Ứng viên TT Mỹ gốc Á có gì để đua vào Nhà Trắng?

Ngày 6/11/2017, doanh nhân Andrew Yang, khi đó vẫn là một gương mặt xa lạ trong chính trường Mỹ, đã đệ trình lên Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC) để tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2020. Ảnh: MSN. Được biết, ông Yang không phải là ứng viên Mỹ gốc Á đầu tiên tranh cử tổng thống, song ông là ứng viên nam đầu tiên của Đảng Dân chủ muốn trở thành ông chủ Nhà Trắng. Ảnh: WSJ. Ứng viên Andrew Yang sinh ngày 13/1/1975 tại Schenectady, New York, (Mỹ) trong một gia đình nhập cư từ Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: Investing. Ông tốt nghiệp trường Đại học Brown chuyên ngành Kinh tế và Khoa học Chính trị vào năm 1996. Sau đó, ông Yang tiếp tục học trường Luật Columbia và nhận học vị Tiến sĩ vào năm 1999. Ảnh: CNBC. Trước khi tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng, ông Yang từng có thời gian làm luật sư rồi chuyển sang kinh doanh. Doanh nhân gốc Á này từng là Giám đốc điều hành của Manhattan GMAT - công ty giáo dục đã được Kaplan mua lại năm 2009. Ảnh: The Hill. Năm 2011, ông Yang thành lập Venture for America - một tổ chức đào tạo doanh nhân có trụ sở tại New York. Năm 2015, ông được chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm làm "Đại sứ của Tổng thống về Khởi nghiệp Toàn cầu". Ảnh: NYM. Là một người am hiểu Toán học và công nghệ, ứng viên Andrew Yang được đánh giá là "hiện tượng lạ" trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020. Ảnh: CNBC. Ông Yang tham gia tranh cử với khẩu hiệu "Con người là ưu tiên số một" và phương châm là sẽ “hồi sinh” nước Mỹ, tạo ra 100.000 việc làm vào năm 2025. Ảnh: BI. Trọng tâm chiến dịch của ứng viên Andrew Yang là lý thuyết Thu nhập Cơ bản Phổ thông (UBI), trong đó phân chia số tiền bằng nhau cho tất cả mọi người, bất chấp tình trạng việc làm như thế nào. Ông Yang từng tuyên bố nếu ông đắc cử tổng thống, chính quyền Washington sẽ chia cho mỗi người Mỹ tuổi 18-64 mỗi tháng 1.000 USD. Ảnh: AP. Trong cuộc tranh luận lần thứ ba giữa các ứng cử viên tổng thống ở Houston ngày 12/9 vừa qua, ông Yang cho biết đội ngũ tranh cử của ông sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 10 gia đình Mỹ và mỗi gia đình sẽ được cấp 1.000 USD/tháng trong vòng 12 tháng tới. Đây được coi là bước thử nghiệm lý thuyết UBI của ứng viên này. Ảnh: PBS. Có thể nói, các ý tưởng gây tranh cãi của ứng viên Andrew Yang giúp ông ngày càng thu hút sự quan tâm của cử tri trong nước. Ảnh: NR. Theo khảo sát vào cuối tháng 8/2019, ông Yang trở thành ứng cử viên Dân chủ đạt tỷ lệ ủng hộ cao thứ 5, đứng sau cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders và Kamala Harris. Ảnh: Reuters. Mặc dù cuộc đua giành tấm vé đại diện Đảng Dân chủ tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ 2020 còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng ứng viên Yang cùng đội ngũ tranh cử của ông vẫn đang nỗ lực để có thể đạt được kết quả tốt nhất. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem thêm video: Ông Donald Trump chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ (Nguồn: VTC1)

