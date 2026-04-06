Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Ukraine tăng cường sức mạnh, đưa vào trang bị pháo tự hành 203 mm

Pháo tự hành M110 203mm đã được bổ sung vào kho vũ khí, nâng cao đáng kể sức mạnh chiến đấu của Lữ đoàn Pháo binh Độc lập số 52, Ukraine.

Tuệ Minh

Bộ phận thông tin báo chí của Lữ đoàn Pháo binh Độc lập số 52 thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine ra thông cáo cho biết họ vừa được biên chế một loạt khí tài mới.

Các thông tin cũng đồng thời hé lộ thời điểm thành lập lữ đoàn và các loại khí tài hiện đại có trong biên chế những hệ thống pháo binh nào.

Trang web của Lữ đoàn Pháo binh độc lập số 52 Ukraine.

"Pháo tự hành 2S22 Bogdana và hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) RM-70 Vampire đã được đưa vào sử dụng, cũng như pháo tự hành 203mm M110A", đại diện Lữ đoàn Pháo binh số 52 nói rõ.

Theo lời giải thích, pháo tự hành Bogdana được sử dụng để tấn công chính xác các mục tiêu ở khoảng cách xa, bao gồm trận địa pháo, kho vũ khí và sở chỉ huy của quân địch.

Đồng thời hệ thống Vampire MLRS sẽ đảm nhiệm vai trò tấn công ồ ạt các vị trí bao gồm cụm bộ binh cùng trang thiết bị.

Hình ảnh pháo tự hành "khổng lồ" M110 trang bị cho Lữ đoàn 52.

Tuy nhiên, thông cáo này không nêu rõ đơn vị pháo binh Ukraine đã có được pháo tự hành M110 của Mỹ bằng cách nào.

Trên trang web thể hiện cấu trúc tác chiến của đơn vị này có 4 tiểu đoàn pháo binh, 1 tiểu đoàn chống tăng, 1 tiểu đoàn trinh sát và các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật, hậu cần khác.

Có khả năng đây là một phần của gói viện trợ quân sự mà nhiều quốc gia đã cung cấp cho Ukraine.

Đầu tháng 10/2025, các phương tiện truyền thông Hy Lạp cho biết, Chính phủ nước này có thể bán 60 khẩu pháo tự hành M110A2 cỡ nòng 203mm và 150.000 viên đạn cho Ukraine thông qua Cộng hòa Séc.

Tổng giá trị của gói vũ khí nói trên ước tính lên tới hơn 199 triệu euro. Lãnh đạo Quân đội Hy Lạp khẳng định thương vụ này sẽ không ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ của đất nước.

Pháo tự hành M110A2 khai hỏa.
Pháo tự hành M110A2 khai hỏa.

Ngoài pháo tự hành, danh sách vũ khí của Lữ đoàn này còn bao gồm: 50.000 quả đạn M106, 40.000 quả đạn M650 HERA, 30.000 quả đạn M404 ICM và 30.000 quả đạn chùm M509A1 DPICM.

Lữ đoàn Pháo binh độc lập số 52 được thành lập trong Lực lượng Vũ trang Ukraine vào ngày 1/8/2025, trên cơ sở tổ chức lại Lữ đoàn Pháo binh độc lập số 55 mang tên "Zaporizhzhya Sich".

Các đơn vị thuộc lữ đoàn đang thực hiện nhiệm vụ ở chiến trường miền Đông Ukraine, đó là hỗ trợ hỏa lực, chống pháo binh và phá hủy hậu cần của đối phương.

Loạt vũ khí phương Tây bị lính Ukraine bỏ lại chiến trường Kursk
Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Serbia chặn đứng âm mưu đánh bom đường ống dẫn khí đốt từ Nga

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết chất nổ đã được tìm thấy ở khu vực biên giới Serbia- Hungary, gần một đường ống dẫn khí đốt của Nga.

Theo UPI, Tổng thống Serbia Aleksander Vucic ngày 5/4 cho biết, chất nổ được tìm thấy trong những chiếc ba lô gần một đường ống dẫn khí đốt. Một cuộc điều tra đang được tiến hành.

"Các đơn vị của chúng tôi đã tìm thấy chất nổ có sức công phá khủng khiếp. Tôi đã thông báo với Thủ tướng Hungary Viktor Orban và chúng tôi đang mở cuộc điều tra", Tổng thống Vucic viết trên Instagram.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Xung đột Trung Đông kéo dài, ông Zelensky lo mất sự ủng hộ của Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lo ngại rằng một cuộc chiến kéo dài giữa Mỹ và Iran có thể làm suy giảm sự ủng hộ của Washington đối với Kiev.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với AP tại Thổ Nhĩ Kỳ tối 4/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ lo ngại rằng một cuộc chiến kéo dài giữa Mỹ-Israel với Iran có thể làm suy giảm thêm sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine, khi các ưu tiên toàn cầu của Washington thay đổi và Kiev chuẩn bị đối mặt với việc giảm nguồn cung tên lửa phòng không Patriot vốn đang rất cần thiết.

"Ukraine đang cần thêm các hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất để đối phó với các đợt tấn công hàng ngày của Nga", ông Zelensky nói.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Lý do 3 Bộ trưởng, Thứ trưởng Hy Lạp từ chức

3 quan chức cấp cao Chính phủ Hy Lạp đã từ chức trong bối cảnh Liên minh Châu Âu (EU) điều tra cáo buộc gian lận trợ cấp nông nghiệp.

Theo AP, Bộ trưởng Nông nghiệp Kostas Tsiaras, Bộ trưởng Bảo vệ Dân sự Yiannis Kefalogiannis và Thứ trưởng Bộ Y tế Dimitris Vartzopoulos đã từ chức hôm 3/4 trong bối cảnh bê bối trợ cấp nông nghiệp ngày càng lan rộng ở quốc gia này và EU đang mở cuộc điều tra.

Tuy nhiên, cả 3 vị quan chức Chính phủ Hy Lạp nói trên đều phủ nhận mọi cáo buộc sai phạm, cho rằng việc từ chức của họ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc điều tra.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới