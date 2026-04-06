Ukraine tăng cường sức mạnh, đưa vào trang bị pháo tự hành 203 mm

Pháo tự hành M110 203mm đã được bổ sung vào kho vũ khí, nâng cao đáng kể sức mạnh chiến đấu của Lữ đoàn Pháo binh Độc lập số 52, Ukraine.

Bộ phận thông tin báo chí của Lữ đoàn Pháo binh Độc lập số 52 thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine ra thông cáo cho biết họ vừa được biên chế một loạt khí tài mới.

Các thông tin cũng đồng thời hé lộ thời điểm thành lập lữ đoàn và các loại khí tài hiện đại có trong biên chế những hệ thống pháo binh nào.

Trang web của Lữ đoàn Pháo binh độc lập số 52 Ukraine.

"Pháo tự hành 2S22 Bogdana và hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) RM-70 Vampire đã được đưa vào sử dụng, cũng như pháo tự hành 203mm M110A", đại diện Lữ đoàn Pháo binh số 52 nói rõ.

Theo lời giải thích, pháo tự hành Bogdana được sử dụng để tấn công chính xác các mục tiêu ở khoảng cách xa, bao gồm trận địa pháo, kho vũ khí và sở chỉ huy của quân địch.

Đồng thời hệ thống Vampire MLRS sẽ đảm nhiệm vai trò tấn công ồ ạt các vị trí bao gồm cụm bộ binh cùng trang thiết bị.

Hình ảnh pháo tự hành "khổng lồ" M110 trang bị cho Lữ đoàn 52.

Tuy nhiên, thông cáo này không nêu rõ đơn vị pháo binh Ukraine đã có được pháo tự hành M110 của Mỹ bằng cách nào.

Trên trang web thể hiện cấu trúc tác chiến của đơn vị này có 4 tiểu đoàn pháo binh, 1 tiểu đoàn chống tăng, 1 tiểu đoàn trinh sát và các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật, hậu cần khác.

Có khả năng đây là một phần của gói viện trợ quân sự mà nhiều quốc gia đã cung cấp cho Ukraine.

Đầu tháng 10/2025, các phương tiện truyền thông Hy Lạp cho biết, Chính phủ nước này có thể bán 60 khẩu pháo tự hành M110A2 cỡ nòng 203mm và 150.000 viên đạn cho Ukraine thông qua Cộng hòa Séc.

Tổng giá trị của gói vũ khí nói trên ước tính lên tới hơn 199 triệu euro. Lãnh đạo Quân đội Hy Lạp khẳng định thương vụ này sẽ không ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ của đất nước.

Pháo tự hành M110A2 khai hỏa.

Ngoài pháo tự hành, danh sách vũ khí của Lữ đoàn này còn bao gồm: 50.000 quả đạn M106, 40.000 quả đạn M650 HERA, 30.000 quả đạn M404 ICM và 30.000 quả đạn chùm M509A1 DPICM.

Lữ đoàn Pháo binh độc lập số 52 được thành lập trong Lực lượng Vũ trang Ukraine vào ngày 1/8/2025, trên cơ sở tổ chức lại Lữ đoàn Pháo binh độc lập số 55 mang tên "Zaporizhzhya Sich".

Các đơn vị thuộc lữ đoàn đang thực hiện nhiệm vụ ở chiến trường miền Đông Ukraine, đó là hỗ trợ hỏa lực, chống pháo binh và phá hủy hậu cần của đối phương.