Thể hiện kém cỏi tại Ukraine, pháo tự hành Paladin bị Mỹ hắt hủi

Cuộc xung đột tại Ukraine có thể "hủy hoại triệt để" một hệ thống pháo tự hành chủ lực xương sống suốt 60 năm của cường quốc quân sự hàng đầu thế giới.

Nếu được chấp thuận, Lục quân Mỹ sẽ không mua thêm pháo tự hành M109A7 Paladin Integrated Management (PIM) vào năm tới, khi lực lượng này đang xem xét các lựa chọn thay thế để lấp đầy khoảng trống, Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll cho biết trước các nhà lập pháp Mỹ.

Khả năng chiến đấu tệ hại của M109 Paladin tại Ukraine khiến chúng mất chỗ đứng trong danh sách mua sắm của Mỹ.

“Chúng tôi đang nghiên cứu một loại pháo chiến thuật cơ động, có thể triển khai trong vòng 40 giây thay vì 15 phút như PIM, điều này rất quan trọng trước mối đe dọa từ máy bay không người lái,” ông Driscoll phát biểu trước các thành viên của Tiểu ban Phân bổ Ngân sách Hạ viện hôm nay.

Nếu nhìn vào cuộc chiến ở Ukraine ở cả hai phía, việc di chuyển và sẵn sàng khai hỏa là vô cùng khó khăn... Paladin đơn giản là không thể đáp ứng được tốc độ đó.

Mặc dù Lục quân Mỹ nghĩ rằng Paladin sẽ còn phục vụ trong một thời gian nữa, vì họ muốn quản lý tốt tài sản mà người nộp thuế Mỹ đã giao phó, nhưng việc tiếp tục mua loại pháo này là một việc khác.

Một khẩu pháo tự hành Paladin bị Nga tiêu diệt tại Ukraine.

Trong kế hoạch chi tiêu 60,5 tỷ USD của Lục quân Mỹ trong năm tài khóa 2027, với 36 tỷ USD trong đề xuất ngân sách cơ bản và 24 tỷ USD trong đề xuất điều chỉnh ngân sách tương lai. Mặc dù Lục quân chưa công bố các tài liệu giải trình chi tiết về kế hoạch chi tiêu, các tài liệu ban đầu cho thấy khoản cắt giảm mạnh đối với dòng PIM, chỉ đề xuất 84 triệu USD cho việc mua sắm.

Tuy nhiên, theo các tài liệu này, số tiền đó sẽ không được dùng để mua thêm PIM. Việc cắt giảm này diễn ra sau khi lực lượng nhận được 715 triệu USD trong năm tài khóa 2026 để mua 40 chiếc Paladin.

“Chúng tôi đang hướng tới đối thủ cạnh tranh chính,” Quyền Tham mưu trưởng Lục quân, Đại tướng Christopher LaNeve, phát biểu trước các nhà lập pháp hôm nay. “Chúng tôi cần chuyển sang các hệ thống nhẹ hơn nhiều, để có thể triển khai đến nơi cần thiết đúng thời điểm.”

Sự chậm chạp của Paladin khiến chúng trở thành "mồi ngon" cho UAV.

BAE Systems, đơn vị sản xuất PIM, chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về các câu hỏi liên quan đến dự kiến cắt giảm ngân sách. Tuy nhiên, Lục quân đã tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho dòng Paladin trong nhiều thập kỷ, bao gồm cả dự án XM2001 Crusader bị hủy bỏ vào năm 2002.

Gần đây hơn, lực lượng này đã phát triển nội bộ nền tảng Extended Range Cannon Artillery (ERCA) nhưng không thành công. Nguyên mẫu này bổ sung nòng pháo dài 30 foot, cỡ 58 ly cho Paladin M109A7, giúp bắn đạn 155 mm với tầm xa tới 70 km, tăng so với tầm bắn tối đa hiện tại là 30 km.

Tuy nhiên, vào năm 2024, Lục quân thông báo đã dừng phát triển nền tảng này sau khi gặp phải các thách thức kỹ thuật trong quá trình thử nghiệm bắn thật, bao gồm hiện tượng mòn và hư hại quá mức đối với nòng pháo.

Các quan chức Lục quân sau đó phân vân giữa việc tái khởi động phát triển một nền tảng mới hoặc lựa chọn một sản phẩm sẵn có từ ngành công nghiệp, và đã tổ chức một chuyến khảo sát quốc tế đến nhiều công ty từ châu Âu, châu Á đến Trung Đông — bao gồm Rheinmetall, BAE Systems, Hanwha, General Dynamics và Elbit Systems.