ phiếu cần mua tối thiểu 100 cổ - với F88 điều này tương đương với việc các nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ cần bỏ ra hơn 63 triệu đồng cho một lệnh mua tối thiểu. Việc các nhà đầu tư nhỏ lẻ khó tiếp cận với mã cổ phiếu F88 cũng được cho là sẽ ảnh hưởng tới xu hướng phát triển trung và dài hạn của mã cổ phiếu này.